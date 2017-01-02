Что таит бухта листригонов?

В Русском географическом обществе займутся составлением подводной карты Балаклавы

Что собираются найти в самой загадочной бухте Севастопольского региона и какие ещё исследовательские мероприятия в акватории Чёрного моря должны состояться в 2017 году, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Составить карту и сделать находки

В ближайшее время будет приоткрыта тайная завеса самой секретной бухты в Крыму — в Балаклаве по просьбе городских властей членами Русского географического общества будет проведено детальное изучение бухты и составлена подробная карта — с нанесением рельефа дна и всех затонувших объектов. Ведь до сегодняшнего дня точно неизвестно, сколько и какие суда оказались на дне с доисторических времён, а ведь Балаклава была упомянута ещё в гомеровском эпосе «Одиссея» как бухта листригонов. Впрочем, больший интерес для исследователей представляют, конечно, более современные кораблекрушения — времён Крымской войны, Первой и Второй мировой. Как сообщили ещё в прошлом году в администрации Севастополя при разработке плана мероприятий, детальной подводной карты бухты нет даже у Черноморского флота. После 23 лет хозяйничанья в Крыму украинских чиновников и военных могло многое измениться, а если учесть, что с 2006 по 2008 год на этом побережье работало исследовательское судно НАТО в рамках подводной экспедиции американского океанолога Роберта Балларда, то запланированные погружения кажутся просто крайне необходимыми. По слухам, под видом работ по обнаружению и изучению затонувших кораблей «учёные» проводили геологическую разведку и составляли карту рельефа дна крымского побережья. В то же время балаклавская гавань благодаря удобному расположению и закрытости от ветров и штормов испокон веков представляла интерес для военно-морского флота. Именно здесь во время Крымской войны расположился флот Великобритании, а в годы холодной войны здесь была база по обслуживанию и ремонту подводных лодок. Остатки каких судов, затонувших на протяжении многих столетий во время многочисленных военных конфликтов, сейчас лежат на дне Балаклавской бухты, пока остаётся только догадываться — долгое время гавань была закрытым военным объектом, а у «незалежной» Украины средств на полномасштабные исследовательские работы не было.

«Первый этап работы по составлению подводной карты Балаклавы включён в план мероприятий РГО на 2017 год, — рассказал „КТ“ член комиссии Центра подводных исследований Крымского отделения Русского географического общества Николай Черепанов. — Была предварительная договорённость с Правительством Севастополя, и если новый состав администрации будет заинтересован в реализации этого проекта, то в ближайшее время мы приступим к работам».

Поговаривают, что интерес к изучению Балаклавской бухты связан в том числе и с двумя украинскими военными судами, затопленными накануне Крымского референдума 2014 года с хранящимися на них документами...

Поднятие самолёта и создание парка искусственных рифов

В 2017 году члены комиссии Центра подводных исследований также планируют провести ряд других мероприятий в акватории Чёрного моря. Например, детально изучить, а затем поднять на поверхность потерпевший крушение во время Великой Отечественной войны у побережья Сак американский самолёт «Аэрокобра», об обнаружении которого уже писал «Крымский ТелеграфЪ» («В Чёрном море найден погибший исстребитель», № 408 от 9 декабря 2016 года). Среди других планов составление подробной схемы советского теплохода «Жан Жорес», подорвавшегося на мине при заходе в Феодосийский порт в феврале 1942 года, и описание хранящихся на нём артиллерийских установок и боеприпасов, а также совместно с учёными из Карадагского заповедника и Института биологии южных морей изучение влияния донных тралов и определение путей решения этой проблемы.

Кроме того, продолжится работа по созданию парка искусственных рифов и обследованию затонувших древних искусственных сооружений у евпаторийского побережья (по теории Черноморского потопа).

Поговаривают, что интерес к изучению Балаклавской бухты связан в том числе и с двумя украинскими военными судами, затопленными накануне Крымского референдума...