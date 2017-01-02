Ситуация меняется

Кто они — лучшие крымские спортсмены и талантливая спортивная молодёжь?

Министерство спорта Крыма пока не опубликовало рейтинг лучших спортсменов полуострова по итогам прошлого года, но мы решили сделать свой топ.

Перерыв объясним

Постоянные читатели, интересующиеся спортом, привыкли за много лет, что в конце каждого года мы знакомили их с лучшими крымскими мастерами спорта и талантливой молодёжью, отличившейся в сезоне. Но геополитические события, повлиявшие на выступления наших атлетов не только на международной арене, плюс медленная интеграция крымского спортивного движения в российское, которое намного обширнее и интенсивнее, отразились на интересе любителей спорта и журналистов, у которых значительно убавилось газетной площади под эту тематику. Тем более что после Крымской весны иные вопросы каждодневной жизни больше волновали наших земляков. Поэтому мы довольствовались итоговыми результатами минувших спортивных сезонов, которые подводило Министерство спорта Республики Крым. Но, увы, наши коллеги из спортивного ведомства подводили итоги, во-первых, по принятой у них системе (по специальной таблице оценивая то или иное достижение атлета), а во-вторых, на это у них уходил не только весь январь, но порой и часть февраля. Разумеется, при отсутствии в нашем южном регионе активного сезона по зимним дисциплинам работники Министерства спорта могли не торопиться называть лауреатов минувшего года. Но самими спортсменами, тренерами, их поклонниками эти задержки не воспринимались. И если раньше журналисты своими конкурсами и опросами поднимали интерес к достижениям земляков на спортивных аренах, среди которых, как правило, были чемпионы и призёры летних Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, прежде всего, по олимпийским дисциплинам, не говоря уже о чемпионах Украины, то в последних сезонах столь ярких достижений в активе воспитанников крымского спорта не наблюдалось. Но теперь ситуация, похоже, меняется...

Постпереходный период

В сезоне-2016 наконец-то Олимпийский совет Республики Крым был официально принят в Олимпийский комитет России, что значительно сказалось на работе наших федераций по видам спорта с всероссийскими федерациями. К сожалению, не со всеми, прежде всего, по игровым видам спорта, но это будем считать минусом переходного периода. Однако, если крымчане постепенно начинают заявлять о себе в российской лёгкой атлетике, спортивной борьбе, боксе, пулевой стрельбе, парусном спорте, то негласная изоляция в мировом спорте не позволяет нашим парням и девушкам достойно проявлять себя на международной арене. Достаточно сказать, что санкции против российских легкоатлетов и паралимпийцев на Играх в Рио-де-Жанейро лишили крымчан двух-трёх медалей на бразильской земле. А ведь, чтобы их привезти из-за океана в родной край, немало труда потребовалось на подготовку к стартам от ялтинской метательницы копья Веры

Ребрик, сакского метателя молота Алексея Сокирского, симферопольской пловчихи (паралимпийский спорт) Ани Палян. Они, как и заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике симферопольская бегунья на 1500 м Надежда Раллдугина, войдут в историю крымского, да, пожалуй, и мирового спорта, которых «друзья» нашего спорта лишили медалей Олимпийских и Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе-1984 и Рио-де-Жанейро-2016.

Одним словом, мы решили составить списки десяти лучших сеньоров (так величают во многих странах известных атлетов) и молодёжи по итогам спортивного сезона 2016 года по олимпийским видам спорта. Причём мы взяли на себя смелость не ограничиваться алфавитным списком, а поставить каждого атлета на определённое место в десятках сильнейших.

Сеньоры

1. Вера Ребрик, заслуженный мастер спорта (Ялта). Чемпионка и обладательница Кубка России, победительница альтернативных легкоатлетических Игр, не проигравшая ни одного соревнования в сезоне. Ей принадлежит лучший результат мирового сезона в метании копья среди женщин — 67 м 30 см.

2. Максим Оберемко, заслуженный мастер спорта (Евпатория). Чемпион России в гонках на парусной доске. Единственный из крымчан, кто в шестой раз стартовал в Олимпийской парусной регате в Рио-де-Жанейро-2016, где впервые защищал цвета сборной России, заняв 19-е место.

3. Вадим Кудряков, мастер спорта международного класса (Симферополь). Чемпион России по боксу в весе до 52 кг, чемпион мира среди студентов в Тайланде.

4. Владислав Прянишников, заслуженный мастер спорта (Симферополь). Чемпион и обладатель Кубка России по пулевой стрельбе в дисциплине «стрельба по движущейся мишени», многократный победитель всероссийских соревнований.

5. Алексей Сокирский, мастер спорта международного класса (Саки). Призёр первенства и Кубка России, победитель легкоатлетических альтернативных Игр в метании молота. Ему принадлежит лучший результат сезона в стране — 77 м 61 см.

6. Артур Айвазян, заслуженный мастер спорта (Симферополь). Олимпийский чемпион Пекина-2008. Призёр чемпионата России — 2017 по пулевой стрельбе в упражнении МВ-9. Победитель ряда всероссийских состязаний.

7. Ани Палян, заслуженный мастер спорта (Симферополь). Призёр Паралимпийских игр Лондона-2012 по плаванию. Чемпионка и обладательница Кубка России на различных дистанциях, победительница альтернативных Игр пловцов-паралимпийцев.

8. Руслан Перестюк, мастер спорта международного класса (Симферополь). Призёр первенства России в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м. Ему принадлежит лучший результат сезона в стране в беге на короткую дистанцию — 10,26.

9. Владислав Щепоткин, мастер спорта международного класса (Симферополь). Победитель ряда всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в дисциплине «стрельба по движущейся мишени».

10. Денис Клок, мастер спорта (Евпатория). Призёр чемпионата России по теннису в мужском парном разряде.

Юноши и девушки

1. Вероника Гурская, мастер спорта (Симферополь). Призёр первенства мира и Европы, чемпионка России по женской борьбе среди юниорок в весе до 44 кг.

2. Варткезик Андреасян, мастер спорта (Охотниково, Сакский район). Чемпион Европы и России по боксу среди юниоров в весе до 69 кг.

3. Асланбек Сотиев, мастер спорта (Алушта). Призёр чемпионата Европы и чемпион Украины среди юниоров по вольной борьбе в весе до 74 кг.

4. Станислав Коняев, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России среди мужчин в шоссейной командной гонке, чемпион страны среди юношей в индивидуальной гонке и в критериуме.

5. Анастасия Новикова, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России среди женщин по велоспорту на треке в гите на 500 м, победительница первенства страны среди девушек на этой дистанции.

6. Александр Тряпишко, мастер спорта (Симферополь). Чемпион России по классическим шахматам среди старших юношей.

7. Эмин Севершаев, мастер спорта (Керчь). Призёр первенства России среди юниоров по греко-римской борьбе в весе до 50 кг.

8. Андрей Дорошев, мастер спорта (Саки). Чемпион России среди юниоров в метании копья.

9. Алёна Белякова, мастер спорта (Джанкой). Чемпионка России среди юниорок в метании диска.

10. Татьяна Лялина, мастер спорта (Ялта). Призёр первенства России среди юниорок по самбо в весе до 60 кг.