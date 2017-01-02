Особенности крымской рыбалки

Хамство, произвол и отсутствие документов

Крымские любители порыбачить оказались нынче в жёстких условиях: вроде и мест для рыбной ловли хватает, но за деятельностью арендаторов крымских водоёмов никто не следит, так что они почувствовали себя, как говорят рыбаки, «местными царьками», которые вправе устанавливать свои собственные правила на участках, ни с кем особо не церемонясь.

«Кто эти люди?»

«Не нравится — ищи другое место для рыбалки!» — именно так чаще всего реагируют арендаторы крымских водоёмов на нашу просьбу представить документы, в соответствии с которыми с нас берут деньги«, — жалуется крымчанин Андрей Ивахнюк. Он уже много лет с товарищами по увлечению ездит по рыбным местам полуострова, так что в курсе не только цен на этом рынке услуг, но и в целом может рассказать о взаимоотношениях рыболовов и предпринимателей, работающих в этой сфере.

«Когда я приезжаю на водоём, то хочу понимать, за что конкретно плачу, поэтому и прошу показать документы, — объясняет Андрей. — Везде берут немалые деньги, но я не знаю, куда идут эти средства. Мы все взрослые люди и понимаем, что если есть платные услуги, то должны быть кассовые аппараты, выдаваться фискальные чеки. Таким образом, при желании я мог бы поехать в налоговую и узнать, действительно ли этот водоём платный и с него государство получает свою прибыль».

В реальности же пока всё получается иначе: если чеки и выдают, то это самописные бумажки без необходимой информации. Например, в селе Вишнёвка Красноперекопского района выдают чеки... автозаправочной станции! Впрочем, даже такие бумажки можно получить лишь в единичных случаях. Да и общаться у рыболовов получается только с кассирами — никого из руководства на самом водном объекте не встретишь, да и получить телефон арендатора тоже невозможно.

«Это что получается — я могу сам таких чеков понаделать, приехать на водоём и собирать деньги у людей? Кто эти предприниматели? Как получить какую-то информацию о них?» — возмущается брат Андрея — Григорий Ивахнюк.

К слову, на бесплатных водных объектах ситуация ещё хуже, но по другой причине.

«Мы сами ловим исключительно на спининги, зато нередко видим, как приезжают недобросовестные рыболовы и внаглую устанавливают километровые сети на общественных водоёмах прямо днём, — говорит Андрей Ивахнюк. — Такая ситуация, например, на Фронтовом водохранилище (Ленинский район. — Ред.). Но за этим никто не следит — ни прокуратура, ни природоохранные ведомства!»

Крымчанин уверен, что хоть в какой-то степени урегулировать ситуацию помогла бы горячая линия, на которую можно было бы позвонить и рассказать о нарушениях законодательства, но пока такой не существует.

Рыбалка без рыбы?

Возможно, возмущений у крымских рыболовов было бы меньше, если бы такие вылазки по выходным действительно заканчивались приличным уловом, но, по словам обратившихся к нам мужчин, за производством рыбы арендаторы как раз и не следят.

«Были в хозяйстве „Волна революции“ в Советском районе в течение трёх дней, каждый заплатил по полторы тысячи рублей, то есть по пятьсот рублей с человека за сутки. И что в итоге? В итоге поймали два карася на всех! Попросил чек — кассовый аппарат, говорят, сломался, понимаете? И такая ситуация абсолютно везде», — уверяет Андрей Ивахнюк.

Если говорить о стоимости, то средняя стоимость крымской рыбалки сейчас составляет 600 рублей в сутки, но на отдельных объектах дороже. Так, на Донузлаве или Чокур-Эли (Симферополь) это хобби обойдётся в 1200 рублей в сутки.

Возмущает рыболовов и требование оставлять автомобиль на расстоянии 50 метров от водоёма.

«А кто ночью будет отвечать там за машину? Стоянок же нет, никакой охраны. У наших знакомых ночью с машины колёса поснимали. И вот за это мы платим деньги?», — вздыхает Андрей.

В Минсельхозе Крыма на последнее замечание реагируют жёстко — закон есть закон, и экологическая безопасность должна быть превыше всего.

Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства Крыма:

«Есть Водный кодекс, где всё прописано. Дистанция от машины до воды — это требование не пользователей водных объектов, а федерального природоохранного законодательства».

С другой стороны, никто не мешает арендаторам оборудовать площадки для машин, но никто не хочет вкладывать в это деньги.

Процесс идёт, но медленно

Комментируя в целом ситуацию по аренде водных объектов в Крыму, в профильном ведомстве признают, что пока подавляющее большинство пользователей продолжают предоставлять свои услуги на основании выданных ещё при Украине документов. Интересно, что эта ситуация не меняется на протяжении уже довольно длительного времени. Ещё полтора года назад мы писали о том, что вопрос аренды крымских водоёмов стоит на повестке дня («Разрешить нельзя запретить», № 327 от 8 мая 2015 года), однако за это время решение вопроса практически не продвинулось. Почему же этот процесс идёт так медленно?

Андрей Дедюхин:

«В Крыму определено порядка одиннадцати рыбоводных участков, из них 7 — по морю и 4 — на реках. На морских участках, в принципе, платные услуги по организации рыбалки не предусмотрены. Всё остальное — это рекреационная аквакультура, которая подразумевает оказание платных услуг. И на сегодняшний день практически все они находятся на украинских договорах. Срок их действия ограничен только этими документами».

Чтобы перевести предпринимателей на российское законодательство с сохранением прав пользования, при минсельхозе создана рабочая группа, которая должна выработать механизмы узаканивания водных объектов.

По словам чиновника, пока сложно сказать, успеет ли ведомство завершить эту работу по переходу на российское законодательство в течение текущего года.

Андрей Дедюхин:

«Украинское и российское законодательства существенно отличаются, особенно в плане категоризации водных объектов. Если в украинском законодательстве в аренду можно было взять и землю, и воду, то в российском законодательстве на федеральных водных объектах земельные участки не образуются».

В то же время глава департамента подчёркивает, что, несмотря на это, все предприниматели всё равно должны иметь пакет документов — пусть и украинских, и обязательно предъявлять его по требованию рыболовов. В том случае, если пользователь участка отказывается показывать документы, людям следует обращаться непосредственно в прокуратуру с соответствующим заявлением.

Андрей Дедюхин:

«Безусловно в Крыму, как и в любом другом регионе есть недобросовестные арендаторы водоемов, которые пытаются собирать с рыбаков —любителей плату не имея на то оснований. Безусловно, это ситуация должна быть взята на контроль.. Но у нас, к сожалению, нет надзорных полномочий, это обязанность прокуратуры и Азово-Черноморского теротдела (Федерального агентства по рыболовству. — Ред.), у которого тоже есть надзорные полномочия, так что можно к ним ещё обращаться».

На связи

В крымском департаменте по рыболовству в настоящее время нет горячей линии, по которой можно было бы проконсультироваться. Однако в самом Министерстве сельского хозяйства Крыма работает телефон доверия: (3652) 25-34-95, по которому можно сообщить о фактах коррупционной деятельности.