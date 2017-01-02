За битого «коня»

Что делать, если автомобилю причинён ущерб по вине собственника здания или коммунальных служб?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если автомобилю причинён ущерб по вине собственника здания или коммунальных служб. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Вред...

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что вред, причинённый имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Собственник здания или управляющая компания, обслуживающая объект или территорию, несут гражданскую ответственность за причинение вреда.

В случае падения на ваш автомобиль снега с крыши, наледи, сухих веток деревьев, стройматериалов и других предметов в первую очередь не перемещайте автомобиль и не убирайте следы происшествия, зафиксируйте все повреждения. В противном случае доказать факт причинения ущерба будет достаточно сложно. Сделайте фотографии повреждений и общего вида автомобиля под разными углами с привязкой к местности, вызовите сотрудников полиции для составления протокола осмотра места происшествия. Это необходимо для фиксации повреждений документально. Если при этом присутствуют свидетели, не лишним будет записать их данные, номера телефонов.

После прибытия сотрудника полиции и составления протокола осмотра места происшествия необходимо внимательно прочитать протокол и проверить зафиксированные в нём данные (марка, номер автомобиля, ваши личные данные, адрес происшествия, перечень повреждений). При необходимости внесите в протокол свои замечания.

Далее наступает момент определения размера ущерба, нанесённого автомобилю.

Для этого получите в полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как правило, такое постановление выдаётся в течение трёх — десяти дней. Установите лицо, ответственное за причинение ущерба. Это может быть собственник здания или управляющая компания. Получить эти сведения можно в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) в вашем регионе, направив соответствующий запрос.

...и оценка

Обратитесь к оценщику (в независимую экспертизу) и получите отчёт об оценке причинённого ущерба. О дате и времени осмотра повреждённого автомобиля обязательно следует известить собственника здания (управляющую компанию).

Определив сумму ущерба, обратитесь к собственнику здания или управляющей компании (коммунальной службе) с претензией о выплате ущерба. Любой спор между сторонами можно решить путём переговоров. Автовладелец, которому причинён ущерб, представляет все копии документов, которые он собрал, другой стороне с просьбой возместить причинённый ущерб до определённой даты. Всё это высылается почтой, а именно заказным письмом с прикреплённым уведомлением о вручении. Сторона—ответчик в свою очередь принимает решение о выплате или отказе в выплате причинённого ущерба. Но, как правило, все споры решаются через суд.

В случае обращения в суд в исковом заявлении следует подробно описать все обстоятельства происшествия, последовательно изложить ваши действия, указать сумму ущерба, сумму дополнительно понесённых вами расходов (стоимость услуг оценочной компании, стоимость услуг юриста), а также меры, принятые вами с целью досудебного урегулирования спора, и ваши требования. При обращении в суд следует уплатить госпошлину. Сумма госпошлины зависит от цены иска (размера ущерба).

Исковое заявление следует подавать в суд по месту нахождения ответчика (собственника, управляющей компании).

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