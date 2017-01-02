Постпраздничный синдром

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Грустный праздник

Оказывается, Новый Год для россиян в наибольшей степени символизируют вовсе не Дед Мороз и даже не грохот фейерверков. По данным исследовательского центра портала Superjob, самые стойкие ассоциации с этим праздником вызывают аромат мандаринов или апельсинов, и лишь потом — еловая хвоя или блеск новогодней мишуры. Однако были среди опрошенных, и их немало, те, для кого Новый Год — это грусть и разочарование. Такое суждение социологи классифицировали, как одно из нескольких наиболее популярных. Что уж говорить о времени после праздников...

Согласно данным другого социологического опроса серьёзнее всего постпраздничная хандра сказывается на психологическом комфорте женщин: 59% представительниц прекрасного пола сообщили в ходе опроса, что находятся в состоянии тоски и уныния, в то время как мужчин, страдающих от преддепрессивного состояния, 49%, что, согласитесь, тоже немало. Некоторые из респондентов признались, что возвращение к трудовым будням вызывает у них колоссальный стресс.

Бег по раскалённым углям

Мужчина, испытывающий внутренний дискомфорт, похож на герметично закупоренный сосуд с кипящей водой — того и гляди рванёт. Много суеты, мало дела. Недовольство всеми и вся. Агрессивное вождение. Поиск приключений на свою голову. Провоцирование конфликтных ситуаций. И, зачастую, требования продолжения банкета. О том, как бороться со всеми этими проявлениями лучше всего знают мамочки, хоть раз уводившие сына из детского сада в разгар утренника. Залог успеха в том, чтобы вовремя переключить внимание недовольного несправедливостью мира представителя сильного пола на внешние проблемы, потом ненавязчиво заставить его посмотреть на себя со стороны и, в конце концов, выдать поощрительный приз.

Спящая красавица

Поведение женщины в преддепрессивном состоянии кардинальным образом отличается от мужского. Представительницы слабого пола на стресс отвечают впадением в спячку. По крайней мере, так это состояние выглядит со стороны. На самом деле, в мозгу «спящей красавицы» кипит бурная деятельность. Радость жизни из страдалицы вытягивают следующие мысли: «за праздничные дни я набрала несколько килограмм», «я отсутствовала на работе так долго, что наверняка утратила профессиональную квалификацию», «боже, как я устала трудиться на ниве домашнего хозяйства, только и делала, чтобы всем было хорошо, а этого никто не ценит» и т. д.

От подобного самозомбирования лучшее лекарство — внимание. Но что делать, если тот, от кого ожидаешь этого самого внимания, испытывает не меньший внутренний дискомфорт?

Плюс на минус

Преддепрессивное состояние — та болезнь, в которой плюс на минус всегда дают минус. Перевозбуждённый, бегающий, словно курица без головы, мужчина и запутавшаяся в своих мозговых извилинах женщина в паре представляют собой мину замедленного действия заложенную под фундамент брака. Что же делать? Рекомендации сразу для двоих психологи не дают. Мол, все индивидуально. Однако среди многих дёлеких от практического применения умствований душеведов можно таки вычленить те, которые, как минимум, помогут отвлечься от терзающих изнутри противоречий. Речь идёт о физических нагрузках, а также о восстановлении правильных режимов питания и сна. К этим общим рекомендациям следует рано или поздно прислушаться всем, независимо от наличия партнёра, пола, возраста и времени года. И ещё... В одном детском мультфильме есть потрясающая фраза, эдакая панацея от разрушительных последствий любых самокопаний: «Думайте друг о друге и вы не исчезните». Над этим стоит задуматься...

Стратегические установки для победы над хандрой:

Регулярно подбадривайте себя реальными целями на ближайшие неделю, месяц, год.

Почаще включайте позитивный настрой и предвкушение счастья. Улыбайтесь себе и окружающим, даже если нет желания (аппетит приходит во время еды).

Чаще обнимайте, целуйте и просто прикасайтесь к своей половинке. Разговаривайте со своими детьми. Таким способом можно безболезненно выровнять энергетику свою и близких людей.

На работе дайте себе время для адаптации.

Боритесь с повседневной рутиной.

Придумывайте праздники себе и своим близким. Это может быть выход в кино, ресторан, боулинг, просто совместная прогулка. Одно из обязательных условий — предвкушайте это событие.

Перерыв на шутки

***

Окружите себя счастливыми людьми и они вгонят вас в депрессию.

***

— Доктор, у меня депрессия, — жалуется пациент.

— Лучшее лекарство — с головой окунуться в работу!

— Но, доктор, я — гинеколог!

***

— Тебе нужно выйти из депрессии.

— Ты не можешь выгонять меня из места, ставшего мне домом!

***

— Что это у тебя такое?

— Депрессия.

— Какая красивая, новогодняя!