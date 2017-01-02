Карьера не будет

Министр экологии встал на сторону жителей Симферопольского района, забивших тревогу

Конфликт вокруг разработки недр у сел Кольчугино, Лекарственное и Пожарское разрешится в пользу их жителей. Кто мешает строительству карьеров, как пройдёт Год экологии на полуострове и сколько денег потратят на ликвидацию свалок?

Всем миром

Мы уже писали о конфликте жителей нескольких сёл Симферопольского района с потенциальным недропользователем, желающим заняться добычей гравийно-галечной смеси («Плачущие скалы» пойдут на гравий«, № 403 от 4 ноября 2016 года). На тот момент Министерство экологии и природных ресурсов Крыма уверяло взбунтовавшихся крымчан, что разработка месторождения «Кольчугино» необходима в связи с развитием инфраструктуры полуострова, но при этом все работы якобы будут проводиться безопасно, а полезные ресурсы использоваться рационально. Однако подобные обещания людей не успокоили. Наоборот, жители Кольчугино, Лекарственного, Пожарского обратились к журналистам и общественникам, надеясь предотвратить беду...

Уже в начале нового года было распространено заявление Крымского регионального отделения Общероссийского народного фронта, согласно которому любая разработка недр на этой земле неизменно принесёт непоправимый вред окружающей среде.

«Под горой протекают подземные реки, которые питают родники. Любое вмешательство приведёт к разломам, подвижке грунта, а также уменьшит воспроизводство водных ресурсов территории, создаст угрозы для экономики, сельскохозяйственного производства. На горе, где планируется строительство карьера, расположен сосново-еловый лес, растут пионы, которые занесены в Красную книгу Республики Крым, произрастают лекарственные растения и травы: шиповник войлочный, пион узколистный, адонис весенний и другие», — говорится в сообщении ОНФ.

В результате такой серьёзный отпор местных жителей и общественников привёл к нужным результатам — чиновники пошли на попятную. По крайней мере, профильный министр пообещал: карьер разрабатываться в этом месте не будет.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Крыма:

«Мы как орган исполнительной власти в сфере недропользования берём на себя обязательство, что ни один карьер не будет открыт в ущерб окружающей природной среде... Так что если не будет найден компромисс с местными жителями, то, наверное, этот карьер не появится. Как они будут осуществлять свою деятельность, если нет таких комфортных условий, потому что будут постоянно жалобы, постоянно будут проводиться проверки. Недропользователь будет поставлен в такие условия, что он просто не сможет работать».

В то же время глава ведомства отметил, что решения министерства не всегда будут совпадать с мнением крымчан.

Геннадий Нараев:

«Сегодня, как и в медицине, в экологии практически все разбираются, и местные жители зачастую ставят такие проблемные вопросы, которые не отвечают действующему законодательству в сфере недропользования, в сфере окружающей среды, поэтому будем, конечно, искать компромиссы».

Министр также рассказал, что совместно со всеми потенциальными крымскими недропользователями был проведён семинар, на котором предпринимателям разъяснили, что они должны приходить к единому решению с местными жителями.

Интересно, что это не единственный серьёзный экологический конфликт, победу в котором удалось одержать простым людям. Так, стало известно о принятом решении не перебрасывать воду реки Коккозки на Севастополь. «КТ» сделал целый ряд публикаций на эту тему, и теперь можно поставить победную точку в этом вопросе.

Чем меньше карьеров — тем лучше!

Интересно, что в республиканском минэкологии уверяют, что жёстко реагируют на нарушения законодательства со стороны недропользователей. Так, по словам главы ведомства, только в 2016 году было аннулировано восемь лицензий на право пользования недрами. А в целом на территории республики, с учётом выданных ещё при Украине документов, зарегистрировано 708 лицензиатов.

Геннадий Нараев:

«Основная часть (лицензий. — Ред.) выдана на добычу подземных вод — 508, и ещё 200 — это лицензии на недропользование, но по большей части на геологическое изучение пока. Сегодня действующих карьеров на территории Республики Крым 80. Это щебень, песок, песчано-гравийная смесь, по большей части — пильный известняк, нефть, грязь, глина, то есть все полезные ископаемые, которые задействованы в народно-хозяйственном комплексе».

При этом министр заверил, что те карьеры, которые остались работать на полуострове, ведут свою деятельность в соответствии с нормами российского законодательства о недрах. Однако в текущем году должна быть продолжена работа по выявлению недобросовестных предпринимателей и аннулированию лицензий.

Сам профильный министр уверяет, что лично заинтересован в том, чтобы новые карьеры не открывались на полуострове.

Геннадий Нараев:

«Для нас чем меньше карьеров — тем лучше! Меньше объём работы, меньше различных нареканий, выездов на место, проверок и так далее и тому подобное».

В то же время чиновник считает, что искусственный ажиотаж вокруг разработки недр тормозит открытие новых карьеров. Так, за три года российского Крыма весь путь от геологического изучения до ввода карьера в промышленную эксплуатацию прошли только три лицензиата.

Если говорить о геологических исследованиях, то за прошлый год Министерством экологии и природных ресурсов Крыма на территории полуострова было открыто 14 новых месторождений полезных ископаемых: пильного известняка (восемь месторождений), песчано-гравийной смеси (три), песка (два) и одно андезитового порфирита (высокопрочный щебень). Таким образом, на государственный баланс поставлено 38 миллионов кубических метров полезных ископаемых.

Большие планы на год

Важным вопросом в Крыму, особенно актуальным в Год экологии, остаются свалки. На сегодняшний день в границах населённых пунктов осталась 61 свалка общей площадью около 120 тыс. га, за границами муниципалитетов — ещё 145 свалок (530 тыс. га). На ликвидацию внемуниципальных свалок Министерству ЖКХ Крыма из республиканского бюджета предусмотрено 155 миллионов рублей. При этом ведомство остаётся в так называемом листе ожидания, и если будут выделены дополнительные деньги, то они также пойдут на эти цели. А вот генеральной уборкой на территории своих населённых пунктов должны заниматься непосредственно муниципалитеты и изыскивать на это средства самостоятельно.

Также три миллиарда рублей по программе ФЦП предусмотрено на рекультивацию закрытых полигонов ТБО на полуострове. В частности, в текущем году из 38 таких объектов должно быть рекультивировано пять — в Симферополе, Алуште, Керчи, Старом Крыму и Саках.

Помимо этого, в течение Года экологии планируется увеличить заповедность территорий республики. В частности, будут созданы три новые, особо охраняемые природные территории в Бахчисарайском и Кировском районах, а также рядом с Судаком.