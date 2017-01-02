Всех построит

За что уволен главный архитектор Крыма и кто пришёл ему на смену?

На этой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов подписал отставку ещё одному высокопоставленному чиновнику. На этот раз своего кресла лишился главный архитектор республики Александр Кузнецов, подавший заявление об уходе ещё перед наступлением нового года. Что собирался и что успел сделать для полуострова на своей должности Кузнецов за полтора года работы, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Единый облик

Ещё в мае позапрошлого года, сразу после назначения, главный архитектор республики во время встречи с Сергеем Аксёновым сам обозначил круг задач, которыми он планирует заняться в ближайшее время. Первой было названо восстановление единого архитектурного облика Крыма.

Сегодня, безусловно, не трудно наблюдать заявленное единство стиля... по принципу «построено что попало и где попало». Хотя, объективно говоря, формат был внедрён на полуострове задолго до появления Кузнецова. И иного чиновником за полтора года так и не было предложено.

Точнее, декларировалось неоднократно и про единый стиль крымских городов, и про набережные, выполненные в общем облике. И даже вроде как презентовал он узкому кругу лиц проекты реконструкции набережных с общими узнаваемыми деталями. Однако ни концепции единого облика, ни стандартов, ни критериев на соответствие за всё это время в публичном пространстве представлено не было.

Зелень зеленеет

Ещё одним намерением, о котором шла речь во время первой встречи с главой республики, было обозначено сохранение зелёных зон. В частности, Сергей Аксёнов распорядился остановить и ликвидировать все стройки в зелёных зонах. Александр Кузнецов пообещал инициировать подготовку схемы границ зелёных зон всего Крыма, чтобы предотвратить строительство в их пределах.

В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно — сегодня любая крупная строительная компания предложит вам вложиться в достройку дома, расположенного в зелёной или парковой зоне. А ещё в каждом курортном посёлке десятки климатопавильонов и других лёгких объектов вдоль моря. И ни одной новости о том, чтобы власти что-то там остановили, запретили и ликвидировали.

А о схеме границ зелёных зон Кузнецов стыдливо умолк буквально сразу же после своего назначения. Не то что утверждения границ этих зон или хотя бы рабочего проекта зонирования, даже от упоминаний о таких намерениях в заявлениях чиновника через два месяца не осталось и следа. То ли работа оказалась громоздкой, то ли застройщики попросили не спешить с действиями...

Год градостроительства

В феврале прошлого года чиновник анонсировал, что к концу года во всех муниципалитетах будут разработаны основные градостроительные документы, отсутствие которых сильно тормозит целый ряд процессов.

«Один миллиард рублей заложен в ФЦП на подготовку схем территориального планирования каждого административного района и составление генпланов развития населённых пунктов», — утверждал Кузнецов год назад. И добавлял: «Полный пакет граддокументации всех уровней Крым должен получить до конца 2016 года».

Куда ушли эти деньги и где результаты работы десяти ведущих российских проектных институтов, остаётся только гадать.

Главный провал

Впрочем, едва ли отставка главного архитектора связана с расхождениями по вопросам единообразия стиля во внешних обликах городов или с тем, что он «забил» на создание градостроительных документов. В кратком перечне основных приоритетов, обозначенных для работы главного архитектора Крыма, третьим был указан снос незаконных объектов. Тут уже можно смеяться в голос, потому что ни одного знакового объекта крупнее кафе «Еда» на ялтинской набережной за минувшие с той поры полтора года снесено так и не было.

Более того, в очередной раз крымчане услышали о том, что под снос пойдут далеко не все самострои, а только те, которые не удастся вписать в единый облик. «Тарифы на „вписывание“ колеблются в зависимости от региона размещения самостроя», — иронизировали по этому поводу представители строительной сферы.

Наконец, в рамках этого же направления, главный архитектор заявлял о создании реестра домов, которые пойдут под снос. Перечень самовольно установленных объектов, подлежащих сносу, как ни странно, действительно был создан и размещён на официальном портале крымского правительства. Но что это за реестр? В большинстве регионов последний раз он обновлялся никак не менее полугода назад, а представленные там объекты, за редким исключением, — гаражи, ларьки и нестационарные торговые точки. Ну и, конечно, если в Ялте насчиталось всего 183 объекта и в Алуште — 61, то это больше похоже на издевательство над замыслом, чем на кропотливую работу по расчистке полуострова от незаконных самостроев.

Судя по заявлению Аксёнова, гнев на себя Кузнецов накликал как раз за пассивность своих подчинённых в вопросах инвентаризации и зачистки несанкционированного строительства вдоль побережья. В ноябре первое лицо вдруг озаботилось уровнем компетенции крымских градостроителей, включая и главного республиканского архитектора, пообещав кадровые чистки всем, кто не выполняет поручений. Вместо них первое лицо намерено было привлечь специалистов, которые «видят перспективу развития и борются за сохранение общего облика крымских городов».

Незаметный ажиотаж

Сам Кузнецов отреагировал на этот намёк хитро — заявил, что российские архитекторы забросали его своими резюме в надежде, что их возьмут в Крым. Однако на протяжении двух месяцев до своего увольнения он даже не смог отобрать из них достойного для замены Эрнста Мавлютова — главного архитектора крымской столицы, уволенного с позором за бездеятельность в борьбе с самостроями.

Правда претендент на кресло самого Кузнецова всё же нашёлся. Как заявил Сергей Аксёнов, место главного архитектора республики займёт Анна Царёва, которая до последнего времени работала в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. «Анна Вячеславовна уже находится в Симферополе, знакомится с коллективом. Я её представил как человека компетентного, специалиста в своей сфере. Человек имеет европейское образование по специальности, чего нам очень не хватает. Имеет большое количество крупных и значимых реализованных проектов», — отметил он.

Примечательно, что с тех пор прошло почти две недели, но на официальном сайте крымского Министерства строительства и архитектуры никакой информации о новом назначении найти не удалось. Не удалось обнаружить нам и информацию о «крупных и значимых реализованных проектах» архитектором по фамилии Царёва. А поисковый запрос на сайте Минстроя РФ сообщил, что «к сожалению, на ваш поисковый запрос ничего не найдено».