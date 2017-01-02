Пока Петух не клюнул

Чего ждать жителям полуострова от наступившего года

Oткрытие игорных зон и парков развлечений, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, новые заводы и детские сады... Что ещё обещает нам устами различных чиновников наступивший новый год, а также насколько реалистичны эти обещания, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

В новый год с генпланами

До конца наступившего года крымские чиновники из Министерства строительства и архитектуры обещают завершить затянувшийся процесс разработки градостроительной документации. Отсутствие этих документов ещё больше снижает и без того далёкую от идеальной инвестиционную привлекательность полуострова.

«Когда нет генеральных планов, о каких масштабных перспективах строительства можно говорить? Завтра, когда у нас будет региональная система градостроительных планов, конечно, это даст толчок развитию строительной отрасли», — подчеркнул глава профильного ведомства Сергей Кононов.

Также он отметил, что разработкой генпланов занимаются ведущие градостроительные институты из Москвы, Краснодара и даже сибирские. Ни одна крымская компания в этом проектировании не участвует.

Приют для животных

В этом году в Симферополе начнётся строительство приюта для бездомных животных с ветеринарной клиникой. Об этом в интервью одной из радиостанций рассказал глава столичной администрации Геннадий Бахарев. «Я планирую, что следующий год будет стартовым в реализации проекта. Там будет клиника, там будет приют, там будут вольеры, там будет всё цивилизованно», — отметил сити-менеджер.

Приют планируют построить на улице Крымской Правды, 6. После того как городской совет выделил земельный участок под эти цели, но не смог найти денег на строительство, там расположился приют, созданный на энтузиазме крымских волонтёров. Кроме того, по словам Бахарева, городской властью разрабатывается программа по содержанию и защите бездомных животных. Эта программа уже подкреплена финансированием и имеет чёткие этапы реализации, отметил глава администрации.

Закольцуют

Строительство дороги Дубки — Левадки завершат к концу 2017 года. Об этом ещё в октябре прошлого года сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Общий объём работ — девять миллиардов рублей, окончание работ — в 2017 году, в конце. В этом году 2,5 миллиарда на земляные работы», — отметил он и добавил, что асфальтовое покрытие запланировано наносить уже в нынешнем году.

Однако эксперты не исключают, что строительство не будет окончено в срок, поскольку на конец октября проектные документы ещё не прошли экспертизу, а это вызывало значительное отставание от ранее запланированных сроков. К тому же погодные условия в последнее время не способствуют быстрому завершению земляных работ.

В то же время окончание строительства этой автодороги окажет очень положительное влияние на транспортную ситуацию в крымской столице, закольцевав объездную вокруг неё на три четверти и, соответственно, разгрузив городские улицы от транзитного транспорта.

Диснейленд в Евпатории

Первая очередь крупнейшего в Крыму на сегодняшний день комплексного парка развлечений «Артипарк» в Евпатории может быть сдана в эксплуатацию уже в этом году. Такой прогноз в апреле прошлого года дал министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. «Строительство этого парка уже началось. Это будет великолепнейший аквапарк с различными аттракционами, Диснейлендом. Такого объекта у нас в Крыму ещё не было. Там же будут построены четырёхзвёздочный отель и коттеджный посёлок. Вероятно, что первая очередь аквапарка может быть сдана уже в следующем году», — отметил Стрельбицкий.

Проект включает в себя строительство парка водных развлечений, парка аттракционов, гостиничного комплекса на 80 номеров, работающего по системе all inclusive, а также жилого посёлка на пятьдесят коттеджей. Проходимость «Артипарка» прогнозируется на уровне тридцати тысяч человек ежедневно.

Примечательно, что двумя годами ранее с аналогичной идеей выступал директор ялтинского зоопарка Олег Зубков, который намеревался к наступившему году открыть огромный парк развлечений «Белая Скала» в Белогорском районе.

Исторические объекты реконструируют

В этом году в Судакской крепости впервые за четверть века приступили к реставрационным работам. Основная часть реставрационных работ главного исторического памятника Судака идёт на юго-западном склоне горы Крепостной.

Как рассказал исполняющий обязанности директора ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» Владимир Стариков, работы, которые сейчас проводятся в крепости, финансируются из федерального бюджета и продлятся до марта 2017 года. Кроме оборонительных сооружений на юго-западном склоне, будет отреставрировано ещё несколько объектов на территории крепости.

Тем временем начались аварийные работы и на территории Ханского дворца в Бахчисарае, связанные со столетним юбилеем музея. Для начала реставраторы на сваях соорудят купол, который послужит навесом главному корпусу музея. Таким образом здание будет защищено от влаги, которая может попасть туда после снятия черепицы. Вокруг стен поставят каркас из металла. Он поможет снизить нагрузку на них. Затем стены начнут укреплять. Когда противоаварийные работы будут завершены, эти конструкции снимут и в помещении начнут реставрационные работы.

Детские сады

К концу года феодосийские власти обещают открыть новый детский сад на Челноковском массиве. Как уточнили в городском управлении образования, строительство началось около семи лет назад. Работы на объекте несколько раз приостанавливались и возобновлялись.

В очередной раз детский сад планируется начать достраивать в феврале 2017 года. «Уже определена подрядная организация из Симферополя, и они уже согласовывали у главного архитектора фасады зданий детского сада. Там стоят жёсткие сроки, и в феврале 2017 года планируется старт строительных работ», — пояснила глава муниципального образования Светлана Гевчук.

Тем временем в симферопольской администрации отметили, что планируют в этом году установить два модульных детских сада. «В независимости от федеральных программ, благодаря хорошим налоговым поступлениям, город Симферополь за свои средства закупит два модульных детских садика», — отметил глава администрации Геннадий Бахарев.

Расширение дошкольных объектов ожидается и в Ялтинском регионе. По словам начальника управления образования администрации Ялты Ренарда Кутковского, в трёх детских садах планируется достроить по одному корпусу, а на улице Тимирязева приступить к строительству школы на пятьсот мест.

Спорт — в массы

Более сотни площадок для ГТО планируется закупить и установить в этом году в рамках деятельности Министерства спорта Крыма. Об этом в начале года заявила министр профильного ведомства Елизавета Кожичева.

Площадки для ГТО будут установлены во всех муниципальных образованиях. Основным критерием количества площадок является численность населения муниципалитета. Площадка будет включать в себя шведскую стенку, разноуровневый турник, брусья и две скамьи для пресса.

Также глава министерства отметила, что бюджетом предусмотрены затраты на разработку проектно-сметной документации и начало строительства в июле 2017 года дворца водных видов спорта в Симферополе, проект которого включает двухэтажное здание с тремя бассейнами: 50-метровым, 25-метровым и детским.

Крымская рулетка

В этом году ожидаются строительно-монтажные работы на территории будущей игорной зоны в Крыму. Об этом в августе прошлого года заявлял глава Крыма Сергей Аксёнов. Тогда же он пообещал, что до начала строительных работ непременно состоится публичная презентация проекта.

Границы игорной зоны Крыма определены в пределах территории санатория «Жемчужина» в посёлке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка «Ласточкино гнездо». По словам главы Крыма, проект реализуется частным российским инвестором, имя которого держится в тайне из-за санкций.

«Соглашение по игорной зоне подписано. Основные параметры по игорной зоне: экономические показатели, состав имущества и другие — после Нового года все будут озвучены, кроме имени собственника. Это связано с публичной позицией, с тем, что операторы закупают часть оборудования за границей, часть этих предпринимателей имеют бизнес за границей», — пояснил Аксёнов.