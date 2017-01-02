Продолжение следует, или Новые факты о «расконсервации»

«Крымский ТелеграфЪ» продолжает следить за корпоративным конфликтом на Симферопольском консервном заводе им. Кирова

В № 408 за 9 декабря 2016 года еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обратил внимание читателей на тревожную ситуацию вокруг Симферопольского консервного завода им. Кирова. Мы продолжаем следить за тем, как разворачиваются события. При этом мы не думали, как много нового и неожиданного можно узнать о житии некоторых почётных граждан города Симферополя и влиянии этого жития на нашу с вами жизнь...

Всё, что надо, они уже купили

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» писал в предыдущей статье о странных продажах имущества завода, состоявшихся в 2013–2014 гг., но вкратце напомним. Как рассказал нам один из новых акционеров предприятия, в январе 2014 года в пользу родной дочери председателя наблюдательного совета завода, почётной гражданки Симферополя Аллы Якубовой, была продана территория завода со зданиями и сооружениями площадью более 2,8 тыс. кв. м, расположенными на земельном участке общей площадью более двух гектаров на ул. Жени Дерюгиной, 8.

Стоимость недвижимости и земельного участка со всеми коммуникациями составила чуть более 170 тысяч гривен, что составляет около 180 рублей за квадратный метр.

Чуть ранее, в октябре 2013 года, в пользу мужа внучки той же самой Якубовой А. П., по совместительству являющейся директором завода, было продано помещение заводской столовой площадью почти 645 кв. м, расположенное на ул. Воровского, 24. Цена проданного составила немногим более 150 тыс. грн, что составляет 727 рублей за квадратный метр.

«Крымский ТелеграфЪ» также писал, что по данному факту ещё в октябре 2016 года было подано соответствующее заявление в прокуратуру. Пока реакции не последовало, но мы очень надеемся, что прокуратура Киевского района г. Симферополя (или её вышестоящая инстанция) наконец придаст необходимое ускорение рассмотрению этого заявления, ведь его в результатах заинтересованы не только акционеры завода, но и бюджет, потерявший, как говорят источники, от этой странной продажи значительные средства.

«Мы надеемся, что органы прокуратуры заинтересует, какие же дивиденды получили члены наблюдательного совета завода, согласовавшие эту самую продажу, — говорит новый акционер Юрий Космачевский. — По данным из открытых источников, часть этих самых членов наблюдательного совета как-то подозрительно „кучно“ проживают во вновь построенных квартирах на ул. Тургенева, в доме № 21, при этом их официальный доход явно не позволяет им эти самые квартиры купить».

Семейный исход

А ещё интерес газеты «Крымский ТелеграфЪ» вызвал прямо-таки семейный исход руководителей завода из числа акционеров, случившийся 13 декабря прошлого года. И Якубова А. П., и её внучка, Тихопой А. С., согласно данным из открытых официальных источников, избавились практически от всех своих акций.

Логичным было бы предположить, что таким образом руководители предприятия пытаются спрятаться от ответственности. Но действительность оказалась куда интереснее.

Акционеры по-прежнему без прав

Как мы уже писали, на 23 декабря 2016 года было назначено внеочередное общее собрание акционеров, на котором предстояло избрать новую ревизионную комиссию. Она должна была разобраться во всех хитросплетениях семейного подряда на заводе.

Так вот, для того чтобы не дать возможности избрать независимую от руководства завода ревизионную комиссию, это самое руководство пошло на хитрость.

Юрий Космачевский:

«Российское законодательство, защищающее права миноритарных (мелких) акционеров, не разрешает при голосовании за членов ревизионной комиссии акционерного общества учитывать акции, принадлежащие членам наблюдательного совета и директору общества. Вот и переписали свои акции эти самые члены наблюдательного совета и директор общества на своих родственников, чтобы не дать сформировать независимую от них ревизионную комиссию. Не учли только эти горе-махинаторы, что акции, принадлежащие супругам, продолжают оставаться их совместной собственностью, а значит, на них распространяются те же ограничения».

«Крымский ТелеграфЪ» продолжает надеяться, что Центральный банк Российской Федерации, в полномочиях которого находится контроль за подобного рода фокусами со стороны менеджмента акционерных обществ, даст им надлежащую оценку.

К слову, только за ноябрь-декабрь в адрес Центробанка было подано не менее шести жалоб от миноритарных акционеров завода о нарушениях со стороны руководства акционерного общества.

На семейном фронте тоже не без проблем...

Поиск по судебной базе показал, что на семейном фронте у руководства завода тоже не без проблем, связанных с заводом. Методы двойной бухгалтерии, применяемые при управлении заводом, нашли своё отражение и в семейной жизни.

Как рассказал наш источник, в августе 2015 года в семье руководителей завода случилось горе — умер близкий родственник. Так как семья, несмотря на небольшую официальную зарплату, получаемую на заводе, и полное отсутствие дивидендов, не бедная (домики на набережной — наглядное тому подтверждение), то возникла необходимость раздела наследуемого имущества. И вот что было дальше.

«При подаче заявления в адрес нотариуса о принятии наследства вдова скрыла тот факт, что, кроме неё, существуют иные наследники умершего, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с умыслом получить права собственности на всё имущество умершего, — рассказал Юрий Космачевский. — При открытии наследственного дела по заявлению вдовы в Единую нотариальную информационную систему по невыясненным пока причинам были внесены недостоверные сведения об умершем (в его имени появилась лишняя буква).

Данное обстоятельство не позволило идентифицировать наличие уже открытого наследственного дела в момент, когда сын покойного позже подал своё заявление об открытии наследственного дела другому нотариусу — Ч. В результате было открыто два наследственных дела по одному и тому же факту смерти — сначала у нотариуса И. с ошибочными данными умершего, а потом второе, у нотариуса Ч. В итоге наследственное дело от нотариуса Ч. было передано нотариусу И., которая в связи с пропуском срока отказала сыну умершего в праве на наследство.

Следует отдельно обратить внимание на то, что этот самый нотариус И., допустивший ошибку при внесении информации в базу ЕНОТ, при оформлении свидетельства о наследовании в пользу вдовы почему-то не обратил внимания на эту ошибку и оформил документы вдове так, как ей было нужно.

Сыну умершего пришлось в судебном порядке отстаивать своё право на обязательную долю в наследстве умершего отца. Решением Киевского районного суда г. Симферополя свидетельства о наследовании, оформленные нотариусом И., были отменены как незаконные. Определением Верховного суда Республики Крым данное решение оставлено без изменений.

Однако при подаче для исполнения вступившего в законную силу решения Киевского районного суда г. Симферополя реестродержателю акций ПАО «Симферопольский консервный завод им. С. М. Кирова» — акционерному обществу «Финансовая компания «Ваш Выбор» было выяснено, что вдова уже успела перерегистрировать с себя на свою родную сестру, а с неё на свою родную дочь почти все учитываемые на её лицевом счету акции завода, которым руководит.

Как уверяют юристы, подобные действия должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершённое в крупном размере. Заявление по этому факту также подано в органы прокуратуры.

P. S. В распоряжении редакции есть подтверждения всех вышеуказанных фактов и событий. Мы по-прежнему готовы опубликовать точку зрения второй стороны конфликта.