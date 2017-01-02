Когда действовать самим

В каких случаях оформление ДТП производится без вызова сотрудников ГИБДД

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, в каких случаях оформление ДТП производится без вызова сотрудников ГИБДД. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Шесть условий

Согласно законодательству Российской Федерации, документальное оформление ДТП осуществляют уполномоченные сотрудники полиции. Однако законом предусмотрена также возможность упрощённого порядка оформления некоторых ДТП без вызова на место происшествия сотрудников полиции. Это позволяет во многих случаях существенно упростить процедуру оформления ДТП, сэкономить время участников ДТП, снижая одновременно нагрузку на органы ГИБДД.

В настоящее время предусмотрены различные варианты действия водителей на месте ДТП. Одним из них является оформление ДТП по европротоколу — упрощённой процедуре оформления ДТП по ОСАГО без участия сотрудников ГИБДД. Применяется на территории России с 2009 года, в 2014-м в порядок оформления ДТП по европротоколу внесены существенные изменения, касающиеся размера выплат и ответственности участников аварии.

Оформление документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции осуществляется в соответствии с Правилами ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Чтобы оформить ДТП без участия сотрудников полиции, необходимо соблюдение в совокупности следующих условий:

1) в результате ДТП вред причинён только транспортным средствам;

2) количество взаимодействующих транспортных средств не превышает двух;

3) гражданская ответственность владельцев транспортных средств застрахована (у каждого участника ДТП имеется действующий полис ОСАГО);

4) отсутствуют разногласия участников ДТП относительно:

• обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП;

• характера и перечня видимых повреждений транспортных средств;

5) причастными к ДТП водителями заполнен бланк извещения о ДТП с отражением в нём обстоятельств причинения вреда и видимых повреждений. При заключении договора ОСАГО автовладельцам выдаётся по два комплекта бланков, каждый из которых состоит из двух скреплённых двусторонних бланков извещений о ДТП;

6) отсутствие пострадавших в ДТП.

Соответственно, если не соблюдается хотя бы одно из вышеуказанных условий, вызов сотрудника ГИБДД на место происшествия является обязательным.

Обратите внимание

Перед принятием решения об оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу нужно убедиться, что вред причинён только двум участвовавшим в ДТП транспортным средствам, так как в результате аварии могут быть повреждены придорожные сооружения (забор, бордюр и т. п.). Владельцы подобных объектов тоже имеют право на возмещение ущерба, а применение европротокола лишает возможности обращения за выплатой в страховую компанию и все расходы будут возложены на виновника аварии.

Остаётся открытым вопрос об оставлении места ДТП. В данном случае, если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив извещение о ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО, это допускается — п. 2.6.1 Правил дорожного движения.

Наличие у водителя, оставившего место происшествия, извещения о ДТП, полностью оформленного в строгом соответствии с установленными требованиями, не может рассматриваться как невыполнение обязанностей в связи с ДТП, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.