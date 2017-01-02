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Спорт

Пока сражения идут на льду

Виктор Ан снова ведёт товарищей к победе

Первые значимые состязания этого года уже состоялись

Прошло только две недели января, а представители зимних видов спорта, которые состязаются на ледовых площадках, конькобежных и шорт-трековых овалах, бобслейных и скелетонных треках, уже смогли провести чемпионаты мира и Европы 2017 года.

Равнение на россиян

По мнению специалистов шорт-трека, на чемпионате Европы — 2017 в итальянском Турине на общекомандную победу могли претендовать четыре сборные: Италии, Голландии, России и Венгрии. Но если голландцы и венгры в основном все свои успехи связывали с мужской частью своих сборных, а итальянцы — с женской, то россияне надеялись на отличное выступление мужчин и женщин. И не ошиблись в своих прогнозах, став сильнейшими в общекомандном зачёте.

Хотя ещё явно не достиг своей боевой формы шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который по традиции готовится «взорваться» на чемпионате мира. Пока же выдающийся шорт-трековик привёл своих товарищей по российской команде Руслана Захарова, Александра Шульгинова, Семёна Елистратова к серебряным медалям в эстафете на 5000 м, где чуть-чуть наша команда уступила голландцам. Выступая в многоборье, Виктор завоевал бронзу на дистанции 500 м, занял седьмые места на 1000 и 1500 м и, даже не закончив бег на 3000 м, стал восьмым в общем зачёте. Но счастье россиян, что в команде есть чемпион Олимпийских игр в Сочи-2014, прошлогодний чемпион Европы по многоборью Семён Елистратов. На этот раз он первенствовал на дистанциях 1500 и 3000 м, был третьим на 1000 м, что принесло ему звание абсолютного чемпиона Европы. Вторым в многоборье был победивший на дистанции 1000 м венгр китайского происхождения Лю Шандор Шаолинь, а третьим — чемпион на 500 м голландец Шинки Кнегт.

Среди женщин по графику нашего Семёна выступала итальянка Арианна Фонтана, победившая на 1500 и 3000 м, что и принесло ей звание абсолютной чемпионки континента. Вместе с ней на пьедестал почёта поднялись россиянки Софья Просвирина, которая к серебру в многоборье добавила медаль из такого же драгметалла на дистанции 1500 м, золото на 1000 м и бронзу на 3000 м. В активе у Екатерины Константиновой две бронзы — в многоборье и в беге на 1000 и серебро на дистанции 3000 м.

«Летучие голландцы»

Внимание поклонников конькобежного спорта, и не только нашего континента, было приковано к ледовому овалу голландского Херенвена, где проходил один из старейших на Европейском континенте чемпионат по конькобежному многоборью среди мужчин и женщин и впервые был проведён чемпионат Европы по спринтерскому многоборью. Разумеется, в них приняли участие и российские скороходы. Но, увы, ещё до вылета в Голландию было ясно, что наши классические многоборцы вряд ли могут составить конкуренцию 30-летним «летучим голландцам» Свену Крамеру и Ирен Вюст, которые правят ледовый бал в нынешнем веке. Зато вряд ли кто-нибудь сомневался в том, что своё веское слово скажут спринтеры Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Ольга Фаткулина. Но на этапе Кубка мира в Берлине получил травму и не поехал в Херенвен чемпион и рекордсмен мира Кулижников.

Блестяще выступал в классическом многоборье у мужчин легендарный Свен Крамер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и Европы по многоборью, 17-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (1500, 5000, 10000 м). И если норвежец Синдре Хенриксен был лучшим на дистанции 500 м (36,20), то трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков всего на 0,01сек. смог опередить «летучего голландца» на своей коронной дистанции (1.46,54). После чего уже не вызывало сомнения, что Свен в девятый раз станет чемпионом Европы, чего ещё не удавалось сделать никому из конькобежцев континента. Крамер стал победителем забегов на 5000 (6.10,56) и 10 000 м (13.06,30). Увы, на фоне этих результатов секунды Юскова (5000 м — 6.26,89 и на 10000 м — 14.04,07), принесшие ему лишь восьмые места на дистанциях, можно рассматривать как «детские». В итоге на пьедестал почёта в многоборье поднялись Крамер, голландец Ян Блокхайзен и бельгиец Барт Свингс, а Денис Юсков стал седьмым.

У женщин четырёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира по многоборью, 10-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях Ирен Вюст досрочно стала чемпионкой Европы в пятый раз, выиграв дистанции 500 (39,26), 1500 (1.56,57) и 3000 м (4.03,93). Она уступила золото лишь олимпийской чемпионке из Чехии Мартине Сабликовой в беге на 5000 м (6.57,47), заняв второе место в многоборье. Россиянка Ольга Граф в итоге была пятой, так и не сумев завоевать наград на отдельных дистанциях.

А вот среди дам в спринтерском многоборье на виду была призёр Олимпийских игр в Сочи-2014 Ольга Фаткулина, дважды первенствовавшая на 500 м (38,16 и 38,07). Но, увы, в беге на 1000 м она уступала не только голландкам Йорьен Тер Морс и Маррит Леенстре, но и чешке Каролине Ербановой, что в многоборье принесло Ольге только бронзовую медаль. Первой чемпионкой континента стала Ербанова, чуть-чуть опередившая Тер Морс.

Многообещающе начал многоборье у спринтеров россиянин Руслан Мурашов, который в первом забеге на 500 м уступил лишь 0,01 сек. голландскому спринтеру Рональду Малдеру — 34,88. Но из-за простуды он вынужден был покинуть турнир. А его товарищ по сборной Алексей Есин во втором забеге на этой дистанции выиграл бронзу (35,20), но был не в состоянии опередить голландцев Кейлда Найса и Кея Фербая, немца Нико Иле, норвежца Хаварда Лорентцена на дистанции 1000 м, что не позволило ему в многоборье стать призёром первого чемпионата континента. На этот раз первые три ступени пьедестала почёта заняли Фербай, Найс, Иле.

И стены помогают

Не случайно говорят, что дома и стены помогают. В этом могли убедиться бобслеисты и скелетонисты из сборной Германии в Винтерберге, где проходил чемпионат Европы. Из пяти видов программы они смогли выиграть четыре чемпионских титула, первенствовав в заездах двоек у мужчин (Франческо Фридрих и Торстен Маргис) и женщин (Мариама Яманка и Анника Драцек), четвёрок (пилот Йоханнес Лохнер) и скелетонисток (Жаклин Лёллинг).

Хозяева чемпионата не смогли лишь в состязаниях скелетонистов войти в тройку призёров. Здесь первенствовали латышские братья Дукурс — Мартыньш и Томас, сумевшие отодвинуть на третье место россиянина олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Третьякова, который из-за подозрений «иезуита» Макларена более чем на месяц был лишён участия в международных состязаниях.

И наконец, впервые в истории отечественного бобслея, женская двойка (Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова) завоевали серебро чемпионата Европы. Молодцы, девчата!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото gazeta.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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