Атака на «королеву» и «короля»

Уничтожение репутации российского спорта продолжается

Чтобы в спорте отомстить России за Крым и не имея возможности ввести санкции, как, например, в экономике, западное спортивное лобби пошло иным путём — объединившись с WADA, взялись за жесточайшую проверку россиян на допинг во всех видах спорта.

Королеву лишили трона

Не секрет, что королевой мирового спорта считается лёгкая атлетика, а королём — футбол. А ведь главной целью всех наших недругов в спорте является желание отобрать у страны право проводить чемпионат мира по футболу — 2018. Но, увы, против российского футбола у них нет зацепок в отношении допинга. Были якобы случаи употребления спиртного игроками молодёжной сборной России, но это пока не приравнивается к приёму недозволенных медицинских препаратов.

Когда WADA начало искать повод для атаки на российский спорт, главной целью была выбрана лёгкая атлетика. Тем более что президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) заведовал в IAAF финансами, а всех руководителей этой крупнейшей в мире спортивной федерации обвинили в коррупции, несколько чиновников высокого ранга даже оказались за тюремной решёткой. Было избрано новое руководство IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), и чтобы отвести от себя подозрения, оно постаралось перевести все стрелки на россиян.

В этой операции помощь им оказал выход в свет телефильма немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта о массовом употреблении допинга российскими легкоатлетами. Кроме этого, на жирный крючок возглавившего в те дни независимую комиссию WADA канадского правоведа Ричарда Паунда попался руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который без ведома WADA уничтожил 1400 допинг-проб, якобы уже превысивших все сроки хранения. Его в докладе Паунд с большим шумом представил мировой общественности, и не только спортивной, как афериста, взяточника, одним словом, крайне опасного человека. Комиссия потребовала, чтобы руководство Министерства спорта Российской Федерации моментально прогнало с работы этого «профессора кислых щей».

Как всегда, у нас весьма спокойно отреагировали на все обвинения Зеппельта вместо того, чтобы самым серьёзным образом ответить на все провокационные ошибки, которых в фильме было предостаточно. И, конечно же, признать свои ошибки. Вроде бы предприняли попытку подать на автора в московский суд, но Хайо и его телекомпания на заседание суда отказались явиться, и всё затихло.

В то же время Родченкова срочно выдворили из лаборатории, и он, не без помощи американцев, оказался в США, где своими заявлениями о государственной поддержке допинга в спортивной среде России затеял появление на свет ещё одной независимой комиссии WADA во главе с другим канадским профессором права Ричардом Маклареном. К этому времени (ноябрь 2015 года) Коу и его компания почти единогласно, срочно, безо всяких веских доказательств, временно исключили Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из IAAF. В свою очередь компания господина Макларена добилась в канун летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро от МОК, чтобы от участия в Играх были отстранены все российские легкоатлеты. Причём, не делая исключения ни для кого: будь ты «чистый» (так называют тех, кто никогда не был причастен к баловству с различными запрещёнными медицинскими препаратами) или «грязный» атлет (попадавшийся на принятии допинга).

«Чистыми» были свыше шестидесяти человек, среди них и наши земляки кандидат на титул олимпийского чемпиона в метании копья Вера Ребрик из Ялты и метатель молота из Сак Алексей Сокирский. И всё же они не поехали в Рио-де-Жанейро. Обратите внимание, что всё это происходило после того, как Министерство спорта РФ выполнило все требования IAAF и WADA, порой даже оскорбительные для человеческого достоинства. Чего, например, стоит только одно из них: на Играх может выступать только тот российский легкоатлет, который постоянно живёт и тренируется в... другой стране. Увы, такой была лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая учится в США. Но её участие, после того как она отказалась выступать под флагом МОК, чуть-чуть не сорвалось и потребовало таких переживаний, что сил хватило только на то, чтобы занять девятое место на Играх. Так российская королева спорта впервые была сброшена с трона.

Что делать?

Оказавшись вне международной жизни, причём во всех возрастных категориях, в России полностью обновили руководство ВФЛА, отстранили от работы ряд тренеров, допинг-офицеры, и только из Великобритании, постоянно берут анализы у российских бегунов, прыгунов, метателей, многоборцев и ходоков. Но до нынешнего дня российские легкоатлеты, несмотря на все заверения наших чиновников от спорта о том, что вот-вот запрет будет снят, находятся «вне игры». Более того, создаётся впечатление, что судьба поклонников королевы спорта, среди которых немало выдающихся мастеров, никого особенно не волнует. Как можно объяснить тот факт, что в ВФЛА из пяти отделов с нового года функционирует лишь два, а три ликвидированы, в том числе и пресс-группа. Не так давно состоялись перевыборы руководства федерации. Пост президента сохранил за собой полковник запаса Дмитрий Шляхтин, который одновременно является министром спорта Самарской области, вице-президентом хоккейного клуба «Лада» из Тольятти и футбольного клуба «Крылья Советов» из Самары, заместителем руководителя Оргкомитета предстоящего мундиаля-2018 по Самарской области. Имея такую нагрузку, человек оказывается порой не в курсе ряда легкоатлетических вопросов, которых уйма.

Недавно IAAF вроде бы «сжалилась» над российскими легкоатлетами, разрешив «чистым» из них стартовать в международных, как правило, коммерческих турнирах. Однако только при обязательном условии, что они должны входить в пул из 60–70 россиян, которые подадут непосредственно заявку об участии в легкоатлетическом сезоне и будут выступать под нейтральным флагом IAAF, пока ВФЛА не будет вновь допущена в международную легкоатлетическую семью. И уже ряд спортсменов положительно откликнулись на это предложение. Ведь так они получают возможность соревноваться с ведущими мастерами планеты, а не вариться в собственном соку. А соревнуясь под флагом IAAF, они всё равно остаются россиянами.

И опять негативный вброс

Недавно одного нашего крупного знатока мировой и российской лёгкой атлетики спросили: когда можно ожидать возвращения российской королевы спорта на трон? Ответ был не столь оптимистичный, который хотелось бы услышать: «Как только кандидат в мастера спорта Шляхтин добьётся понимания с двукратным олимпийским чемпионом Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984 в беге на 1500 м англичанином Себастьяном Коу». Ответ на этот и другие вопросы мы собирались получить в начале нынешней недели, когда очередная проверочная комиссия IAAF (сбились, какая по счёту) посетила Москву и встретилась с новым министром спорта РФ, олимпийским чемпионом по фехтованию Павлом Колобковым и президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным.

Но, увы, в канун визита проверяющих в нашу столицу новый десятиминутный фильм о допинге в нашей лёгкой атлетике выпустил Хайо Зеппель. В роли обвинителя в нём выступает некий российский бегун-неудачник Андрей Дмитриев. И хотя с экрана он несёт невероятную «пургу», она принимается за правду членами комиссии...