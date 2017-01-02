Командовать парадом буду я!

Кто и почему держит в страхе всю Давидовку

Почему жители квартала Давидовка в Симферопольском районе протестуют против создания садоводческого потребительского кооператива, как голосуют покойники и станет ли этот жилой квартал частью Молодёжного?

Поселение VS кооператив

По большому счёту, жилой квартал Давидовка (СТ «Садовод») в Симферопольском районе уже давно является частью Молодёжненского сельского поселения. В 1999 году Молодёжненским посёлковым советом был утверждён генеральный план, совмещённый с проектом детальной планировки Давидовки, а также дано разрешение регистрировать граждан, проживающих в этом квартале, в Молодёжном, с сохранением названий уже существующих улиц и домов. Так и получилось — у многих местных жителей уже в российских паспортах в адресе прописки указано именно Молодёжненское поселение.

О том, что садоводческое товарищество «Садовод» стало частью Молодёжного, говорится и в письме Министерства имущественных и земельных отношений РК от 7 мая 2015 года.

Казалось бы, вопрос решённый, но нет. Как выяснилось на практике, об этом факте включения Давидовки в Молодёжное все дружно забыли — и чиновники, и надзорные ведомства. И, по мнению местных жителей, виноват в этом самоназначенный председатель, который непонятно на каких основаниях перерегистрировал садоводческое товарищество.

Человек с большими амбициями

Интересно, что жители Давидовки до этого уже сталкивались с таким руководителем, который держал всех членов СТ в ежовых рукавицах («Давидовка без Давида», № 187 от 29 июня 2012 года).

В тот раз с горем пополам людям удалось справиться с самоуправством, когда им отключали свет и воду, вымогали деньги и распродавали земли, изначально отведённые под инфраструктуру. После этого на общем собрании члены «Садовода» выбрали нового председателя — Виктора Кушнирёва, к которому не было никаких претензий. Но идиллия в Давидовке долго не продлилась. За это время в члены правления СТ пригласили энергичного и амбициозного Эдуарда Лысенко. Как-то незаметно для всех он прибрал всю власть к своим рукам, а покладистый и неконфликтный Кушнирёв, по словам обратившихся к нам членов СТ, пошёл на поводу у Лысенко.

Дальше — больше. В сентябре 2014 года, по инициативе Лысенко, но руками Кушнирёва, создаётся новая структура — садоводческий потребительский кооператив «Садовод». Интересно, что на общем собрании за создание СПК проголосовало и... 23 покойника. Это легко доказать, если посмотреть списки присутствовавших на общем собрании членов «Садовода», а также свидетельства о смерти, выданные за прошедший период.

Протокол этого собрания Кушнирёв 29 октября 2014 года отвозит в налоговую и подаёт документы на перерегистрацию СТ в СПК «Садовод», а 15 ноября 2014 года он увольняется по собственному желанию с должности председателя кооператива, во главе которого сразу же становится Эдуард Лысенко.

Людмила Валентьева, жительница Давидовки:

«Не было никакого собрания членов „Садовода“, никто не голосовал за его избрание председателем. Сам он говорит, что это решение членов правления СТ, но у них просто нет таких полномочий!»

Местные жители считают, что таким образом Лысенко, манипулируя Кушнирёвым, добился поставленной цели, а сам в то же время остался в тени.

И суд — не указ!

Возмущённые такой явной махинацией с подписями люди обратились в Управление ФСБ по РК с заявлением о проведении соответствующей проверки. Оттуда дело было передано в прокуратуру Симферопольского района, которая и подтвердила факт противоправных действий.

На сторону обманутых людей становится и Апелляционный суд Крыма (после того как Симферопольский районный суд не удовлетворил иск жителей Давидовки), который признал общее собрание в сентябре 2014 года нелегитимным из-за отсутствия кворума.

Таким образом, в сентябре 2016 года СПК «Садовод» признан недействительным. Но уже в октябре он был вновь зарегистрирован в Крымском управлении ФНС! На запрос местных жителей по поводу сфальсифицированных документов в инспекции ФНС по Симферополю сообщили, что регистрирующий орган не проверяет содержащиеся в предоставленных документах сведения.

При этом есть одна важная деталь: при повторной регистрации СПК в Единый государственный реестр юридических лиц был внесён почему-то адрес в Бахчисарае.

Эдуард Лысенко, председатель СПК «Садовод»:

«После суда было проведено учредительное собрание бывших членов СТ „Садовод“, на котором присутствовало 253 человека. Это порядка 30 процентов от общего количества членов СТ „Садовод“, и мы посчитали, что зарегистрировать предприятие по старому адресу будет неправильно. Поэтому регистрацию провели по моему домашнему адресу в Бахчисарае».

Однако проведённая проверка показала, что новое предприятие по данному адресу не находится, а «в квартире проживают граждане, не имеющие отношения ни к СПК «Садовод», ни к его руководителю Лысенко Э. В.

По словам местных жителей, весь жилой квартал получает электричество и воду в соответствии с договорами, заключёнными между «Садоводом» и ГУП «Вода Крыма» и ГУП «Крымэнерго». Таким образом, люди оплачивают потреблённые услуги не напрямую предприятиям, а по счетам, предоставленным «Садоводом». В то же время все попытки заключить контракты непосредственно с коммунальщиками ни к чему не приводят.

Раиса Вершигора, местная жительница, член СТ «Садовод»:

«Таким образом Лысенко может манипулировать жителями. Среди населения активно распространяются листовки, в которых людей призывают становиться членами СПК, иначе обещают отключить электроэнергию и воду».

«Это заказуха строительной компании!»

Конечно, у самого Эдуарда Лысенко совсем другое видение ситуации.

Эдуард Лысенко:

«В октябре было зарегистрировано новое юридическое лицо (СПК „Садовод“. — Ред.). И люди, которые обратились в газету, не имеют к нему никакого отношения — они в него не вступали. Их лично это юридическое лицо не касается никаким боком!»

По словам председателя нового СПК, за все нарушения при перерегистрации ответствен Виктор Кушнирёв, руководивший «Садоводом» на тот момент.

Эдуард Лысенко:

«Это дало повод обратиться так называемой инициативной группе наших местных террористов в суд и отменить эту регистрацию».

Также наш собеседник подчёркивает, что новое юридическое лицо ещё не получило ни одной копейки за потреблённые в Давидовке коммунальные услуги.

Эдуард Лысенко:

«Мы договорились с руководством горводоканала и Крымэнерго, что сети остаются за нами, а члены СПК будут напрямую им платить за потреблённую воду и свет. Никаких денег мы сегодня не принимаем, у нас даже нет счёта».

Председатель «Садовода» уверен, что данная деятельность со стороны активистов якобы оплачивается заинтересованной стороной — крупной строительной компанией, которая стремится развалить поселение, чтобы начать здесь застройку, привлекая к этому юристов.

Самое интересное, что этот вопрос может быть полностью снят, если Давидовка действительно станет частью Молодёжненского сельского поселения, но без вмешательства правительства Крыма ситуация, видимо, не разрешится.