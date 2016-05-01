Платный парк вместо заповедника

Что изменится в Крыму за двенадцать месяцев особого внимания к окружающей среде

В минувший вторник на заседании крымского правительства глава Министерства экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев напомнил, что в наступившем году в качестве приоритетного направления президентом обозначено экологическое и охраны природных территорий. Каким будет Год экологии в Крыму и над решением каких проблем, угрожающих окружающей среде, намерены сосредоточиться чиновники в ближайшее время, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Стоки в сроки

В этом году, по словам Нараева, планируются капитальное строительство и реконструкция системы водоотведения в сёлах семи районов, а также в посёлке Симеиз и в Феодосии. Он добавил, что общая стоимость всех работ составит 191 миллион рублей и оплачены они будут за счёт бюджета республики. Помимо этого, начнутся работы по строительству канализационных очистных сооружений в Саках.

Какое отношение данное строительство имеет к Году экологии и мероприятиям министерства, сказать сложно. Объект строится за средства и в рамках ФЦП. К тому же вводиться в эксплуатацию будет не раньше, чем через полтора-два года. А вот о планах по переносу канализационного коллектора от уреза воды лечебного озера в Саках в ведомстве почему-то ничего не говорят.

Ничего не сказано и о планах строительства очистных в Коктебеле, проектирование которых, со слов отправленного в отставку первого вице-премьера Олега Казурина, должно было состояться в минувшем году. Девять месяцев назад чиновник заявлял, что строительные работы начнутся в 2017-м. Согласно заявлению министра ЖКХ Владимира Карпова, сделанного в октябре прошлого года, проектно-изыскательные работы ведутся и на эти цели планируется выделить полтора миллиарда рублей.

Карьерные обещания

Традиционно в минэкологии обещают приступить к рекультивации заброшенных карьеров. По словам Геннадия Нараева, в этом году за средства инвесторов будет произведена рекультивация пяти карьеров. Сколько за эту услугу инвесторы попросят открыть новых карьеров, на заседании не было озвучено.

Однако чиновник заверил, что уж теперь-то разработчики недр будут всенепременно выполнять договоры по рекультивации своих объектов, а если не захотят — лишаться лицензии. И напомнил, что в минувшем году за это разрешениями поплатилось восемь фирм.

Правда главный эколог республики забыл добавить, что происходит это, как правило, уже после того как месторождение выработано. Так что потеря лицензии в таком случае носит разве что «морально-символический» характер.

Тихая бухта станет громкой

Под предлогом дефицита средств на развитие инфраструктуры особо охраняемых территорий минприроды объявило конкурс по привлечению частных инвестиций. И, конечно же, речь снова зашла о Тихой бухте. Скандал вокруг прибрежной земли в окрестностях Коктебеля, которую хотели застроить гостиницами, разгорелся в середине прошлого года. Тогда министр экологии поддержал общественников и заверил, что никакой коммерческой деятельности на этой территории не будет.

«Мы совместно с Общественной палатой Республики Крым и администрацией Феодосии разрабатываем проект „Хамелеон“ с размещением на территории ландшафтно-рекреационного парка, — сказал Нараев. — В феврале мы объявим конкурс, и на его основе победитель будет реализовывать этот проект».

По словам Нараева, проект будет отвечать требованиям природоохранного законодательства, наличием современной инфраструктуры, обеспечивающей чистоту и порядок на территории. При этом с желающих отдыхать в парке будет взиматься плата за пользование его инфраструктурой.

Ранее власти Крыма планировали подзаработать на доступе к популярному месту отдыха и продать прибрежный участок частникам. Условия тендера по его обустройству грозили превратить Тихую бухту в обычный курортный посёлок. Это намерение вызвало протест местных жителей, которые привыкли свободно ездить к морю и делали это десятки лет. На въезде в Тихую бухту собралось около 250 активистов, которым удалось снести шлагбаум, установленный властями.

Земли Тихой бухты назвали ландшафтно-рекреационным парком, хотя в федеральном законодательстве России такой категории нет.

Это было сделано специально, поскольку такая категория предусматривает размещение различных объектов, вплоть до гостиниц, считают общественники. Затем, как выяснилось, пятьдесят гектаров заповедной территории Тихой бухты были закадастрированы в России как земли сельхозназначения. Из этого следует, что они могут быть полностью отданы под застройку без общественных слушаний. Такой вот год приоритетной охраны природных территорий.