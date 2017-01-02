Приятная повседневность

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Натуральные удобрения для зелёных домашних питомцев

1. Сахар

Для приготовления подкормки разведите 1 ст. ложку сахара в 0,5 литра воды или просто посыпьте сахаром землю в цветочном горшке, а затем полейте.

Прибегать к такой подкормке домашних цветов следует не чаще одного раза в месяц. Также следует учесть, что при недостаточной концентрации углекислого газа, попав в прикорневую зону растений, сахар может стать катализатором развития различных плесеней, корневых гнилей и так далее. Поэтому вместе с подкормками сахаром имеет смысл использовать один из ЭМ-препаратов, например, «Байкал ЭМ-1».

2. Спитой кофе

Отличное удобрение для всех домашних (и не только) цветов — спитой кофе. Речь, конечно, идёт о натуральном молотом кофе, без каких-либо добавок и ароматизаторов. Этот способ удобрения растений тем более удобен, что ничего специально не нужно готовить. Просто, выпив чашечку ароматного напитка, следует вылить кофейную гущу в цветочный вазон и смешать её с землёй. Благодаря такому нехитрому приёму грунт станет более рыхлым и лёгким, повысится кислотность почвы, в ней будет больше кислорода.

Однако, используя в качестве подкормки домашних цветов спитой кофе, стоит помнить: далеко не на все цветы повышение кислотности почвы действует хорошо.

3. Дрожжи

Дрожжи выделяют массу полезных веществ, которые активно стимулируют рост растений: фитогормоны, витамины группы В и ауксины. К тому же, в отличие от большинства удобрений домашнего приготовления, дрожжевые подкормки были неоднократно исследованы учёными. В результате доказано: благодаря им резко возрастает активность микроорганизмов в почве, происходит быстрая минерализация органики и существенно усиливается выделение углекислоты. Поэтому подкормки растений дрожжевым питательным раствором приравнивают к подкормкам полным минеральным удобрением.

Чтобы приготовить подкормку, следует растворить 10 г дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 литре слегка тёплой воды. Если обыкновенных дрожжей под руками нет, можно воспользоваться и сухими, взяв 10 г сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара на 10 литров воды. Независимо от того, какие дрожжи использованы для приготовления питательного раствора, перед применением нужно дать ему настояться примерно 2 часа. Затем развести чистой водой в соотношении 1:5 и поливать землю в горшках с растениями.

4. Зубная паста и зубной порошок

Чтобы приготовить микс с зубным порошком, необходимо 3 ст. ложки порошка, 3 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку медного купороса развести в литре воды. Настаивать это удобрение не требуется, применять можно сразу после приготовления. Очень легко и быстро можно сделать удобрения с зубной пастой: в 1 литре воды растворите треть тюбика зубной пасты. Такая подкормка даст питание корням цветов, в результате чего растения приобретут более здоровый внешний вид.

Однако, прежде чем использовать любое из вышеупомянутых удобрений для домашних цветов, следует запомнить несколько несложных правил и следовать им:

. не стоит подкармливать пересаженные в новую почву растения раньше, чем через 2 месяца, ведь в свежей почве тоже содержатся питательные вещества, избыток которых приведёт только к гибели зелёного питомца;

. прежде чем вносить подкормку, следует полить почву простой чистой водой, это не даст погубить их в случае, если удобрение окажется концентрированным;

. все ослабленные или больные растения необходимо подкармливать очень осторожно, используя для этих целей раствор удобрений значительно меньшей концентрации.

Всё в шоколаде

Карамелизированные апельсины «Восход солнца»

Потребуется:

• 6 апельсинов среднего размера;

• 600 г сахара;

• 300 мл воды;

• 250 г горького шоколада.

Как готовить:

1. Апельсины нарезать кружками толщиной примерно 5 мм. Толще — будет горько, тоньше — развалится серединка.

2. Вскипятить кастрюлю воды. В кипящую воду окунуть апельсиновые кружки примерно на 3–4 мин. Воду слить, апельсины отжать (таким образом избавляемся от горечи).

3. Нагреть 300 мл воды с сахаром до его растворения. Отжатые апельсины положить в сироп и варить на небольшом огне примерно 1 час — пока апельсиновая кожура не станет прозрачной (или почти прозрачной).

4. Кружки вынуть, дать стечь лишней жидкости, выложить на противень и посушить примерно 15–20 мин. в духовке, разогретой до 100—120О С. Остудить.

5. Шоколад растопить на водяной бане, апельсиновые кружки окунуть до половины в растопленный шоколад, уложить на пекарскую бумагу или силиконовый коврик до застывания шоколада.

Не стоит класть готовые сладости в холодильник, чтобы застыло побыстрее, лучше дать лакомству время дойти до кондиции при комнатной температуре! Остатки сиропа можно употребить в пищу в сочетании с несладким йогуртом.