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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы

Симферопольцы возмущены тем, что, как они говорят, «в парках вместо пешеходных дорожек начали строить водоёмы». В частности, жительница крымской столицы Анастасия Щ. возмущена состоянием одного из столичных парков: «Вы видели, на что похож наш любимый парк Шевченко?! Теперь у нас не парк, а бассейн для плаванья! Ну неужели по совести нельзя было сделать?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 194 |   Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 18:51

:: Комментарий #1 написал: таво   |   Вчера, 19:22   |  



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не водоёмы. а мочесборники на благо понахавших, крымнашей  имеющих ввиду. 

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:: Комментарий #2 написал: Павел   |   Вчера, 20:22   |  



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Ходить по тротуарам надо, а не по паркам. В других местах просто по улицам ходить невозможно. А эти парком возмущаются. laughing 

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