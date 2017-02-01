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Говорят, что... алкоголь продают возле детсада Говорят, что прямо в центре поселка Никита ялтинского городского округа продают алкоголь в непосредственной близости от детского сада. При том, что Федеральный закон запрещает продажу и потребление (распитие) алкогольной продукции вблизи детских и образовательных учреждений, объектов спорта, в местах массового скопления людей. Вход в магазин, по словам жителей, оборудовали со стороны жилых подъездов и окон квартир 5-этажного жилого дома таким образом, что он оказался на дворовой территории. Кроме того, на магазине нет вывески, которая бы свидетельствовала о принадлежности торгового объекта. «А пока власти бездействуют, под окнами людей — вся палитра красот приалкогольной жизни, нетрезвые крики, сборища страждущих выпить и их разборки, и запахи в подъездах!» - жалуются жители поселка. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года Еще статьи: Как в Джанкое «квартиру» продают «Депутатские» детсады Говорят, что... в Саках продают странные груши Станет ли законным алкогольное соседство? Почем опиум для народа?