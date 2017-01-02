Турецкийпроект Олега Зубкова

Владелец «Сказки» и «Тайгана» строит новый зоопарк в Стамбуле

Известный предприниматель Олег Зубков начинает новый проект в Турции. Зачем мэрии Стамбула понадобился крымский опыт создания сафари-парка, и не помешает ли новым планам трагическая история с погибшим Максимом Яковлевым, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Стамбульский шанс

Грандиозный (самый большой в мире, как говорит сам Олег Зубков) зоопарк, который займёт площадь в пятьсот гектаров, должен появиться уже в самое ближайшее время в 28 километрах от Стамбула. И реализовать этот масштабный проект предстоит именно крымскому бизнесмену.

На протяжении нескольких лет предприниматель Олег Зубков мечтал создать в Крыму новые объекты. Не единожды он презентовал прессе зоопарк «Солнышко» в Евпатории, рассказывал о парке развлечений «Белая скала» и ландшафтном парке «Суворовский», но оказалось, что на полуострове осуществить эти планы не получится. Жёсткое противостояние между крымской властью и амбициозным, своевольным бизнесменом привели к тому, что Зубков практически оказался персоной нон грата в республике. За одним скандалом следует другой, что не оставляет никакой возможности для развития.

В таких условиях вполне логичным кажется желание предпринимателя выйти на новый уровень. И сейчас такая возможность у него появилась.

Олег Зубков, собственник сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка»:

«Крымский бренд под названием „Тайган“ затребован сегодня в десяти странах мира, из которых я, так или иначе, получил конкретные предложения, причём на уровне мэрии или правительства. Сегодня меня ждут в Браззавиле — столице Конго. У меня есть реальные предложения из Португалии, Испании. Но из этих десяти стран я выбрал Турцию, поскольку она подходит мне, как наиболее близкая территориально, по климату для животных, по отношению правительства».

Предварительные переговоры по турецкому проекту продолжались на протяжении полугода. В настоящее время Олег Зубков подписал все документы по созданию «Тайган-Group» в Турции.

Лучший в мире

Крымский предприниматель подчёркивает, что созданием нового парка будут заниматься лучшие турецкие проектировщики, поэтому результат этой работы должен действительно впечатлить.

Олег Зубков:

«Мне предложили территорию в несколько сот гектаров с озёрами, соснами, с разными высотами и ещё на берегу Чёрного моря. К нему будет подведена отдельная трамвайная линия, построена дорога. А передо мной поставлена задача, чтобы по позициям слонов, жирафов, тигров и львов выйти на первое место в мире. Создать такие экспозиции, которых ещё нет».

Как стало известно, изначально бизнесмен планировал реализовывать новый проект за собственные средства, однако турецкое правительство решило иначе — объект будет полностью построен на бюджетные деньги и, следовательно, станет государственной собственностью, однако 62 процента акций будут принадлежать «Тайган-Group».

При этом Олег Зубков уточнил, что крымские «Сказка» и «Тайган» будут по-прежнему работать.

Олег Зубков:

«Я за них буду бороться, это же мои детища! Просто так я их не оставлю, не брошу, безусловно. Более того, если у меня появится какая-то возможность строить здесь дальше — будь-то зоопарк «Солнышко» в Евпатории, будь-то парк тигров в Севастополе — я готов это делать. Но три года практики говорят о том, что ничего подобного не происходит и вряд ли произойдёт в будущем. А сейчас у меня появляется возможность возобновить свои связи с Европой по завозу животных. Я могу возить растения из Италии, как это делал со «Сказкой».

При этом крымчанин рассказал, что уже подал документы на получение гражданства Турции. По его словам, это позволит ему свободно передвигаться по Европе и беспрепятственно вести свой бизнес.

ЧП в «Тайгане»

В то время, когда Олег Зубков находился в Турции и вёл переговоры в стамбульской мэрии по созданию нового зоопарка, в парке львов «Тайган» произошло ЧП — здесь умер волонтёр, 29-летний Максим Яковлев. Гибель мужчины послужила поводом для целой волны сплетен, слухов и пересудов. По версии, активно распространяемой в интернете, волонтёр якобы пострадал от хищников, при этом его не отвезли в больницу, а ветеринар (!) сам наложил ему швы, после чего парень и умер.

Между тем, собственник сафари-парка уверяет, что эта версия крайне далека от реальности.

Олег Зубков:

«Допуска к животным Максим Яковлев не имел, потому что он работал недолго у нас. Чтобы иметь доступ к животным, нужно пройти стажировку, но до этого ему ещё было далеко. У нас есть человек, ответственный за охрану труда и технику безопасности, заполняется журнал вводного инструктажа. К тому же, у нас сотрудники напрямую не контактируют с хищниками».

Предприниматель подчёркивает, что погибший мужчина был разнорабочим, оказывал хозяйственную помощь. При этом официально трудоустроен в зоопарке он не был — у Максима Яковлева не было российского паспорта.

По словам собственника парка, не соответствует действительности и информация о том, что раненый мужчина не получил никакой медицинской помощи.

Олег Зубков:

«В настоящее время уже есть видео, где он входит в здание центральной больницы в Белогорске с другим сотрудником парка. 15 января был проведён первичный осмотр. К сожалению, направление из больницы директор „Тайгана“ нашла уже после ухода милиционеров, было свёрнуто в трубочку под матрасом. То есть то, что он был в больнице, — это неоспоримый факт».

Отдельный скандал раздули и из того, что кто-то из «Тайгана» передал 35 тысяч рублей матери погибшего. Недоброжелатели сразу же истолковали этот акт как признание: мол, если платят, значит, виноваты и хотят откупиться. Собственник парков и не отрицает, что отдал собственные деньги для помощи семье мужчины.

Олег Зубков:

«Не дашь деньги — ты плохой, и дашь — тоже плохой. Я отдал деньги, потому что понимаю, что человека нужно похоронить, понимаю уровень жизни. Я достаточно состоятельный человек, чтобы помочь. Тем более, смерть произошла на территории парка. И я не задумываюсь, кто что скажет».

В настоящее время по факту гибели Максима Яковлева идёт следствие.