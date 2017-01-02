Крещенские купания в Крыму

Тысячи крымчан 19 января символически окунаются в природные водоёмы в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана, а некоторые смельчаки решают трижды занырнуть в освящённую воду непосредственно в ночь накануне праздника Богоявления.

В этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма сделало всё для того, чтобы крещенские купания проходили максимально безопасно. Во время омовения людей дежурило 215 спасателей и 59 единиц технике. Благодаря такой серьёзной подготовке, традиционное купание прошло без инцидентов.