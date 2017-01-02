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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что...автошколы работают без документов

Говорят, в Крыму снова отмечены случаи, когда автошколы набирают учеников и через короткий промежуток времени прекращают свою деятельность. Проблема касается в основном автошкол, которые недавно зашли в республику с материковой части России. У них есть лицензия, выданная на материке, однако в Крыму они должны были получить все акты обследования и подать документы в министерство образования Крыма. Но эти условия они не выполнили, видимо, понадеявшись на авось. В результате и права ученикам выдать не могут, и деньги возвращать не хотят.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 198 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:48

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