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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ёлки предлагают отдавать селянам на дрова

Говорят, многих стало искренне возмущать посленовогоднее отношение людей к отслужившим свою праздничную службу зелёным красавицам. Хвойные просто складируют возле под завязку заполненных мусорных баков. В соцсетях крымчане активно обсуждают возможность создания волонтёрской службы, которая занималась бы тем, что принимала в январе от городского населения хвойные и вывозила их нуждающимся в дровах в негазифицированные сёла. Примерно подсчитано, что одна семья вынуждена тратить на покупку дров для обогрева дома в 70 квадратов около 20 тысяч рублей за сезон. Некоторым подобные траты просто не по карману, и они с удовольствием приняли бы хвойный «мусор» из городов.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года

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Просмотров: 144 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12

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