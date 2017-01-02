В Крыму стартовал «бело-красный» кинопроект

На основе уникальных документов, найденных в тайниках Симферополя, снимут документальный фильм

В Симферополе, в стоящих по соседству домах, найдены документы и личные архивы двух человек, двух исторических антиподов — белогвардейского полковника, до конца оставшегося верным своим убеждениям, и красного резидента, ставшего прототипом главного героя популярного советского художественного фильма «Адъютант Его превосходительства». Редчайший случай сам по себе. Но особенности ему придаёт то, что эти документы подробнейшим образом рассказывают историю, через которую можно увидеть судьбы сотен тысяч россиян, испытавших на себе трагический перелом эпохи в начале прошлого века. Это и стало основой для идеи начать съёмки фильма «Белый и Красный».

Один из героев — Павел Макаров, влиятельный во время Гражданской войны «адъютант его превосходительства», приближённый командующего Добровольческой армией генерала Май-Маевского, другой — полковник Дмитрий Корниенко, объект пристального внимания белогвардейской контрразведки, едва избежавший расстрела. Впоследствии первый станет яростным защитником советской власти , личностью, о которой будет снят художественный фильм с Юрием Соломиным в главной роли; другой же, не изменив идее Белого движения, умрёт в парижской эмиграции, в полной нищете. Впервые они встретились в штабе Добровольческой армии в июле 1919 года, когда были «на одной стороне», но уже вскоре жизнь развела их по разным, смертельно враждующим лагерям, а в итоге навсегда сохранила память о них на одной из старинных улиц Симферополя.

«Мы, шаг за шагом, исследуя документы, открываем страницы этой истории, полной уникальных фактов и драматических поворотов, рассказывая, как менялись судьбы, показывая настоящие места событий", - рассказывает режиссер фильма "Белый и Красный" Денис Симоненко. "Кроме подробностей личной жизни этих людей, выясняем, как сложилась жизнь их родственников и близких. Ведь в том, что уникальные документы из личных архивов сохранились, «виновны» женщины. Поэтому мы рассказываем и историю любви, без которой, как известно, не бывает никакого будущего», — добавляет автор сценария Дмитрий Смирнов.

Это проект реализуется продюсерским центром «Крымский мост», руководителем которого является Александр Беланов. «Крымский мост» — коллектив молодой, но в творческом багаже его участников — десятки документальных фильмов и телепрограмм, ток-шоу, музыкальные клипы, ролики социальной и коммерческой рекламы, вирусные ролики. Только за плечами руководителя Александра Беланова, ставшего продюсером фильма «Белый и Красный» такие проекты как «Розыгрыш» на Первом Канале, «Утренняя Почта» на «Россия 1», ток-шоу «Ночное рандеву» со Светланой Конеген, Максимом Галкиным и Ксенией Стриж (ТВЦ), документальные сериалы «Фронтовая Москва. История Победы», «Сталинград. История, изменившая мир», «Курская битва. Время побеждать», «Загадки Йорданса» и др.

https://boomstarter.ru/projects/567340/121658