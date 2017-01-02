В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детей лишили медицинского обслуживания Крымчанка Яна П. рассказала о том, что детей из сёл Красно­гвардейского района лишают медицинского обслуживания: «Районные чиновники решили закрыть детское отделение в Октябрьской больнице! Что за беспредел?! В этом отделении получают медицинскую помощь детки более чем из 80 близлежащих сёл. Сейчас 15 тысяч детей придётся возить в единственную в районе больницу, в детском отделении которой всего 20 коек для полного стационара. Это будет хаос и невозможность свое­временно оказывать качественную медицинскую помощь. О сотрудниках детского отделения Октябрьской больницы вообще молчу! Они находятся в полном неведении о своей дальнейшей судьбе, скорее всего, многие из медиков останутся без работы! Коммерция идёт по головам обычных людей и подвергает риску здоровье нашего подрастающего поколения». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года Еще статьи: На Украине отказывают в помощи детям Больничная отрава Говорят, что... больных размещают в холодных коридорах Говорят, что... мамы «особенных» детей не могут попасть к логопеду Ремонт одной четвёртой