В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... скорые потеряли скорость Говорят, что в дни гололёда и очередного похолодания жители крымских городов так часто падали и ломали конечности, что диспетчеры неотложной помощи попросту перестали принимать вызовы, игнорируя все попытки к ним дозвониться. В этой связи ходят слухи, больные и их родственники, отчаявшись дозвониться, за неотложной помощью приходили на станции скорой самостоятельно. Причём, включая семидесятилетних инфарктниц, мамочек с грудничками и мужчин с переломами ног. Ещё говорят, что и в сельских районах скорая помощь на помощь в последнее время абсолютно не спешит — прибытие бригад через пять-шесть часов после вызова стало нормой. А ещё чаще диспетчерысельских станций неотложки прямо по телефону ставят диагнозы и советуют обратиться к участковому врачу. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года Еще статьи: Говорят, что... сотрудники «неотложки» массово увольняются Бригад нет, зато есть чемоданы медикаментов Скорая помощь по «скорой» цене Лучше пере-, чем недо-? Скорая помощь не придёт?