И будет нам счастье

Какую стратегию выбрал Крым в программе своего развития до 2030 года

За три дня до конца ушедшего года крымские парламентарии утвердили опорный документ развития полуострова — Стратегию социально-экономического развития Крыма до 2030 года. К чему намерены стремиться органы власти республики ближайшие четырнадцать лет, какие цели намечено достичь и какие факторы представляют угрозу этому достижению, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Настратегили

Главный план развития региона имеет скандальную предысторию. Во-первых, как всегда, были провалены сроки презентации его проекта. Но и представленный на суд общественности с опозданием в девять месяцев этот документ вызвал шквал критических отзывов как у общественников, так и у экспертов. Говорилось о двадцати страницах замечаний у экспертов, целых томах поправок со стороны профильных ведомств и несовпадении цифр в разных частях документа.

После этого скандала доработка пошла в закрытом режиме и уже сложностей никаких не возникло — менее чем через месяц проект успешно был одобрен советом Общественной палаты Крыма. Ещё через четыре месяца промчался через непубличные обсуждения в муниципалитетах, республиканских и федеральных министерствах и, минуя обещанные общественные слушания, утвердился на внеочередной сессии крымского парламента.

Любопытным штрихом этапа разработки стал и тот факт, что планированием занималось ООО «Ки Партнёр», связанное с советником главы Чувашии Романом Карауловым. Тот в свою очередь стал управляющим партнёром финансовой компании PrivateFX. По сути, это преемник известной украинской финансовой пирамиды «Форекс Тренд», которая предлагает доверчивым гражданам самостоятельно зарабатывать на биржевых колебаниях курсов валют. При этом фирма имеет офшорные счета на Кипре и, по неофициальным данным, принадлежит украинскому миллиардеру Игорю Мазепе (более подробно об этом в расследовании «Стратегию для Крыма писали маклеры», № 391 от 12 августа 2016 года).

В целом и общем

Согласно представленным на официальном портале правительства республики презентациям, разработка Стратегии вобрала в себя мировой и отечественный опыт создания подобных документов, а также приняла во внимание все приоритеты, заложенные в других нормативных документах, — от Схемы территориального планирования РФ применительно к Крыму до Концепции развития цирковой деятельности в России.

При определении приоритетов развития экономики за основу взяты те отрасли, которые объективно являются локомотивом реформ и положительных изменений в производственной и финансовой сферах. А вместе с ними и те, которые имеют чрезвычайно благоприятные предпосылки для развития, учитывая природный и ресурсный потенциалы региона и тенденции развития мировой экономики. В целом ничего нового: курортно-рекреационная сфера, агропромышленный комплекс, судо- и приборостроение, химическая промышленность и фармацевтика.

О социальной сфере в общих положениях Стратегии речь идёт куда меньше. Сказано только, что в центре внимания — человек как главный приоритет деятельности институтов государства. Кроме того, документом определены основные условия обеспечения жизнедеятельности и всестороннего развития личности.

Много места во введении уделяется «мировой экономической и политической турбулентности», в которой Крым будет развивать сотрудничество со странами Латинской Америки, Южной Азии и Океании, а также демонстрировать полную открытость «в системе мирохозяйственных отношений и кросс-культурных связей».

Оценка ситуации

Любое планирование предусматривает анализ существующих положительных и отрицательных сторон, а также те плюсы и минусы, которые могут появиться в ближайшем будущем. В документах крымской стратегии эти принципы отражены как в SWOT-анализе, так и в сравнительных таблицах с другими соседями по Федерации — Краснодарским краем, Южным и Северо-Кавказским федеральными округами.

К плюсам разработчики отнесли выгодное географическое положение, благоприятный для сельского хозяйства климат (особенно, наверное, на севере полуострова), наличие режима свободной экономической зоны, а также всевозможные рекреационные ресурсы: протяжённость пляжной линии, экологическая обстановка и большое количество объектов культурно-исторического наследия.

Помимо этого, в качестве преимущества отмечается наличие корневых компетенций в агропромышленном комплексе, судостроении, химической отрасли и курортной сфере. Однако для тех, кто понимает, что такое «корневые компетенции», едва ли очевидно их наличие, за исключением разве что судостроения.

К слабым сторонам сегодняшнего положения Крыма авторы отнесли наличие инфраструктурных ограничений для развития. Под этим сглаженным термином скрываются дефицит питьевой и поливной воды, отсутствие полноценного транспортного сообщения полуострова с материковой Россией, нехватка электросетевого оборудования. В числе других негативных факторов — мировые экономические санкции, ограничивающие приток иностранных и даже российских инвестиций, ограниченный доступ к рынку капитала, сезонность функционирования многих предприятий, дефицит строительных материалов и серьёзный износ основных фондов во всех сферах деятельности.

Отмечается также высокий уровень теневой экономики, и, вероятно, связанные с этим факторы: зачаточность инвестиционной инфраструктуры, отсутствие градостроительной документации, низкий уровень инновационной активности, и, разумеется, дефицит квалифицированных кадров для «будущего технологического рывка».

Выбор целей

В таких непростых условиях разработчики стратегии развития Крыма предлагают за четырнадцать лет вывести полуостров на первое место по условиям ведения бизнеса с развитой, «умной» экономикой, ради которой будет осуществлён переход системы образования с традиционных методов обучения на инновационные, позволяющие в рамках образовательного процесса получать не профессию, а уникальный набор компетенций. Этот набор будет давать возможность реализовывать полученные знания и навыки в высокотехнологичных отраслях экономики.

Для воплощения столь амбициозных планов предложена «Стратегия трёх побед»: в борьбе за человеческий капитал, за инновации и за инвестора. При этом в борьбе за человеческий капитал предполагается обеспечить высокий уровень здравоохранения, снять вопрос дефицита жилья, внедрить новые системы образования, сформировать новое культурное пространство и спортивную среду.

Это позволит вырастить поколение лидеров-новаторов, которые и обеспечат победу в борьбе за инновации. Правда к тому времени как-то ещё предстоит сформировать условие «эффективная власть» и «драйверы новаций», под которыми, видимо, понимается создание аналогов американской «Силиконовой долины» или российского технопарка «Сколково».

Бурное развитие инновационных технологий неудержимо поманит в Крым потенциальных инвесторов, особенно, если к тому времени удастся решить проблемы с инфраструктурой и изношенными фондами, санкциями и дефицитом ресурсов, а также, если успеем создать лучшую бизнес-среду и обеспечить доступ к мировым кредитным финансам.

Сценарии развития

При этом разработчик, не стесняясь, отмечает, что всё это возможно только при самых благоприятных обстоятельствах, которые могут и не наступить. Согласно тексту документа, ожидается, что в ближайшее время полуостров будет развиваться по одному из трёх сценариев: самому плохому, среднему и хорошему.

Согласно негативным ожиданиям, продление санкций в среднесрочной перспективе приведёт к тому, что после завершения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в структуре экономики региона не произойдёт заметных изменений. Регион не будет предоставлять многообразных возможностей самореализации, что приведёт к оттоку наиболее амбициозных и талантливых кадров в другие регионы и за рубеж. Как следствие Республика Крым закрепится в числе высокодотационных субъектов Российской Федерации, будет нарастать социальная и политическая напряжённость.

Усреднённый сценарий, или, как его назвали авторы, «модернизационный», станет возможен благодаря «достижению транспортной связанности» и полноценной интеграции Республики Крым в финансовую систему России. То есть при условии снятия основных санкций с российских банков за работу на полуострове. В этом случае в ключевых отраслях экономики региона будут реализовываться инвестиционные проекты, подразумевающие модернизацию и развитие высокотехнологичных производств. Однако развитие по модернизационному сценарию будет «догоняющим», а не опережающим.

Какие условия должны быть выполнены для наступления благоприятного, или инновационного, сценария, почему-то не сказано даже в полной версии Стратегии. Но уж если этот сценарий каким-то чудом воплотится, то на территории региона начнут развиваться самые передовые инвестиционные проекты — цифровые и биотехнологии. В республику хлынут передовые специалисты из России и зарубежья, однако широкие возможности самореализации сильно сократят и затруднят миграционный поток. Как рукой будут сняты социальные проблемы здравоохранения, обеспечения жильём и «создания творческого пространства». Все эти прелести позволят Крыму стать не только лучшим регионом, но и активно интегрироваться в мировую экономику.

«Всё включено...»

Как уже было сказано выше, в концепции «трёх побед» первая заключается в создании комфортных социальных условий для жизни коренного населения и привлечения высокоинтеллектуальных специалистов из других регионов. Для этого предлагается за средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, ну и за другие потенциально возможные средства срочно реализовать концепцию «Всё включено: живи, учись, работай, отдыхай в Крыму».

По этим четырём глаголам ожидается выстроить высокие стандарты в сферах оказания медицинских услуг, комфортного и доступного простым смертным жилья, создания не сезонных, а постоянных рабочих мест, престижного и квалифицированного образования, а также создать сферу для творческой и спортивной самореализации.

Для достижения победы в сфере инноваций предполагается, что к моменту появления амбициозных и компетентных кадров на полуострове будут существовать «биржа инноваций», постоянно работающая коммуникационная площадка для взаимодействия научных, инженерных и предпринимательских кадров, а также другая инновационная инфраструктура, ориентированная на работу с изобретателями, коммерциализацию инноваций, стимулирование межфирменного взаимодействия и сотрудничества. И, конечно же, будет создан постоянно действующий центр кластерного развития, который призван отвечать за развитие новаций.

Из предложений более серьёзного толка — политика стимулирования инноваций и такого же стимулирования бизнеса в спросе на инновации, законодательные нормы, нацеленные на внедрение новых технологий и включение инновационных требований в условия предоставления государственных и муниципальных заказов.

Ну и, наконец, для третьей победы — за инвестора крымским чиновникам и депутатам надо поменять федеральное законодательство в сторону снижения тарифов страховых взносов и отодвигания сроков наступления льготных налогов. Предлагается, что инвестор будет получать налоговую скидку не с момента включения в реестр, а с момента получения прибыли. То есть платить, условно скажем, половину налогов не тогда, когда он ещё «зарабатывает» ноль, а только с момента получения доходов.

Все остальные предложения очевидны даже для студента экономфака: упорядочение земельных отношений, завершение разработки градостроительной документации, развитие инфраструктуры, поддержка государственно-частного партнёрства и малого бизнеса. И ещё — создание региональной системы предоставления инвесторам гарантий от некоммерческих рисков.

И заживут тогда с 2030 года люди в Крыму долго и счастливо. И поймут, что для всех органов власти главная ценность — человек. И «все усилия органов власти направлены на улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и гармоничного развития личности и её самореализации». И удивятся, как это предыдущее поколение смеялось над этой Стратегией, и не поймут, почему называли документ научной фантастикой с гонораром в девять с половиной миллионов рублей...