И снова Хмельницкому — слава

Для чего в Крыму устроили небывалый торжественный митинг в честь годовщины Переяславской рады

Глава крымского парламента, депутат Госдумы, первые лица Донбасса, переодетые в запорожских казаков артисты, пылкие речи... Ещё в 2014-м мало кто, наверное, осудил бы вероятный снос сгоряча памятника украинскому гетману Богдану Хмельницкому почти в центре крымской столицы, а сейчас ему воздают небывалые прежде почести, тем более даже не в юбилей, а всего лишь в очередную, 363-ю годовщину подписания соглашения. Но это если не знать истории и формирующегося нового вектора нынешней политики...

Новый договор для новой Украины

Если окунуться в историю, то в январе 1654 года на Переяславской раде Богдан Хмельницкий, по сути, отдал украинские казачества под протекторат Москвы. Отчего ультраправые украинские националисты негодуют: приходится теперь разгребать последствия этого объединения. Понятно, почему прежде в Крыму старались придать особое значение этому историческому событию, а пророссийские организации увязать Переяславскую раду с необходимостью сближения Украины с Россией. Мол, давайте не будем ссориться, потому как украинскому по статусу, но русскому по духу Крыму конфликт совсем не нужен. Будучи председателем Русской общины Крыма, нынешний сенатор Сергей Цеков тогда заявлял, что это «один из главных праздников Украины». Спустя два года переосмысления истории Переяславская рада должна восприниматься как один из главных праздников России. Притом что в Киеве об этом вообще не хотят нынче вспоминать, стараясь ненароком не очернить самого гетмана, много сделавшего для становления независимой Украины. А в свете Гражданской войны, непризнания Крыма и вообще весьма враждебных заявлений украинской власти в адрес России в течение последних двух лет не совсем понятно, о каких намёках со ссылкой на Переяславскую раду может идти речь. Почему именно сейчас и именно в Крыму пытаются заострить внимание на этом событии? Более того — посещение митинга в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому даже было одним из главных мероприятий визита на полуостров лидеров ДНР и ЛНР.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета Республики Крым:

«363 года назад нашим предкам удалось пройти важный исторический этап объединения братских народов. 18 января стало для всех славян символом единения русского духа. Именно духовное единство стало объединяющим фактором. Пока есть единство, народ живёт и развивается. Абсолютно убеждён, в этом наша сила!»

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко даже предложил заключить новый договор о воссоединении Украины и России — аналог подписанного в 1654 году, а местом заключения избрать Херсонес, если для этого сложатся соответствующие условия.

«Можно в Херсонесе, отличное место, знаковое, — сказал Александр Захарченко. — А в каких границах Украины? Триста с лишним лет назад это были одни границы. За это время многое поменялось. Мы прошли Первую мировую, Великую Отечественную войну. Если очередная Переяславская рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины».

Посыл об общей истории

Некоторые эксперты ощутили в словах Захарченко двойной смысл: сближение России с Украиной и заключение договора между Россией и частью Украины, коей является Донбасс... Впрочем, об отказе от Крыма в обмен на Донбасс в последнее время активно заговорили и в Киеве. Правда пока на неофициальном уровне. Верны ли догадки по поводу этих совпадений, покажет время. А проведение подобных исторических параллелей именно в Крыму объясняется прикованным к нему вниманием всего мира.

«Митинг в честь даты, связанной с подписанием документа под названием „Переяславская Рада“, необязательно должен проходить по годовщинам, — считает известный политик, экс нардеп Украины Вадим Колесниченко. — Если вы обратили внимание, в последнее время вся политика Российского государства направлена на возобновление утвердивших или зарекомендовавших себя позитивно как с точки зрения государственного строительства так и с точки зрения объединения людей советских традиций. И Переяславская рада — это не просто подписание соглашения о взаимодействии либо сотрудничестве, потому как украинцев проживает огромное количество на территории России, и русских достаточное количество проживает на территории Украины. И временные проблемы, которые сегодня возникли на территории Украины не обозначают, что мы должны терять наши контакты как в силу географических, так и в силу политических причин. Поэтому участие представителей ДНР и ЛНР в данном митинге в Симферополе — это очередной посыл о том, что мы всё равно единая общность, как об этом сказал президент в своё время. И это очередная веха, зарубка как в памяти наших жителей, так и в памяти жителей Украины, о том, что нас гораздо большее объединяет — многолетняя, даже многовековая история. И временная оккупация Украины бандой зарвавшихся нацистов уходит. Остаётся то, что нас всех объединяет, укрепляет, и то, что нам даёт возможность развиваться. Для всех уже понятно и очевидно, что у Украины нет сегодня будущего в союзе с европейскими странами. И Россия в очередной раз предлагает руку помощи и взаимодействия перед новыми выборами в эпоху расшатывания идей либерального глобализма, которые несут в себе огромные проблемы для всего человечества».

По словам экс-нардепа, нынешний митинг в честь годовщины Переяславской рады в Крыму — очень важное мероприятие, которое показывает, что философия, предложенная президентом за многополярный «новоукладный» мир, принесёт всему человечеству гораздо больше пользы, чем пресловутая глобальная политика либерализма.