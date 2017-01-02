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Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы

Симферопольцы возмущены тем, что, как они говорят, «в парках вместо пешеходных дорожек начали строить водоёмы». В частности, жительница крымской столицы Анастасия Щ. возмущена состоянием одного из столичных парков: «Вы видели, на что похож наш любимый парк Шевченко?! Теперь у нас не парк, а бассейн для плаванья! Ну неужели по совести нельзя было сделать?»