Самый крымский день

20 января отмечается День Республики Крым в честь восстановления Крымской автономии по результатам референдума в январе 1991 года

Уже больше четверти века у нашего полуострова есть собственный главный праздник. Раньше, при Украине, он назывался Днём Автономной Республики Крым, а с 2014 года лаконичнее и торжественнее — День Республики Крым. Начало этому было положено в далёком 1991 году и, по мнению многочисленных экспертов, если бы 26 лет назад крымчане не создали свою республику, то не было бы и решений 2014 года, и, соответственно, тех возможностей, благодаря которым Крым вернулся в состав России.

Референдум, первый в истории страны

В эту пятницу, 20 января, жители полуострова празднуют День Республики. Двадцать шестой день рождения крымской республики. Путь, который прошёл за это время полуостров в своём политическом развитии, достаточно драматичем. Хватало всего. И взлётов, и падений, и надежд, и разочарований. Но главное — республика состоялась и основы местной государственности были заложены в 1991 году, ещё во времена СССР. Именно тогда, 20 января 1991 года, в Крымской области Украины состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР — первый плебисцит в истории Советского Союза. И историческая значимость всекрымского референдума 1991 года состоит в том, что это была не просто попытка решить дальнейшую судьбу Крыма, а событие, произошедшее в своей основе не на позиции «верхов», а на волеизъявлении самих жителей полуострова. Однако восстановление автономии было не единственным, о чём на референдуме заявило население полуострова. Крымчане проголосовали и за то, чтобы Крым стал участником нового Союзного договора, но это не было реализовано. Впрочем, обо всём по порядку.

93,26% — за

Чтобы в полном объёме понимать происходившие тогда, в 1991 году, события, стоит, пожалуй, совершить краткий исторический экскурс. Итак. 20 января на всеобщее голосование был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?». А через день, 22 января, в прессе появилось сообщение областной (центральной) комиссии по референдуму в Крымской области «О результатах Референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января 1991 года». На основании представленных протоколов городских и районных комиссий по референдуму областная комиссия сообщала, что число граждан, которые приняли участие в голосовании, — один миллион четыреста сорок одна тысяча девятнадцать человек, что составляет 81,37% от внесённых в списки для голосования. Число же голосов, поданных за восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора составило 1 343 855 человек, или 93,26% от принявших участие. Не просто подавляющее большинство за, а безоговорочная победа тех, кто был уверен: будущее полуострова — в его республиканском статусе!

Таким образом, учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный совет УССР принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». В первой статье этого закона сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». Также, согласно данному закону, высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов. 22 марта 1991 года Крымский областной Совет народных депутатов был преобразован в Верховный совет Крымской АССР и ему было поручено разработать Конституцию Крыма. И уже 4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного совета Автономии приняла Декларацию о государственном суверенитете республики. А крымская Конституция была принята ещё несколькими месяцами позднее — в мае 1992 года.

Важный статус

Всё вышеописанное — лишь первые шаги Крыма как республики. И потом были не менее важные события. И «президентский период», и период «закручивания гаек» Киевом, и попытки украинской власти дискредитировать идею «крымского республиканства», а то и вовсе уничтожить его, и фальсификация истории (с подачи опять же киевских политиков), и насильственная украинизация... Всё это, к счастью, в прошлом. Крым же так и остался республикой. Но теперь в составе Российской Федерации. Страны, где этот статус не только никто не оспаривает, но и приветствуют.

Кстати

20 января 2017 года во всех городах Крыма проходят мероприятия и акции, приуроченные к торжественной дате. Так, в столице с самого утра автомобилисты из машин выстроят контур полуострова на одной из местных стоянок — в этой акции участвуют примерно 200 водителей. А с 9:30 утра в сквере Республики запланирован масштабный квест. Помимо этого, в Симферополе открылось большое число всевозможных тематических выставок и фотозон.