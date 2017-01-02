В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не место Житель Симферополя Артём Г. возмущён наличием бесхозных «катакомб» в центре крымской столицы: «В глаза бросилась вот эта заброшенная часть здания в центре Симферополя, Центральный рынок, Пионерский переулок, 3. Если состояние удовлетворительное — можно дооборудовать его, например, под многоуровневую парковку или предоставить там рабочие места торговцам из сносимых шалманов перед Центральным рынком. Если состояние никакое — снести и распорядиться дорогой землёй в центре как-то более разумно, чем сейчас. Ну в общем, что-то нужно делать, центр столицы Крыма как- никак». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года Еще статьи: Говорят, что... детский центр выгнали из-за столичной недвижимости Битое лицо столицы В центре Симферополя демонстрируют автотюнинг и автозвук (ФОТО) Говорят, что... ходят исламские проповедники «Хорошая» витрина столицы