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Крещенские купания в Крыму

Тысячи крымчан 19 января символически окунаются в природные водоёмы в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана, а некоторые смельчаки решают трижды занырнуть в освящённую воду непосредственно в ночь накануне праздника Богоявления.

В этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма сделало всё для того, чтобы крещенские купания проходили максимально безопасно. Во время омовения людей дежурило 215 спасателей и 59 единиц технике. Благодаря такой серьёзной подготовке, традиционное купание прошло без инцидентов.

Фото В. Зайцев

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Просмотров: 184 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:09

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