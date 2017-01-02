И грянул гром...

Несколько месяцев столица Крыма превращалась в самый грязный город полуострова. Чиновники периодически оправдывались, мол, объективные причины, отсутствие средств, возможностей, ответственных людей... Оправдания не делали город чище, но как-то объясняли происходящее. Пока уровень грязи не поднялся до высот самого «высокого» кабинета в Крыму. И тогда руководство полуострова, немало удивившись бездеятельности тех, кто должен содержать Симферополь в чистоте, сделало, говорят, один-единственный телефонный звонок, приказав исправить ситуацию немедленно. И убрать как минимум 250 локальных свалок, образовавшихся за последние недели. И на следующее же утро взорам симферопольцев предстала удивительная картина — мусорные завалы бодро убирали многочисленные, невесть откуда взявшиеся коммунальщики. И появились у горожан вопросы. Почему для того, чтобы местные чиновники начали нормально работать, должен произойти нагоняй «с самого верха»? Почему говорили, что невозможно убрать город, когда — вон, смотрите! — прекрасно убирают! Теперь чиновники рапортуют, что «такого больше не повторится». Но зачем было доводить ситуацию до крайности?..

Впрочем, позитивные перемены заметны пока далеко не везде. Мусор убирают только в центральных районах, а на окраинах как было, так и осталось. Посмотрим, что будет дальше...