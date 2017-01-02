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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... стариков заставляют жить в «катакомбах»

Крымчанин Александр Ш. рассказал о равнодушии крымских чиновников: «В ужасных условиях живёт 84-летняя бабушка. Село Михайловка Нижнегорского района. Председатель сельсовета, Пензештадлер Олег, никак на это не реагирует и полностью игнорирует. Квартира находится на третьем этаже трёхэтажного дома, и при дождях и таянии снега вода льётся в квартиру. Газа в селе нет. Отопление было электрическое, в морозы в комнате максимум +9 градусов, но после замыкания от воды и сырости нет уже и электричества. Писали во многие инстанции и должностным лицам. Везде только банальные отписки».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 171 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:49

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