Серый кардинал и тёмная лошадка

Крымтроллейбус получил нового гендиректора, но ситуация пока не улучшилась

В ГУП «Крымтроллейбус» продолжается кадровая чехарда. За прошедшие три года государственное предприятие четыре раза поменяло руководство. И, видимо, это ещё не предел.

Донецкая эра и постмартовские времена

В 2011 году предприятие «Крымтроллейбус» возглавил земляк тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, экс директор Макеевского коксохимического завода Валерий Заикин. К тому моменту донецкое лобби постепенно заполонило все регионы полуострова, прочно укрепив свои позиции, так что такое кадровое решение на Крымтроллейбусе никого особо не удивило. Да и крымчане уже привыкли, что всё больше руководящих постов в республике стали занимать выходцы из Донбасса. Притом это был не первый «донецкий» гендиректор: за год до этого, в 2010-м, предприятием успел поуправлять авиатехник Иван Ванханен, который занимал эту должность аж... месяц.

Если учитывать период с 2011-го по нынешний 2017-й, то именно Валерий Заикин продержался у руля дольше всего — четыре с половиной года. Но уволили его со скандалом: в марте 2015 года он был отстранён от управления предприятием по результатам служебного расследования. К тому времени работники Крымтроллейбуса уже просто отказывались выходить на маршруты из-за серьёзных задержек зарплаты. До этого аналогичная ситуация уже была зимой 2014 года, когда ещё украинская прокуратура буквально выбила погашение 1,6 миллиона гривен задолженности работникам предприятия. Сам Валерий Заикин в этой ситуации винил государство, подчёркивая, что это Киев не выделяет средства на заработную плату. В итоге начались массовые увольнения водителей Крымтроллейбуса и ситуация всё больше заходила в тупик. Тогда гендиректор сумел сохранить свою должность, но в 2015-м его уже не пощадили.

На смену Валерию Заикину пришёл «народный ополченец», бывший сотрудник спецподразделения «Беркут» Сергей Ернев. Интересно, что до этого Сергей Аксёнов обещал, что «новый гендиректор будет подобран из трудового коллектива предприятия», который будет понимать специфику работы, однако Ернев никакого отношения к Крымтроллейбусу не имел.

Экс-беркутовец продержался на должности ровно шесть месяцев. Сам Ернев объяснил свою отставку зачисткой предприятия. Также он заявил, что вёл активную борьбу с хищениями, за что его и убрали.

С середины сентября 2015 года исполняющим обязанности гендиректора стал Владимир Мордасов, до этого занимавший должность первого заместителя руководителя ГУП «Крымавтотранс», но он, впрочем, тоже надолго здесь не задержался — уже с начала 2016-го Крымтроллейбусом стал управлять Александр Швейкус. За восемь месяцев его гендиректорства дела на предприятии пошли совсем плохо. Сотрудники неоднократно заявляли, что он разваливает предприятие буквально на глазах. Дошло до того, что водители троллейбусов за собственные средства чинили подвижной состав, чтобы можно было выходить на маршруты. И снова стал актуален вопрос с задержками заработной платы.

В итоге всё обернулось его позорным увольнением («Троллейбусный коллапс», № 390 от 5 августа 2016).

И в этот раз искать ему замену на самом Крымтроллейбусе не стали, пригласив руководителя из соседнего российского региона. Так, с октября прошлого года предприятие возглавляет Ростислав Попов. О новом гендиректоре известно, что до своего крымского назначения он руководил МУП «Сочиавтотранс», а также успел засветиться на должности начальника Симферопольского троллейбусного парка.

По словам министра транспорта Крыма Анатолия Волкова, решение о смене руководства было принято в связи со сложной ситуацией на государственном предприятии. Но вот вопрос — а справится ли новый гендиректор с этим кризисом?

Шерше ля фам

Водитель Симферопольского троллейбусного парка Валентина К. (имя изменено по просьбе женщины — на предприятии небезосновательно опасаются репрессий за высказывание собственного мнения, такие прецеденты здесь уже были) рассказывает, что с момента назначения нового руководителя на Крымтроллейбусе пока ничего не изменилось.

Валентина К., водитель троллейбуса:

«Что изменилось с момента ухода Швейкуса? Только то, что мы теперь можем работать и больше ничего. Запчастей на троллейбусы как не было, так и нет, учебный комбинат по-прежнему не работает, зарплата не повышается — последнее повышение было в июне 2015 года! Да и водителей на предприятии не хватает».

Дефицит водителей, конечно же, в первую очередь объясняется как раз низкой заработной платой. Оплата труда у них почасовая, но перерабатывать водителям никто не даёт, в итоге в месяц получается 18–20 тысяч рублей. Учитывая, что часть денег уходит на покупку каких-то деталей к троллейбусам, то получается вообще смешная сумма.

О новом руководителе водители пока не отзываются ни хорошо, ни плохо.

Валентина К.:

«Это тёмная лошадка. С людьми не общается, на собрания не приходит. Пока нельзя сказать про него ничего конкретного».

Если Ростислава Попова окрестили тёмной лошадкой, то вот Ларису Лисовскую за глаза называют серым кардиналом Крымтроллейбуса. Женщина много лет проработала на предприятии заместителем гендиректора, и на протяжении всех этих лет в СМИ не раз появлялись новости не только о руководителях ГУП, но и, собственно, о ней. В частности, одно время ходили устойчивые слухи, что именно она должна возглавить кризисное предприятие. При этом пару лет назад в отдельных печатных изданиях проскользнули сообщения о том, что госпожа Лисовская устанавливает здесь свои собственные правила. Например, в Алуштинском филиале жаловались на то, что она не разрешает брать отпуск за свой счёт, чтобы работники не смогли принять участие в собрании коллектива.

Интересно, что при Ерневе Лисовская была уволена, однако в конце прошлого года её снова вернули на предприятие — сначала на должность советника гендиректора, а потом и его заместителем. Работники Крымтроллейбуса неоднозначно восприняли её возвращение. Кто-то уверен, что она как опытный сотрудник сможет помочь ГУП выбраться из того кризисного болота, в котором предприятие барахтается уже много лет. Другие же, напротив, считают, что значительная часть заработанных средств идёт мимо кассы, и она одна из тех, кто причастен к этому. Впрочем, разбираться в том, насколько слухи соответствуют действительности, необходимо прокуратуре.

На протяжении последних десяти лет на предприятии «Крымтроллейбус» то и дело менялись руководители

Сентябрь 2005 – март 2009 - Пётр Кащавцев

Апрель – май 2009 - Геннадий Смирнов

Май 2009 – август 2010 - Юрий Космачевский

Август – сентябрь 2010 - Иван Ванханен

Сентябрь – октябрь 2010 - Виталий Нахлупин

2011 – 2014 - Валерий Заикин

Март – сентябрь 2015 - Сергей Ернев

Сентябрь – декабрь 2015 - Владимир Мордасов

Январь – август 2016 - Александр Швейкус

Октябрь 2016 г. – наст. время - Ростислав Попов