Причиной вспышки чумы мог стать заражённый корм

АЧС нанесла очередной удар по Крыму

На этот раз чума свиней ударила по подворьям Советского района. Новый год в селе Дмитровка ознаменовался падежом свиней. С чем связана новая вспышка заболевания и кто виноват, разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Год чумы

В 2016 году чрезвычайная ситуация из-за африканской чумы свиней объявлялась дважды, когда очаги распространения в январе были выявлены в Раздольненском районе, и позже, в ноябре, — в Ленинском. И вот только наступил 2017-й, а новая вспышка чумы свиней уже зафиксирована в Советском районе, который ощутил на себе ещё первое пришествие АЧС в Крым, когда попал в карантинную зону.

На этот раз чума настигла хрюшек, выращенных на подворьях. Селяне были не на шутку напуганы в первые дни вспышки, но организованно содействовали проведению ликвидационных мероприятий.

При этом председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил, что ущерб жителям не был нанесён. Сейчас, согласно законодательству РФ, принимаются необходимые меры: отчуждение, бескровный убой (в пятикилометровой зоне), утилизация, дезинфекция и прочее.

На вопрос о количестве поголовья свиней, забитого в связи с распространением АЧС, председатель Госкомитета ветеринарии Крыма ответил, что об окончательных цифрах говорить пока рано.

Новогодний подарок

Сервер Кумшуев, заведующий отделом ГБУ «Советский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»:

«31 декабря ко мне обратились жители села Дмитровка с жалобами на то, что свиньи отказываются принимать еду. Первого января на двух подворьях был зафиксирован падёж свиней. Когда мы приехали, там были уже трупы. В связи со сложившейся ситуацией сразу же была вызвана лаборатория, уведомлены Государственный комитет ветеринарии Республики Крым и администрация Советского района. Специалисты безотлагательно взяли пробы в очаге и направили на экспертизу в Краснодарский край».

Пятого января в Советском районе установили режим чрезвычайной ситуации. Были проведены подворовые обходы, перепись свиней, перекрыты дороги в опасной зоне, установлены карантинные посты.

По словам Сервера Кумшуева, средства на проведение утилизации, дезинфекции и других процедур из бюджета Крыма выделили быстро, сейчас в районе работают спецавтотранспорт, крематорий вместимостью 20 тонн.

Также он сообщил, что в районе было уничтожено и утилизировано уже более 1500 голов свиней.

Что касается компенсаций — возмещения средств за забитое поголовье скота, то селяне уже начали обращаться, проходить предусмотренные законодательством процедуры, открывать счета и получать положенные выплаты.

Кто виноват?

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым:

«Предположительно причиной возникновения нового очага африканской чумы свиней стали чёрные заготовители, у которых селяне могли приобрести заражённые корма. Сейчас мониторинг ситуации усилен. Однако возможность новых вспышек существует. Время покажет».

Глас народа

В то же время жители Советского района, мягко говоря, обеспокоены нынешним положением дел.

Жительница села Дмитровка, Советский район:

«Настроение у людей не очень хорошее... Особенно страдают те семьи, чьи дети учатся в вузах, а единственным источником дохода семьи было свиноводство. Некоторые просто в панике, плачут. Однако есть маленькое но: сами люди тоже виноваты в произошедшем. Падёж свиней у нас начался с осени. Жители боялись сообщать об этом, так как понимали, что скот заберут. Мёртвых свиней селяне вывозили за пределы Дмитровки: в лесополосы, к каналу. Когда беда коснулась одного из предпринимателей, державших свиней в большом количестве, он решил узнать, что стало причиной падежа, чтобы лечить других животных, и обратился в ветеринарную службу. Тогда мы и узнали, что в Дмитровке бушует африканская чума свиней. Кстати, некоторые жители были не рады поднятию тревоги и даже обиделись на предпринимателя за то, что он обратился к ветврачам».

По слухам, в селе нашли девять очагов вспышки заболевания — там карантин наложат на год, то есть целый год хозяева не смогут восстанавливать поголовье. Вне очагов запрет продлится до полугода.

Также в селе поговаривают, что виной вспышки заболевания могли стать заражённые корма для свиней.

Компенсации свиноводам уже начинают выплачивать. Сумма возмещения привязана к рыночной стоимости и составляет, по словам пострадавших, 109,7 рубля за 1 кг живого веса.

Последствия чумы

Пострадавшие от прошлых вспышек АЧС рассказали «Крымскому Телеграфу», как отразился на их хозяйствах чумной смерч, лишивший их поголовья свиней.

Жительница Нижнегорского района:

«Я предприниматель. И когда наш район попал в угрожаемую зону, мы существенно ощутили на себе пришествие АЧС. Цена на свинину резко упала, как и её реализация. Создаётся впечатление, будто кому-то выгодна чума свиней в Крыму, так как из-за её последствий закрываются малые предприятия, освобождая место более крупным фирмам. Мы и сегодня наблюдаем отголоски этого заболевания — люди просто боятся выращивать свиней, сократилось свиноводство».

Жительница Раздольненского района:

«Наш район стал первой жертвой чумы свиней в Крыму. Ликвидация АЧС и её последствия тяжело отразились на нашей хозяйственной деятельности, много людей осталось без работы. На предприятии, где я работаю, держали 2700 свиней, а сейчас ничего не осталось. Сорок человек уволились сразу. Сейчас наш руководитель пытается восстановить предприятие, но сказал, что свиней держать больше не будет, только крупный рогатый скот. Начал закупать коров.

Тогда больше всего пострадали те, кто недавно закупил поросят. Цена одного поросёнка на тот момент составляла больше 2500 рублей, а за 1 кг живого веса возмещали только 99,2 рубля. То есть в основном люди недополучили за поросёнка больше 1000 рублей».

На данный момент на ликвидацию АЧС в Советском районе направлены все силы, но останется ли эта вспышка заболевания единственной в республике или могут выявиться новые очаги, говорить пока рано. Злободневным также остаётся вопрос: как обезопасить Крым от новой эпидемии, пока наше свиноводство окончательно не скосила смертоносная чума.