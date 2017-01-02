Бедненько, но чистенько, или Как должны выглядеть все больницы полуострова

Министр здравоохранения Крыма боится озвучивать зарплаты врачей и просит не давить на медработников. Насколько республика обеспечена специалистами, как Минздрав собирается их привлекать в будущем и почему антисанитария в больнице — это частный случай?

Тайна за семью печатями?

81 процент — именно настолько Крым сегодня обеспечен медицинскими работниками. Всего на полуострове работает 1288 врачей, при этом за год пришло всего 122 молодых специалиста, что никак не сможет покрыть потребность в кадрах. Специалистов не хватает во всех областях системы здравоохранения. Отдельно стоит вопрос и с нехваткой сотрудников скорой помощи: водителей, врачей и фельдшеров.

Вероятно, серьёзной причиной такого дефицита кадров является недостаточная оплата труда. Однако профильный министр отказался озвучить журналистам среднюю заработную плату врачей по Крыму.

Александр Голенко, министр здравоохранения Крыма:

«Называть сумму заработной платы я не буду, хотя знаю её. Это вопрос очень тонкий. На встрече с главой (имеется в виду глава РК Сергей Аксёнов. — Ред.) я сказал среднюю заработную плату, а потом доказывал, что я не вру. Потому что медицинский работник, чтобы обеспечить то, что от него требует общество, и заработать себе, работает не на одну ставку... Медицинские работники работают с совмещением профессий, поэтому средняя заработная плата формируется не только от оклада врача или медсестры, а от общей начисленной ему суммы, которая может быть значительно выше, чем один оклад».

Таким образом, по словам чиновника, почти каждый медработник на полуострове выполняет объём работы на 20 процентов больше, чем ему положено и, следовательно, получает больше. При этом Голенко отмечает, что заработная плата медработников сегодня значительно выше, чем в других отраслях.

Также министр считает, что врачи сильно страдают от прессинга со стороны общественности.

Александр Голенко:

«Вот вы говорите: почему нет врачей? Представьте себе, как быть врачом сейчас, тем более хорошим врачом! Чтобы человек старался, вкладывал душу, был неравнодушным... А в итоге его только бамс со всех сторон. Возбуждают дела против врачей, штрафы выписывают за то, что мы не обеспечили такого-то ребёнка таким-то лекарством, а это лекарство вообще в России не продаётся! Мы постоянно должны где-то оправдываться, что-то доказывать...»

В то же время постепенно удаётся привлекать врачей в сельскую местность благодаря программе «Земский доктор». В 2016-м таким образом удалось трудоустроить 50 человек, так что годовая квота была полностью закрыта. В этом году министерство планирует привлечь уже 55 врачей к работе в сёлах.

А если говорить в общем, то один из способов привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения — это направления для выпускников нашей медицинской академии. И этот ресурс также используется Минздравом. В частности, в прошлом году было выдано 122 направления в клиническую ординатуру и интернатуру. И после обучения эти молодые специалисты должны прийти на работу в крымские больницы. К слову, более 20 студентов получили целевые направления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Также министр пообещал, что в наступившем году будут привлекаться специалисты из других российских регионов, для чего, по его словам, даже социальные сети активно используются.

Александр Голенко:

«Мы добились бесплатности здравоохранения, теперь нужно добиться его доступности».

Модернизация закончена

К началу 2017 года в Крыму была закончена программа модернизации системы здравоохранения, благодаря которой удалось добиться определённых положительных перемен. В то же время все — и чиновники, и простые люди — понимают, что это лишь малая часть того, в чём нуждаются республиканские медучреждения.

Александр Голенко:

«Безусловно, невозможно было за два года полностью обновить материально-техническую базу наших больниц, но в 2016 году было сделано очень много: установлены три магнитно-резонансных томографа (до этого в республике не было ни одного МРТ), пять компьютерных томографов, организовано 20 фельдшерско-акушерских пунктов, введены новые отделения, такие как онкоурология, кардиохирургия».

Между тем многие больные нуждаются даже не в дорогостоящей аппаратуре, а хотя бы в элементарном обслуживании в чистых помещениях. Например, симферопольцы выступили с резкой критикой гинекологического отделения Луговской больницы, где пациенты принимаются в разгар ремонта, так что ни о какой санитарии там говорить не приходится. Глава профильного министерства подчеркнул, что это частный случай, который зависит исключительно от руководства медучреждения.

Александр Голенко:

«Есть такое выражение „бедненько, но чистенько“ — вот так должно быть в каждой медицинской организации. Я не люблю говорить образно, поэтому мы посмотрим (какая там ситуация. — Ред.). Я не рожал в симферопольском роддоме, поэтому, честно говоря, последние разы там не был».

Помимо необходимой модернизации существующих больниц, крымчане ожидают и открытия многопрофильного медицинского центра больницы им. Семашко, который должен быть построен в Симферополе, на 10-м километре Джанкойской трассы в ближайшие годы.