Крымский фактор в новом формате

Воля Ле Пен, козырь Трампа и очередное внимание к мосту через Керченский пролив

И снова — мост

Ещё одна тема, которая заинтересовала зарубежных журналистов (в основном европейских) — ход строительства моста через Керченский пролив. А именно строительство железнодорожных подходов к нему. Вероятно, интерес вызван тем, что ещё недавно в западных СМИ предрекали полный провал этому начинанию, ссылаясь на то, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ трижды проводило конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и трижды конкурс проваливался из-за отсутствия интереса у потенциальных подрядчиков. Но теперь проблему решили, так сказать, волевым способом. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что строить объект за 17 млрд рублей будет ООО «Стройгазмонтаж». Эта же компания строит и сам мост. По словам Соколова, компания «зарекомендовала себя ответственным подрядчиком». Он выразил уверенность, что ей по силам и второй объект.

Согласно проекту, длина железнодорожного подхода должна составить 18 км, он будет примыкать к однопутному участку Керчь — Джанкой. Также в рамках контракта предстоит строительство 69 зданий и сооружений, одного тоннеля, реконструкция станции Багерово и прочее.

В интересах Франции

Судя по количеству статей в зарубежных изданиях, самая громкая тема последних дней — заявление председателя французской партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о намерении официально признать Крым частью России в случае её победы на президентских выборах. Вот самая характерная цитата: «Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ», — сказала Ле Пен. По её словам, принадлежность Крыма к Украине была лишь «административным вопросом советских времён, полуостров никогда не был украинским». Французский политик также выразила сожаление в связи с тем, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был изначально адекватно воспринят в международном сообществе и ООН. Конечно, подобное заявление весьма влиятельного на Западе человека (согласно последним опросам общественного мнения, Ле Пен является одним из фаворитов предвыборной гонки и как минимум выйдет во второй тур; президентские выборы во Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая), вызвало бурную реакцию у оппонентов. Но Ле Пен парирует нападки заявлениями, что «действует исключительно в интересах Франции». Поэтому, дескать, так важно улучшить отношения между Францией и Россией. «Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путём снятия несправедливых и неэффективных санкций», — сказала она. Политик также подчеркнула, что намерена вернуть Франции «место и голос в мире». По её мнению, на протяжении десятилетий французские власти преследовали идеи европеизма вопреки собственным интересам. «В отличие от других кандидатов в президенты, я отказываюсь присягать какой-либо другой стране, и я не буду, как Франсуа Фийон, Мануэль Вальс и Эммануэль Макрон, искать одобрения своего плана в Берлине», — добавила кандидат в президенты Франции.

Миру мир?

Не менее важные события в международной повестке, в которых фигурирует Крымский полуостров, происходят на оси Москва — Вашингтон. Связано это с ожиданием больших перемен в политике США по отношению к России после того, как в Белый дом войдёт новоизбранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Ведь, судя по заявлениям самого Трампа, он намерен создать условия для улучшения отношений между Россией и США. В частности, как он сообщил во время одного из своих недавних выступлений, «есть предложение закончить санкции в отношении России за Крым в обмен на договор с Москвой о сокращении ядерного оружия». И это, как говорят эксперты, солидный козырь в международной политической игре. На кону — разрядка глобального масштаба. Кроме того, Трамп не ленится критиковать доставшуюся ему в наследство внешнюю политику США. В частности, «последний удар Обамы». Ведь, согласно заявлению Госказначейства США, в американские чёрные списки собираются занести ещё больше российских предпринимателей и компаний из-за присоединения Крыма к РФ. Джон Смит, исполняющий обязанности директора офиса казначейства по контролю за иностранными активами, прямо сказал: «Эти целенаправленные санкции направлены на поддержание давления на Россию». И Москва уже отреагировала, назвав это «враждебным актом». А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ответ на эти действия уходящей администрации Обамы Россия будет расширять свои санкционные списки против США. Что, конечно, не способствует потеплению отношений между странами.

Неспроста?

На фоне намечающихся перемен в отношении к российскому Крыму интересным выглядит сообщение вице-премьера крымского правительства, курирующего внешнеэкономический блок, Георгия Мурадова о том, что Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме (он пройдёт с 20 по 22 апреля). «Мы рассчитываем на присутствие представителей многих десятков зарубежных государств», — сказал он.