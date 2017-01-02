Прокуроры взялись за кий

Как в Крыму сыграли в бильярд работники прокуратуры и как проводит свободное время Григорий Лепс?

Игры в погонах

Гостей в погонах принял симферопольский бильярдный клуб «ВащенковЪ». Здесь прошёл первый ведомственный чемпионат по русскому бильярду (свободная пирамида) среди сотрудников прокуратуры.

В соревновании принимали участие 16 представителей ведомства. Лучшие игроки чемпионата составят команду, которая будет участвовать в предстоящем межведомственном турнире.

По итогам сыгранных партий занял первое место и стал победителем чемпионата помощник прокурора Железнодорожного района Симферополя Александр Серов. «Серебро» получил прокурор первого отдела управления кадров Прокуратуры Республики Крым Михаил Михайлюк. Замкнул тройку лидеров исполняющий обязанности прокурора Симферопольского района Олег Онищенко.

Стоит отметить, что команда крымского надзорного ведомства в прошлом году заняла первое место на соревнованиях по бильярду среди правоохранительных органов республики.

Своя история

Этот бильярдный клуб открыт в честь мастера спорта международного класса Глеба Ващенкова, который является бронзовым призёром командного Кубка мира, серебряным призёром командного Кубка России, чемпионом Крыма в дисциплине «динамичная пирамида» и пр. Недавно талантливый крымский бильярдист принимал участие в международном турнире «Кубок Кремля», а сейчас готовится к соревнованиям в Сочи и Ростове.

Бильярдный клуб «ВащенковЪ» ещё совсем молодой (11 сентября прошлого года ему исполнился год), но уже известный, как и спортсмен, чьё имя он носит. Здесь проводят различные соревнования, в том числе благотворительные турниры, на базе клуба открыта школа бильярда, где преподают, проводят персональные тренировки титулованные крымские бильярдисты, в том числе и сам Глеб Ващенков.

Под знаком ВИП

Бильярдный клуб «ВащенковЪ» принимает и ВИП-гостей, среди которых звёзды, чьи имена знает вся Россия.

Сотрудник бильярдного клуба:

«Григорий Лепс приезжает в наш клуб и часто играет с Глебом (Ващенковым. — Ред.). Он говорит: «На первом месте у меня музыка, на втором — бильярд».

Кроме сотрудников прокуратуры, в бильярд играют и другие обладатели звёзд на погонах. В клубе рассказали, что в «ВащенковЪ» приходят играть, проводят турниры сотрудники Следственного комитета, военкомата, таможенной службы. В бильярд играют и серьёзные коммерсанты, политики, судьи.

В бильярдном клубе проводят также различные торжества, юбилеи. Например, свой юбилей в клубе отмечал депутат Государственного совета Крыма Евгений Михайлов.

История возникновения

Игра в шары — одна из первых игр, о которых имеются исторические сведения. Многие исследователи считают, что именно игры в шары, родиной которых стала Азия, стали основой для появления бильярда. Считается, что китайские купцы завезли простенькую игру в шары в Англию, в средние века. И уже англичане, усовершенствовав её, стали родоначальниками бильярда. В тот период англичане играли в Pall-Mall, суть которой была в перемещении нескольких шаров по утрамбованной земляной площадке. Возникновение бильярда правильно было бы отнести к тому историческому периоду, когда шары стали перемещать при помощи приспособлений, похожих на кий, на плоской поверхности, приподнятой над полом или землёй. Поэтому другая версия говорит о том, что бильярд зародился во Франции, так как первое упоминание о бильярдном столе было найдено в инвентарной описи короля Людовика XI и относится к 1470 году.

Первыми игроками в бильярд стали коронованные особы и знатные вельможи Западной Европы. Именно им были доступны дорогой бильярдный стол и большой зал для него.

Русский бильярд

Появление бильярда в России связано с именем Петра Первого. Он познакомился с бильярдной игрой за границей и по возвращении приказал организовать бильярд для своего развлечения. По его примеру богатые вельможи завели себе бильярды не только в Петербурге, но и во всех своих усадьбах. Отсюда они со временем распространились по трактирам и клубам, и к 1812 году бильярд приобрёл широкую известность в самых разных кругах общества.