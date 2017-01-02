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Байки, сонеты

Дорог огурец к обеду

Многим симферопольцам ещё памятен предновогодний скачок цен на некоторые продукты питания. В частности, на свежие огурцы, которые перед праздниками особо алчные торговцы продавали по 700 рублей за килограмм, вызывая бурное возмущение граждан. Впрочем, покупатели и на такую цену находились, но это — другая история, о том, как же некоторым хотелось огурцов, что они готовы были платить за них вдвое дороже мяса... Сейчас же мы решили обратить внимание на реакцию на предновогоднее подорожание (которое, повторимся, не секрет для многих жителей крымской столицы) республиканских властей. Так вот, оказывается... ни о каком подорожании речь идти не может! Согласно официальной информации, распространённой на днях Министерством промышленной политики Крыма, проведённый мониторинг цен, не зафиксировал существенных скачков цен на продовольственные товары. «Министерство постоянно проводит мониторинг в стационарных и нестационарных торговых объектах, на рынках и ярмарках. И по нашим данным, скачка цен не наблюдалось. Был связанный с сезонными факторами рост цен на овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец», — сообщил заместитель министра промышленной политики Ян Латышев. Впрочем, Латышев также отметил, что единичные случаи необоснованного повышения цен встречаются, но... «резкое завышение цен — это из ряда вон выходящие случаи и, как правило, после разъяснительных работ предприниматель сам их снижает», — рассказал замминистра. Естественно, проверки цен в послепраздничное время не дадут адекватной картины. Их, как подсказывает логика, нужно проводить вовремя — как раз в предпраздничные и праздничные дни, а не после. Перефразируя поговорку, дорог огурец к обеду! Но чиновники решили, видимо, не портить отчётность себе, а праздник — торговцам...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 105 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:14

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