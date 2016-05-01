В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ёлки предлагают отдавать селянам на дрова Говорят, многих стало искренне возмущать посленовогоднее отношение людей к отслужившим свою праздничную службу зелёным красавицам. Хвойные просто складируют возле под завязку заполненных мусорных баков. В соцсетях крымчане активно обсуждают возможность создания волонтёрской службы, которая занималась бы тем, что принимала в январе от городского населения хвойные и вывозила их нуждающимся в дровах в негазифицированные сёла. Примерно подсчитано, что одна семья вынуждена тратить на покупку дров для обогрева дома в 70 квадратов около 20 тысяч рублей за сезон. Некоторым подобные траты просто не по карману, и они с удовольствием приняли бы хвойный «мусор» из городов. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года Еще статьи: Говорят, что... крымские сосны рубить не станут Говорят, что... в огородах крымчан поселились вараны Не наломать бы дров... Говорят, что... в автобусах жизнь подвергается опасности Говорят, что... бюрократы ломают судьбы детей-инвалидов