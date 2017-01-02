В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что...автошколы работают без документов Говорят, в Крыму снова отмечены случаи, когда автошколы набирают учеников и через короткий промежуток времени прекращают свою деятельность. Проблема касается в основном автошкол, которые недавно зашли в республику с материковой части России. У них есть лицензия, выданная на материке, однако в Крыму они должны были получить все акты обследования и подать документы в министерство образования Крыма. Но эти условия они не выполнили, видимо, понадеявшись на авось. В результате и права ученикам выдать не могут, и деньги возвращать не хотят. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года Еще статьи: Автобизнес и его акулы Одним война, другим — халява Говорят, что... мошенники по объявлениям отслеживают людей Говорят, что... мошенничают с пластиковыми окнами Говорят, что... не доходят почтовые переводы