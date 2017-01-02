Миллиард потребностей или потребность в миллиардах?

Министр образования Крыма рассказала о своей мечте

В 2017 году очередь в детские сады ликвидировать не получится, однако программа по оборудованию модульных дошкольных учреждений будет продолжена. Сколько средств предполагается потратить на обустройство детсадов, как развивается в этом направлении частный сектор, а также почему профильный министр не беспокоится об учреждениях, не получивших лицензию?

Наталья Гончарова рассказала журналистам о своей мечте — отремонтировать фасад Министерства образования, науки и молодёжи, которая пока не может сбыться из-за отсутствия необходимых средств. По словам чиновницы, это тоже важное мероприятие, так как здание является «лицом отрасли», а, кроме того, находится непосредственно в центре Симферополя.

Дети выросли, но мест всё нет

В Министерстве образования, науки и молодёжи Крыма не скрывают, что до конца 2017 года вопрос доступности детских садов в полном объёме решён не будет. На сегодняшний день общая очередь детей до семи лет составляет 28,5 тысячи человек, из них 18,7 тысячи — это малыши от трёх до семи лет. Напомним, что в соответствии с указом президента России для ребят этого возраста предписывалось обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования ещё к 2016 году, однако для Крыма опять же в этом плане делается скидка.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи Крыма:

«В период с 2014 по 2016 год в Крыму создано 11 764 места (в детских садах. — Ред.). Конкретно за 2016 год было создано более 5,5 тысячи мест».

Важно, что программа по оборудованию модульных детских садов, действовавшая в республике и в 2015-м, и в 2016-м, будет продолжена в 2017 году — «как наиболее приемлемая с точки зрения скорости решения данного вопроса», по словам профильного министра. Также Гончарова отмечает, что в бюджете этого года гарантированно есть 500 миллионов рублей на приобретение десяти модульных детсадов. Площадки для них уже определены, а соответствующие соглашения с крымскими муниципалитетами должны быть подписаны на следующей неделе.

Помимо этого, также есть поручение минобразу Крыма от Сергея Аксёнова подготовить дополнительное предложение о закупке модульных садов на сумму в два миллиарда рублей.

Наталья Гончарова:

«Данное поручение отрабатывается. Мы подготовили более 70 площадок под оборудование модульных детских садов общей ценой в 4,5 миллиарда рублей. Выбор за правительством с точки зрения определения. Надеемся, что эти деньги в ближайшем изменении в бюджет министерству образования также будут выделены».

Интересно, что в прошлом году ведомству удалось вернуть в систему образования семь нефункционирующих дошкольных заведений. В настоящее время на эти объекты готовится про-ектно-сметная документация из муниципальных бюджетов, после чего детские сады будут отремонтированы для дальнейшей целевой эксплуатации.

Господдержка частников

В республиканском минобразе рассказывают, что в 2017 году также будет продолжена государственная поддержка частного сектора дошкольного образования. Правда таких заведений на полуострове пока не так много — всего девять (ещё на открытие трёх детсадов документы в стадии согласования), однако в ведомстве затрудняются сказать, сколько детей занимается в этих учреждениях. К слову, по планам российского правительства, доля частных детских садов уже в 2016 году должна была составить не менее пяти процентов в системе образования, а в 2018-м достигнуть отметки 15 процентов. Но темпы развития частного бизнеса на полуострове пока оставляют желать лучшего.

В то же время те крымские частники, которые направили заявки в минобраз Крыма и прошли конкурсную процедуру, получили компенсацию заработной платы своих работников из республиканского бюджета.

Наталья Гончарова:

«Такая мера поддержки дошкольного образования сохраняется и в 2017 году, сейчас идут активные подписания соглашений на первое полугодие. Надеемся, что это будет тем шагом навстречу для развития частных дошкольных учебных заведений в более широких масштабах и в других уголках Крыма, кроме Симферополя, Евпатории и Феодосии, где они сейчас существуют».

Школы закрываться не будут

За последние несколько недель интернет заполнили слухи о готовящемся закрытии какого-то количества крымских школ, однако в профильном ведомстве уверяют, что эти домыслы далеки от реальности.

По крайней мере по словам госпожи Гончаровой, школы по решению министерства образования закрываться не будут. Между тем после 2014 года количество общеобразовательных учреждений на полуострове сократилось на четыре единицы. Однако профильный министр уверяет, что эти школы не были ликвидированы.

Наталья Гончарова:

«Речь идёт о школе № 19 в Симферополе, которая попала под ФЦП и, соответственно, ведётся строительство объекта. Также произошло объединение в одно юридическое лицо двух ранее существовавших в одном селе Большой Алушты начальной школы и средней школы. Была приостановлена работа одной вечерней школы и одной школы в Белогорском районе, у которой контингент был менее двадцати человек».

Однако малокомплектным школам и муниципалитетам будут даваться методические рекомендации по объединению в одно юридическое лицо нескольких учреждений.

Родителям небезынтересно будет узнать, что в настоящий момент идёт так называемый процесс омоложения

кадрового состава крымских школ. Так, в прошлом году на работу было принято около трёхсот молодых учителей, а также на 14 процентов обновлён директорский корпус.

Наталья Гончарова:

«Сегодня мы понимаем, что директор школы — это не просто старший учитель, это, прежде всего, менеджер организации, так как абсолютно вся финансовая ответственность, хозяйственная ответственность находится в полномочиях непосредственно администрации и директора».

В режиме ожидания

По-прежнему остаётся открытым вопрос с лицензированием крымских образовательных учреждений. На сегодняшний день 80 процентов школ уже имеют лицензии и более 60 проходят процедуру аккредитации. Также лицензию получили 58 процентов детсадов и 34 процента учреждений дополнительного образования.

Если говорить об учреждениях, которые так и не получили лицензию, то это те заведения, где необходимы капитальные ремонты. Уже есть готовая проектно-сметная документация на 80 процентов объектов. Общая сумма необходимых средств на 2017 год для проведения капитальных и текущих ремонтов составляет ни много ни мало, а полтора миллиарда рублей. В крымском бюджете на текущий год подтверждено две трети этой суммы. Остальная часть попала в так называемый лист ожидания. К слову, частные крымские школы крайне неактивно участвуют в процессе лицензирования. С одной стороны, дедлайн для завершения этих процедур перенесён на 1 сентября 2018 года, то есть время у частников ещё есть, но с другой, в интересах министерства и самих образовательных учреждений не откладывать это в долгий ящик, чтобы при возникновении каких-либо проблем можно было решить их своевременно.