Хождения вокруг да около

Афанасий Никитин — легенда, романтизирующая Крым, или реальный источник вдохновения для путешественников?

Говорят, именно на крымской земле, в Феодосии, легендарный русский путешественник XV века Афанасий Никитин подвёл итоги шестилетним странствиям и написал своё «Хождение за три моря». Говорят, именно Чёрное море было третьим и последним из морей, увиденных им в жизни. Говорят, тверской купец был в большей степени крымчанин, чем о нём принято думать. Говорят, помнят, увековечивают и идут по его стопам...

Творцы легенды

Записи — «тетрати» Афанасия Никитина в столицу Руси привезли московские купцы Гридя Жук и Степан Дмитриев. Там они попали в руки дьяка Посольского приказа Василия Мамырёва. Дело было в 1475 году. Сам Никитин незадолго до этого канул где-то под Смоленском. То есть последним местом, где знаменитый путешественник заявлял о своём существовании, была всё та же Кафа. И это даёт некоторым исследователям право утверждать, что после завершения рукописи её автор не покидал крымскую землю. По их мнению, вообще «маловероятно, что объездивший полсвета, знавший несколько восточных языков, с лёгкостью выдававший себя то за истинного христианина, то за правоверного мусульманина Афанасий Никитин был на самом деле тверским купцом». Евгений Княгинин, в частности, пишет: «Может быть, родом он и был из Твери, но жил преимущественно в Кафе. В те годы именно этот город отличался феноменальным межнациональным и межрелигиозным согласием, подобного которому не было нигде тогда, как нет и сейчас».

Надо признать, рукопись Афанасия Никитина вывезли из Кафы ну очень своевременно — накануне осады крепости турками. Это был едва ли не последний русский торговый караван, отправившийся в путь весной 1475 года.

Как бы там ни было, текст рукописи Афанасия Никитина начали тиражировать и цитировать. В 1489 году он попал в Летописный свод, затем его продублировали в Софийской II и Львовской летописях.

До наших дней «Хождение за три моря» дошло в двух изводах. Во-первых, в уже упомянутых Львовской и Софийской II летописях, которые основывались на своде 1518 года, отразившем Летописный свод конца XV века. Во-вторых, в Троицком (Ермолинском) сборнике конца XV века.

Стоит упомянуть, что Львовская летопись получила название по имени Н. А. Львова (1751–1803), известного писателя, архитектора, члена Российской академии, участника литературного кружка, в который входили также Г. Р. Державин, И. И. Хемницер, В. В. Капнист, И. И. Дмитриев. Львов интересовался вопросами российской истории. И именно он обнаружил и в 1792 году опубликовал «Летописец русский от пришествия Рурика до кончины Иоанна Васильевича». Этот древнерусский памятник и получил название «Львовская летопись».

Конечно, заслуги энтузиастов от истории, вроде Львова, трудно переоценить и тиражирование первоначального текста — это прекрасно и, бесспорно, способствует доведению нужной информации до потомков. Но, с другой стороны, это, так сказать, уже совсем другое издание, с исправлениями и дополнениями. И в нашем случае всё обстоит именно так. Подлинник «Хождения за три моря» не сохранился. Причём многие исследователи склоняются к тому, что дьяки-переписчики и историки-энтузиасты внесли в поздние списки куда больше отсебятины, чем следовало.

Дальше за дело взялись профессионалы. Известный не только глубиной публикаций, но и высокой степенью заангажированности историк Николай Михайлович Карамзин извлёк «Хождение...» из глубин архива Троицко-Сергиевского монастыря на свет божий и в 1817 году опубликовал.

В VI томе «Истории государства Российского», в главе VII, читаем: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века. Может быть, Иоанн и не сведал о сем любопытном странствии: по крайней мере, оно доказывает, что Россия в XV в. имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещенных, но равно смелых и предприимчивых; что индейцы слышали об ней прежде, нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш Тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры».

Выводы потомков

В различных источниках дата окончания путешествия Афанасия Никитина измеряется с разницей в два года. А на таком популярном ныне интернет-ресурсе, как Википедия можно заметить и вовсе абсурдную дату. 1472 год указан там в качестве смерти путешественника. Чтобы не запутаться окончательно, стоит обратиться к авторитетным печатным источникам. Так, по мнению мастодонта крымской науки, учёного-географа профессора Василия Георгиевича Ены, «именно упоминание о прибытии в Кафу позволяет точно датировать завершение путешествия <...> Афанасий Никитин пишет: „Божиею милостью пришёл я в Кафу за десять дней до Филиппова заговенья“. Филиппово заговенье (преддверие Филиппова, иначе — Рождественского поста) относится к числу непреходящих церковных дат, то есть оно празднуется не только в определённый день недели, но в строго означенный день месяца, а именно — 14 ноября. Следовательно, Афанасий Никитин, приплывши в Феодосию „за девять дней до Филиппова заговенья“, окончил своё путешествие „за три моря“ 5 ноября 1474 года по старому стилю, что после исчисления разницы между датами по юлианскому и григорианскому календарям (применительно к XV веку) приходится на 14 ноября» (из книги: Ена В. Г., Ена А. Л., Ена А. В. Открыватели земли Крымской).

Вполне логичными кажутся и другие выводы учёного: «Нет сомнения в том, что окончательный текст „Хожения...“ был тщательно обработан (если не создан целиком) именно в Крыму, в Кафе. Во-первых, уже даже начальную фразу „Записал я здесь про своё грешное хожение за три моря“ Афанасий Никитин мог поставить только в конечном пункте своего путешествия, так как третьим морем на его пути было Чёрное. Во-вторых, многолетняя дорога с её многочисленными опасностями и неустроенностью отнюдь не располагала к ведению подобных дневников. В-третьих, купца-путешественника по пути так часто обыскивали и обирали, что большая рукопись вряд ли могла сохраниться до прибытия в Крым».

Однако, несмотря на столь убедительные выкладки авторитетных исследователей, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина по сей день остаётся одним из самых загадочных произведений древнерусской литературы. Поэтому, в поисках ответа на оставшиеся открытыми вопросы стоит еще раз пройтись по тексту тверского купца или, чтобы не ходить вокруг да около, отправиться в путь его маршрутом...

Продолжение следует...