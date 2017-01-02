Мусорный патруль

Почему власти не справляются с мусором и что еще волнует членов правительства

Появятся ли на улицах крымской столицы ночные автобусы, во сколько обойдётся парковка в неположенном месте, когда члены садоводческих товариществ станут полноправными энергопотребителями и какие изменения коснутся строительной сферы республики. Обо всём этом на заседании крымского правительства узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Замусорились

На заседании крымского правительства глава республики Сергей Аксёнов жёстко раскритиковал работу коммунальных служб города Симферополя за ненадлежащий вывоз мусора. По его словам, карманы для контейнеров были завалены пакетами настолько, что из- под них не видно было даже баков. Всё это из личных наблюдений за обстановкой в результате «патрулирования» в минувшие выходные.

Со своей стороны, глава коммунального ведомства Сергей Карпов пояснил очередной провал, приведший к образованию двухсот пятидесяти локальных свалок, нехваткой техники. Пояснение более чем странное, поскольку три месяца назад администрация отчиталась о получении шести новых мусоровозов и еще девять должны были поступить в самое ближайшее время.

В итоге глава республики поручил министру ЖКХ Сергею Карпову и вице-премьеру Юрию Гоцанюку несколько раз в неделю проводить мониторинг качества уборки и вывоза ТКО. «Договорились о том, чтобы в ночное время проводить уборку. Мониторинг выездной будет в Симферополе осуществляться регулярно. Несколько раз в неделю», — заключил Аксёнов.

Ночной автобус

Также на заседании встал вопрос о ночных маршрутках в Симферополе. Главу Крыма в очередной раз возмутила ситуация с тем, что после 22 часов в крымской столице не встретишь общественный транспорт. По его мнению, администрация должна обеспечить дежурные автобусы для каждого района города.

Месяц назад замминистра транспорта Александр Рыбак отметил, что по результатам профильного мониторинга установлено, что в Симферополе с 20 до 23 часов маршрутные автобусы функционируют не в полном объеме либо вообще не работают. Уже тогда Сергей Аксёнов назвал недопустимой ситуацию, когда люди вынуждены поздним вечером перемещаться по городу пешком из-за отсутствия на маршрутах общественного транспорта, и поручил главе столичной администрации Геннадию Бахареву до 19 декабря представить план мер по преодолению сложившейся ситуации.

Однако в конце декабря Бахарев уточнил, что проблема будет решена после проведения конкурса. Приблизительные сроки этого знаменательного события названы не были. На прошедшем заседании Совмина глава правительства в очередной раз дал неделю для составления графика работы ночных автобусов по Симферополю.

Примечательно, что, со слов замначальника управления транспорта и связи администрации столицы Юрия Иващенко, работы по организации ночного транспорта ведутся ещё с октября прошлого года. «Отсутствие ночных маршрутов связано с тем, что в вечернее время значительно снижается пассажиропоток, и работа автобусных маршрутов даже при увеличении тарифа на перевозку пассажиров в два раза становится экономически нецелесообразной... Администрация города проводит работу по организации ночных маршрутов, на которых будут задействованы автобусы муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», — заверил чиновник.

Тарифы эвакуаторов пересмотрят

Продолжая тему транспорта, глава профильного министерства Анатолий Волков рассказал о том, что в ближайшее время будут пересмотрены тарифы за хранение автомобилей на штрафплощадках. Так, за легковую машину будут высчитывать по одиннадцать с половиной рублей в час, вместо восьми, а за авто массой до трёх с половиной тонн — по двадцать три рубля вместо шестнадцати. Стоимость работы эвакуатора останется прежней — 93 рубля за километр. Исключение касается только Симферополя и Симферопольского района, где услуга составит 1650 рублей. Эти тарифы, сказал чиновник, ниже, чем в соседних регионах.

При этом Анатолий Волков затруднился сразу сказать, достаточно ли сегодня эвакуаторов для решения проблем в тех регионах, где они уже начали свою деятельность. За него это сделал вице-премьер Виталий Нахлупин, который, проанализировав цифры, пришел к выводу, что результативность эвакуаторов сегодня — две машины в день. Однако он подчеркнул, что в первую очередь это связано не с дефицитом эвакуаторов, а с нехваткой экипажей ДПС, присутствие которых обязательно при вывозе автомобиля на штрафплощадку.

В этой связи в ближайшее время планируется провести совещание с руководством ГИБДД для выделения большего числа экипажей. В первую очередь, судя по словам чиновников, «охота» будет проводиться на узких улицах в центре города.

Да будет свет!

Критика в адрес Крымэнерго за систематическое отключение электроэнергии в селах Ленинского и Симферопольского районов, а также в Евпатории была отбита гендиректором предприятия Виктором Плакидой. В своем отчете он сообщил, что практически во всех перечисленных случаях либо производились ремонтные работы, связанные со штормовыми метеоусловиями, либо плановые замены оборудования.

Среди других интересных подробностей глава энергопоставляющего предприятия поведал о том, что в течение месяца члены садоводческих товариществ получат возможность напрямую заключать договоры с Крымэнерго, а не через правления, в которых часто злоупотребляли своей посреднической ролью. Также Плакида признал, что в Симферопольском районе низкое напряжение в сетях и в этой связи планируется строительство новой линии длиной около двух километров. Работы собираются выполнить на протяжении февраля. По мнению должностных лиц, после этого вопрос поддержания устойчивого высокого напряжения будет снят.

В свою очередь глава республики поручил оперативно сообщать информацию об отключениях электроснабжения и проведении плановых аварийных работ в населённых пунктах Республики Крым. «Крупные аварии, которые касаются большого числа людей, надо, чтобы вся информация была сразу в СМИ», — сказал Аксёнов. Он добавил, что вся информация, в частности, должна появляться в социальных сетях, в средствах массовой информации и на телевидении. При этом речь идёт не только об информации о крупных авариях, но и о проведении плановых ремонтных работ и аварийных работах.

Самострои всё равно снесут

Правительство России по поручению президента разработает ряд мер для Республики Крым, которые позволят ограничить застройку специально обозначенных зон. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Правительством по поручению президента разрабатывается ряд мер для Республики Крым персонально с точки зрения установления различных зон, в которых будут определенные ограничения возможности застройки, включая разработку новых правил по контролю и решениям по сносу сооружений, не соответствующих ни украинскому, ни российскому законодательству», — сказал он.

Глава Крыма заверил, что власти «протолкнут» упрощенную процедуру сноса незаконных построек. Он также отметил, что к концу недели должны быть готовы дорожные карты по зачистке от самостроев Профессорского уголка в Алуште и плато Ай-Петри — порядок в этих зонах должны навести к маю.

Тем временем министр строительства и архитектуры Сергей Кононов добился расширения полномочий Регионального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов. Распоряжением правительства этой структуре предоставили право проводить государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверять достоверность определения сметной стоимости объектов капитального строительства.