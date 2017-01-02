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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не место

Житель Симферополя Артём Г. возмущён наличием бесхозных «катакомб» в центре крымской столицы: «В глаза бросилась вот эта заброшенная часть здания в центре Симферополя, Центральный рынок, Пионерский переулок, 3. Если состояние удовлетворительное — можно дооборудовать его, например, под многоуровневую парковку или предоставить там рабочие места торговцам из сносимых шалманов перед Центральным рынком. Если состояние никакое — снести и распорядиться дорогой землёй в центре как-то более разумно, чем сейчас. Ну в общем, что-то нужно делать, центр столицы Крыма как- никак».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года

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Просмотров: 18 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:10

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