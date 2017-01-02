Работа с кадрами по-советски, или Как «выдавливают» несговорчивых управленцев

Кто является главным распределителем подрядчиков в Советском районе, что ждёт неудобных руководству управленцев и что стало реальной причиной ухода с должности главы Дмитровского сельского поселения — в расследовании газеты «Крымский ТелеграфЪ».

Команда фас

В начале прошлого года в администрации Дмитровского сельского поселения Советского района произошли кадровые изменения, которые, по многочисленным рассказам местных жителей, стали следствием едва прикрытых противоречий главы поселения с главой администрации района.

По информации наших источников, в феврале 2016 года бывший глава Дмитровского сельского поселения Виктор Чирков, неоднократно избиравшийся на должность председателя сельского совета, сложил полномочия по достижении пенсионного возраста. Но о том, почему на самом деле ушёл профессиональный экономист и хороший управленец, многое сделавший для развития села, дмитровцы рассказывали очень противоречивые вещи.

Свобода как длина поводка

Сам Виктор Чирков рассказал газете «Крымский ТелеграфЪ», что на самом деле стало причиной его ухода на пенсию: «В 2015 году мы получили денежные средства на завершение реконструкции водопровода. Проектно-сметная документация была готова, прошла экспертизу. После того как деньги поступили на счёт, начались постоянные звонки, давление от главы администрации Советского района Владимира Трегуба. Он сказал: „Если моего подрядчика не будет, ты ничего не сделаешь“. И предложил на выбор несколько организаций — в общем, у него были свои люди».

По словам экс главы администрации Дмитровки, деньги на реконструкцию водопровода поступили сначала на счёт администрации района, но потом глава Республики Крым Сергей Аксёнов издал указ, согласно которому муниципальные образования сами выступают заказчиками. Поэтому деньги всё-таки перекинули, и руководство сельского поселения получило возможность самостоятельно выбрать подрядчика. «После того, как я не из рекомендационного списка Трегуба выбрал подрядчика и подписал договор, начались постоянные проверки прокуратуры, ОБЭП и других структур по надуманным поводам, — говорит Виктор Чирков. — Давление усиливалось. Проверяли практически ежедневно, хотя у выбранного мной подрядчика был большой опыт такой работы, все необходимые документы, хорошая лицензия. К тому же в разговоре проверяющий меня сотрудник ОБЭП сообщил, что документы, не подписанные мною лично, его не интересуют. Мне кажется, это говорит о многом в проводимом им так называемом расследовании».

Инициатива наказуема

Со слов экс главы Дмитровского сельского поселения, глава администрации Советского района ни разу не приехал на место проведения реконструкции водопровода. После подписания договора практически ежедневные звонки от главы администрации продолжались.

Трегуб настоятельно рекомендовал отказаться от выбранной мной организации, — рассказывает Виктор Чирков. — Я впервые столкнулся с тем, чтобы такое давление оказывали. По многим другим объектам не хватает средств по смете и её пересчитывают. Думаю, что это может говорить о том, что там воруют бюджетные деньги. Однако и после сдачи объекта (без каких-либо замечаний) правоохранительные органы мною заниматься не прекратили: завели какое-то дутое уголовное дело, но ничего доказать до сих пор не могут, потому что там совершенно нечего доказывать. Всё было проведено в соответствии с законодательством, качественно, и объект был сдан даже раньше срока. Я сказал ему тогда: «Я работаю давно в этом учреждении под названием сельский совет, но вы — первый глава администрации района, который так нагло предлагал своего подрядчика».

Инвесторы тоже... не сработались

Виктор Чирков рассказал, что когда работал главой поселения, к нему приезжали инвесторы из Санкт-Петербурга. Хотели арендовать давно неработающий консервный цех в Дмитровке, чтобы запустить там производство.

Виктор Чирков:

«Я показал им все бумаги, в том числе по скважине глубиной около 300 м, но инвесторы, посмотрев на всё (инвестплощадка им, бесспорно, понравилась и подходила), довольно ясно сказали, что не так: „Наверно, мы с вашей администрацией района не сможем иметь дело“. К сожалению, перед тем как приехать в Дмитровку, инвесторы прежде побывали в администрации района, после чего решили не вкладывать деньги. Возможно, у исполнительной власти района могли быть свои условия сотрудничества. Люди серьёзные приезжали, но и они не захотели так работать. И, по информации моих источников, это не единственные инвесторы, не пожелавшие работать с руководством администрации Советского района».

Завышенные ожидания

Экс глава Дмитровского сельского поселения рассказал и о другом социально значимом объекте поселения. В селе сохранилось здание детского сада, которое можно реконструировать, за что давно ратуют местные жители.

Виктор Чирков:

«Когда я предложил сделать проектно-сметную документацию (ПСД) на капитальный ремонт детского сада, чтобы включить его в госпрограмму на выделение средств, с администрацией снова вышел казус. Изготовители документации по моей просьбе назвали ориентировочную стоимость ПСД, которая, по их подсчётам, могла составить 200–300 тысяч рублей. В свою очередь администрация района, непонятно по каким критериям, оценила её иначе, сказав, что ПСД будет стоить пять-шесть миллионов рублей. Расхождение получилось более чем существенное.

Наверное, многие слышали об основных способах воровать бюджетные средства на строительных объектах. Приведу несколько примеров: первый — строить-строить и сказать, что не хватает средств, чтобы инициировать выделение дополнительных; второй — некачественно выполнить работу из некачественных материалов (самый рискованный способ, потому редко используется); третий — завысить стоимость работ».

По словам Чиркова, есть и другие способы, но если работать честно, то при любой власти и во все времена, сколько бы ни проверяли, коррупционных действий найти будет невозможно, но вот пользы от такого управленца будет мало...

Лучшая защита — нападение

Глава администрации Советского района Владимир Трегуб отрицает факт какого-либо давления на Виктора Чиркова:

«Что касается строительства водопровода, то на Чиркова никто давления не оказывал. Ни я лично, ни администрация в целом. Он сам выбирал подрядчика, самостоятельно принимал решение. Подрядчик — не местный, не работал ранее в нашем регионе, и у него не было никакой репутации — ни плохой, ни хорошей. При уходе Чиркова с должности на него никто не давил. Он ушёл, достигнув пенсионного возраста, причём на пенсию его проводили со всеми полагающимися почестями».

Отрицая факт воздействия на принятие решений Чирковым, Владимир Трегуб, однако, решил всё же добавить ложку дёгтя:

«Стоит учесть, что к его работе в последнее время пребывания на должности были вопросы. В частности, в период энергоблокады он саботировал работу. Все тогда как-то сплотились, мобилизовались, чтобы достойно преодолеть сложную ситуацию, а он закрыл сельсовет на замок и не работал, на что впоследствии было указано не только мной, но и руководством республики».

Виктор Чирков всё же утверждает, что понимает главное: тягаться с нынешним руководством администрации чревато, и своему поселению он вряд ли в таком случае сможет помочь, поэтому он, и не только он, всё-таки сложил полномочия. После его ухода состав администрации

Дмитровского сельского поселения претерпел перемены, а вот руководство администрации Советского района не изменилось и продолжает «не оказывать давления» и предоставлять организациям и их руководителям право выбора. Возникает вопрос: а методы работы с кадрами тоже остались бессменными?