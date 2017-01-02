Плохой фундамент, хорошая «крыша»

Опасная застройка на оползне в Ялте продолжает расти

Ранее «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о строительстве девятиэтажного дома на улице Красных Партизан, который, по мнению местных жителей, находится в очень опасном месте и в любой момент может сползти на стоящие поблизости жилые дома. Изменилось ли что-то после наших публикаций и как сейчас обстоят дела на этой улице, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Где пять, там и девять

Напомним, что жилой девятиэтажный дом появился на том месте, где раньше находился винзавод «Ливадия», а вернее сказать — вместо него. Ведь первоначально земля оставалась под его реконструкцию, и только через какое-то время чиновники ухитрились протянуть изменение целевого назначения участка — под строительство многоэтажки.

И, надо полагать, они честно прикинули, что строение высотой более пяти этажей в таком неблагополучном с точки зрения сейсмологии месте — это небезопасно. И даже отразили это в градостроительных ограничениях, на которые, правда, застройщики чихать хотели. Так появилась девятиэтажная высотка, и ни одно должностное лицо не увидело в этом никаких нарушений вопреки десяткам обращений и жалоб.

В непробиваемости «крыши» этого дома убедился и еженедельник «Крымский ТелеграфЪ», когда в ответ на информационный запрос пришло письмо за подписью бывшего на тот момент вице-мэром Сергея Брайко. В своём ответе чиновник ни на один конкретный вопрос внятно не ответил и ситуацию не прояснил (более подробно об этом в материале «Где пять, там и девять», № 346 от 18 сентября 2015 года). Но указал фамилию лица, арендующего эту землю. И после кропотливой работы по анализу аффилированных структур удалось выяснить, что основные действующие лица компании-застройщика имеют связь с фирмами, близкими к экс зятю бывшего президента Украины Леонида Кучмы и экс народному депутату Украины Игорю Франчуку.

Не течёт, но трещит

Тогда же местные жители рассказывали об особенностях строительства элитного многоквартирного дома. Например, фундамент заливали прямо в грязь, вопреки требованиям сейсмобезопасности, сваи не вбивали, а систему дренажных стоков, оставшихся после приватизированного и разобранного винзавода «Ливадия», зарыли и не восстанавливали. Жильцы утверждали, что в подвалах дома постоянно работает помпа, откачивая грунтовые и паводковые воды. А ещё присылали фотографии, на которых по углу дома у основания пролегла заметная трещина, укрепляющая опасения в недолговечности и непрочности конструкции.

Впрочем, по последним данным, проблему подтопления подвала и подземного паркинга застройщикам удалось как-то решить — насосы больше не работают и квартиры эксплуатируются счастливыми жильцами.

Однако на сегодняшний день, по словам местных, риск обрушения не только не минимизирован, но и, напротив, усугубляется дополнительной нагрузкой на оползнеопасный участок — застройщик продолжает возводить на отведённом

земельном участке все новые и новые объекты. Как следствие — новые трещины в угловом подъезде, к которому и примкнуло свежепостроенное здание.

Новые чудеса

Собственно, появление этого нового здания и стало поводом для обращения жителей девятиэтажки в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ». Ведь первоначально участок выделялся под строительство жилого дома (а ещё первоначальней — под реконструкцию винзавода, но об этом уже все забыли) и вся земля вокруг теоретически должна была принадлежать жильцам этого дома, оборудоваться спортивными и детскими площадками, прочей бытовой инфраструктурой.

Но это же Ялта! Кто ж тут будет разбрасываться свободными квадратами земли под какие-то прихоти жителей, уже отдавших деньги за свои квартиры. На свободном пространстве было успешно возведено пятиэтажное строение, которое по состоянию на апрель прошлого года, согласно справке БТИ (копией которой располагает газета «Крымский ТелеграфЪ»), было оценено так: «статус здания не определён».

Правда, по версии жильцов, с того времени чиновники успели «определиться» и присвоить строению высокое звание жилого дома. Хотя, судя по конструкции, уже в самое ближайшее время на этом месте появится новая фешенебельная гостиница. При этом налог на землю и недвижимость будет начисляться как за обычный дом, а не коммерческий объект... Обычная история на ЮБК.

Земля наша

Такой расклад не пришёлся по душе жильцам девятиэтажки, поскольку они-то видели какие-то свои перспективы развития этой территории как своей придомовой. Но застройщик сделал ещё один не сильно удивительный в ялтинских реалиях трюк — организовал товарищество собственников недвижимости с подписями, часть которых вызывает обоснованные сомнения в подлинности.

Естественно, этот факт правоохранительные органы не заинтересовал и уголовное дело заводить никто не стал. Равно как и вникать в такие нюансы, как адрес, указанный в регистрационных документах. Со слов жильцов, там указано, что товарищество касается дома № 14 — двухэтажного офисного центра, в котором расположены многочисленные фирмы застройщика, а девятиэтажка имеет номер 14б, однако никак теперь не может претендовать на самостоятельность, потому что вошла в состав имущества этого товарищества. Оно же получило право распоряжаться придомовой территорией, на которой уже появилась будущая гостиница и скорее всего «прилепится» что-нибудь ещё — немного свободной земли осталось.

Тёплая компания

Никаких сомнений в том, что им это беспрепятственно удастся, вопреки многочисленным признакам нарушений земельного, градостроительного и налогового законодательства, а также вопреки потоку жалоб и судебных исков со стороны недовольных, в общем-то не возникает. Может быть, потому, что повторный анализ аффилированных с застройщиком фирм показал: многие из них причастны к серьёзным строительным и рекреационным инициативам на Южном побережье.

По адресу Красных Партизан, 14, зарегистрировано более полутора десятков разных фирм, однако фактическим владельцем всего комплекса и строящихся объектов, по словам местных жителей, является соучредитель ООО «Вина Ливадии» и владелец крупной фирмы «Таврида Агро» в Бахчисарайском районе.

Директор «Тавриды Агро» одновременно выступает в качестве соучредителя фирмы «Долина гор». Кроме него, среди совладельцев фигурирует и один из руководителей четырёхзвёздочного отеля «Пальмира Палас».

Сын владельца «Вин Ливадии» и «Тавриды Агро» является владельцем предприятия «СМК Плюс», известного тем, что получило земельный участок под застройку в границах ялтинского Приморского парка. Этот же человек является владельцем общества «Ялта Панорама», с которым в августе прошедшего года Федеральная служба охраны заключила контракт на покупку ста четырнадцати квартир в Ялте за 199 миллионов рублей. По каким-то причинам фирма была единственным участником тендера.

А ещё владелец ялтинского комплекса является совладельцем общества «Ялтинский маяк», которое связано с известными в Ялте риелторами, одному из которых принадлежит скандально известный алупкинский отель «Зелёный мыс».

Известность он приобрёл после того, как забор, установленный администрацией вокруг общественного пляжа, сносили и восстанавливали более десяти раз. Основная часть активов предприятия принадлежит львовскому миллионеру Геннадию Геншафту. Вот такая компания...