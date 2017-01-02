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СпецпроектИстория

Хождения вокруг да около. Часть вторая

Памятник А. Никитину в Феодосии

Все дороги ведут в Крым. Правильность этого выражения более пяти столетий назад доказал тверской купец Афанасий Никитин, последователи которого решили в наши дни поставить уникальный эксперимент.

Третье море

Даже по нынешним временам путешествие Афанасия Никитина было поистине грандиозным. Географы подсчитали, что в общей сложности европейский первооткрыватель Индии преодолел более 25 тысяч (!) километров. Первым морем на его пути был Каспий (море Хвалынское), вторым — Индийский океан, который он пересёк дважды, третьим было море Чёрное. «Прендох же три моря: первое море Хвалынское, второе море Индийское, третье море Чёрное».

До своего последнего в жизни моря Никитин добрался в 1474 году, на обратном пути, под занавес шестилетнего странствия: «Божией милостью дошёл я до третьего моря — Чёрного, что по-персидски Дарья Стамбульская. С попутным ветром шли морем десять дней и дошли до Боны (порт к западу от Трабзона в Малой Азии. — Ред.), и тут встретил нас сильный ветер северный и погнал корабль назад, к Трабзону. Из-за ветра сильного, встречного стояли мы пятнадцать дней в Платане (порт неподалёку от Трабзона. — Ред.). Из Платаны выходили в море... дважды, но ветер дул нам навстречу злой, не давал по морю идти. Море перешли, да занёс нас ветер к самой Балыкее (совр. Балаклава. — Ред.). И оттуда пошли в Токорзофу (совр. Гурзуф. — Ред) и стояли мы тут пять дней ...»

Кстати, исследователи утверждают, что современный топоним Балаклава («Рыбье гнездо») в дошедших до нас письменных источниках впервые использует именно Афанасий Никитин. В бытность Никитина здесь ещё пребывали генуэзцы, утвердившиеся на этом берегу в середине XIV века. Это они построили величественную крепость Чембало с шестнадцатью оборонительными башнями, которые более пятисот лет назад созерцал странствующий тверской купец, их руины можем видеть сегодня и мы.

В «Верхнем городе» (Святого Николая) в то время располагались замок, храм, ратуша, а в «Нижнем городе» — крепость Святого Георгия. Православный человек наконец-то должен был почувствовать себя дома...

Крымский путешественник Иван Коваленко отправился по следам Афанасия Никитина

Домой из странствий воротясь...

Правда существует версия, согласно которой Никитин был вовсе не Никитиным, а мусульманином со сложным арабским именем. Тогда как христианином он стал с лёгкой руки русских монахов, слегка отредактировавших первоначальный вариант рукописи. Но это уже совсем другая история...

Сегодня в Крыму экскурсантам рассказывают неподтверждённое документами предание о том, что выход своим религиозным чувствам Афанасий Никитин дал, едва вступив на землю Кафы (Феодосия). Мол, только обретя под ногами твёрдую почву, странник увидел храм и услышал пение молитв. Там он с радостью вознёс Господу молитвы о своём благополучном возвращении и отслужил благодарственный молебен. Речь идёт о религиозном сооружении, которое в ту пору называлось храм Иоанна Предтечи, а сегодня носит название Иверской иконы Божией Матери. Принято считать, что оно построено в XIV веке, но, возможно, и гораздо раньше. В этом поистине легендарном храме в 1906 году венчались Жозефина Дуранте и Константин Федорович Богаевский, известный русский художник — «киммериец». В революционные годы рядом с храмом были расстреляны около 7000 белых солдат и офицеров.

Но рано или поздно всё возвращается на круги своя. В 1996 году закончилась реставрация храма и он был возвращён верующим. А в 2008 году неподалёку установили памятник великому страннику, некогда преклонившему здесь колена. Автор проекта — скульптор В. З. Замеховский. На памятнике надпись: «Афанасию Никитину, купцу-путешественнику, автору „Хожения за три моря“, приидохшему в Кафу в лета 1474 ноября 5 дня».

Память и памятники

Феодосийский памятник русскому землепроходцу стал третьим по мемориальному счёту.

Первый, в Твери, расположен напротив того места на правом берегу Волги, откуда купец Афанасий Никитин начал свой путь в Индию. Широкое хождение в народе имеет версия, что этот монумент появился по требованию главы СССР Никиты Сергеевича Хрущёва, который во время визита в Индию в 1955 году ответил на вопрос премьер-министра Джавахарлала Неру, что памятник на родине путешественника давно стоит, хотя в действительности его не было. Вот и пришлось срочно возводить.

Второй памятник в 2003 году по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина и на средства администрации Тверской области появился в западноиндийском городе Ревданда (штат Махараштра), на территории колледжа им. Пиланкара.

Вместе все три монумента образуют своеобразное кольцо — путь тверского купца.

Имеется и ещё один, так сказать, нематериальный памятник Афанасию Никитину. В 1957 году советскими кинематографистами совместно с индийскими коллегами (режиссёры Василий Пронин, Ходжа Ахмад Аббас) был снят художественный фильм «Хождение за три моря» с Олегом Стриженовым в главной роли. Фильм до сих пор востребован, российские зрители смотрят его в режиме онлайн и активно восхищаются: «Умели же раньше снимать такие фильмы! Особенно интересна индийская часть путешествия: природа, древняя архитектура, прекрасные женщины, любовь, преданная дружба, преодолевающая все препятствия».

Снова в дорогу

О первопроходцах можно писать статьи, научные и не очень, говорить красивые речи, снимать фильмы и открывать памятники. Но по-настоящему память об открывателях далёких земель жива, пока есть люди, идущие тем же путём. 2018 год объявлен годом совместного туризма России и Индии. Потому не случайно, что именно на этот год запланирована реализация совместного российско-индийского проекта «По следам Афанасия Никитина».

«Планируем выехать из Твери в Москву, оттуда перелёт на самолёте „Афанасий Никитин“ в Мумбай, в Индию, — рассказал представитель Русского информационного центра в Индии в Крыму Иван Коваленко. — По суше Афанасий Никитин передвигался на лошадях, а его последователи будут ехать на мотоциклах, мотороллерах, мопедах. Не запрещены и автомобили».

Два пробных этапа проекта стартуют очень скоро. В феврале 2017 года в Индии пройдёт мотопробег, индийские байкеры возложат цветы к памятнику Афанасию Никитину в Мумбае. А в мае 2017 они прибудут в Крым, где проедут от Балаклавы до Феодосии вместе со своими российскими единомышленниками.

Елена БОНДАРЮК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 413 от 20 января 2017 года

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Просмотров: 82 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:47

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