Кто завоюет Кубок континента?

Перспективы, динамика событий и некоторые сравнения

Любители хоккея с шайбой в начале января нынешнего года уже были свидетелями чемпионатов мира — 2017 среди молодёжных команд, которые и у парней (хоккеисты до 20 лет), и у девушек (до 18 лет) завершились словно под копирку, расставив четвёрку сильнейших в таком порядке: США, Канада, Россия, Швеция. Как видите, у заокеанского хоккея перспективы более радужные, чем у европейского, но успокаивает тот факт, что лучшими в Европе остаются наши: и парни, и девушки.

Дебютируют китайцы

Теперь внимание сосредоточилось на девятом по счёту чемпионате КХЛ (Континентальная хоккейная лига), в которой выступают в сезоне 2016/17 года двадцать девять клубов из России, Словакии, Белоруссии, Финляндии, Хорватии, Латвии, Казахстана и впервые — Китая. Они разделены по географическому принципу на Западную (14 команд) и Восточную (15) конференции, в каждой из которых играют по два дивизиона: в Западной — носящие имена прославленных российских хоккеистов и тренеров Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, а в Восточной — Валерия Харламова и Аркадия Чернышёва. На первом этапе — он называется регулярный чемпионат — каждый клуб проводит по 60 матчей. В это число входят игры с соперниками не только своего дивизиона и конференции, но и по два поединка со всеми клубами другого дивизиона. Команда, которая наберёт наибольшее количество очков во всех встречах, объявляется регулярным чемпионом КХЛ и ей вручается Кубок континента, который пока хранится у победителя турнира минувшего сезона московского ЦСКА.

Турнир стартовал 22 августа, а уже 18 февраля мы узнаем имя владельца Кубка континента — 2016/17. До этой даты командам остаётся сыграть по семь-восемь матчей. За прошедшее время мы были свидетелями ряда захватывающих игр, но чаще других звучных побед добивались питерский СКА, которого болельщики часто называют сборной России, тем более что команду в нынешнем сезоне возглавляет коуч сборной страны Олег Знарок, и действующие — обладатель Кубка континента ЦСКА и владелец Кубка Юрия Гагарина, чемпион России магнитогорский «Металлург».

Вот как выглядела общая турнирная таблица регулярного чемпионата на минувшую среду: СКА — 121, ЦСКА — 117, «Металлург» (Магнитогорск) — 113, «Авангард» (Омск) — 99, «АК Барс» (Казань) — 99, «Локомотив» (Ярославль) — 97, «Торпедо» (Нижний Новгород) — 95, «Динамо» (Москва) — 95, «Трактор» (Челябинск) — 84, «Динамо» (Минск) — 82, «Салават Юлаев» (Уфа) — 81, «Витязь» (Подольск) — 80, «Слован» (Братислава) — 78, «Йокерит» (Хельсинки) — 78, «Сочи» — 77, «Барыс» (Астана) —76, «Адмирал» (Владивосток) — 75, «Куньлунь» (Пекин) — 74, «Медвещак» (Загреб) — 68, «Сибирь» (Новосибирск) — 68, «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 66, «Автомобилист» (Екатеринбург) — 66, «Северсталь» (Череповец) — 65, «Спартак» (Москва) — 60, «Амур» (Хабаровск) — 59, «Югра» (Ханты-Мансийск) — 58, «Лада» (Тольятти) — 58, «Динамо» (Рига) — 50 очков.

Читатели, разумеется, уже обратили внимание, что новичок турнира из Пекина, который будет проводить зимние Олимпийские игры 2022 года, поэтому и создал хоккейный клуб «Куньлунь» (в переводе «Красная звезда»), весьма уверенно вошёл в КХЛ. Пока в его составе играют лишь пятеро китайцев, которые рядом с легионерами из России, Чехии, Словакии, Финляндии, Швеции набираются опыта. Однако можно не сомневаться, что через пять лет, превратившись в сборную Китая, «Красная звезда» наведёт шорох среди соперников по Олимпийским играм.

А вот хорватский «Медвещак», скорее всего, покинет КХЛ и будет выступать в профессиональном чемпионате Австрии. К сожалению, на пороге финансового кризиса находятся рижские динамовцы, которые в минувшие времена были заметной командой в первенствах Советского Союза. Теперь же, если в Латвии не найдётся серьёзных спонсоров, хоккей будет свёрнут, как это уже давно сделали в Эстонии и Литве.

Кто ходит в лучших?

Ежемесячно в регулярном чемпионате называют лучших вратарей, защитников, нападающих. Вот кто из них выходил на ведущие роли с сентября по декабрь 2016 года. Среди стражей ворот это были Станислав Галимов (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»), Александр Ерёменко (московское «Динамо»). У защитников отличились Антон Белов (СКА), Крис Ли (магнитогорский «Металлург»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Егор Мартынов («Авангард»), а у нападающих — Сергей Широков («Авангард»), Илья Ковальчук (СКА), Сергей Мозякин (магнитогорский «Металлург»), Рихард Гюнге («Нефтехимик»). Некоторых из этих хоккеистов нам уже довелось видеть в составе сборной России.

Но особым вниманием у поклонников хоккея прежде всего пользуются умелые бомбардиры, конечно же, те, кто может защищать честь сборной страны. Пока в пятёрку лучших входят Мозякин — 37, Евгений Дадонов (СКА) — 28, Ковальчук — 27, Никита Гусев (СКА) — 22 и юный Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» — 19 шайб.

Впереди — Кубок Гагарина

Сразу же после окончания регулярного чемпионата по восемь сильнейших клубов из каждой конференции получат право побороться за самый главный приз КХЛ — Кубок Юрия Гагарина. Он проводится по системе плей-офф, где проигравший в парах клуб выбывает из розыгрыша, а коллектив, прошедший без осечек 1/8 финала, попадает в четвертьфинал, полуфинал, финал, в которых серия длится до четырёх побед одной из команд.

В Западной конференции пока в заветную восьмёрку входят СКА — 121, ЦСКА — 117, «Локомотив» — 97, «Торпедо» — 95, московское «Динамо» — 95, минское «Динамо» — 82, «Витязь» — 80, «Слован» — 78 очков. Однако не потеряли ещё шансы кого-нибудь вытеснить из претендентов на участие в плей-офф «Йокерит» — 78 и «Сочи» — 77 очков. На Востоке в числе кандидатов в плей-офф пока находятся магнитогорский «Металлург» — 113, «Авангард» — 99, «АК Барс» — 99, «Трактор» — 84, «Салават Юлаев» — 81, «Барыс» — 76, «Адмирал» — 75, «Куньлунь» — 74, а в числе возможных номинантов остаются «Сибирь» — 68, «Нефтехимик» и «Автомобилист» — по 66 очков.

Кубок Юрия Гагарина возьмёт старт в конце февраля, а завершится 19 апреля. По его окончании сборная страны начнёт подготовку к майскому чемпионату мира, который состоится на ледовых стадионах Германии и Франции.