Олеся Костенко: «Мы развиваемся, и есть с чем это развитие сравнить»

В последнее время, то и дело, в разговорах с компетентными в сфере искусства и творчества людьми звучат фразы о том, что на полуострове творится полный бардак. Приводятся аргументы, звучат, соответственно, и контраргументы. Как показательный пример зачастую называют Крымскую филармонию. Одни считают, что происходящее там после назначения нового гендиректора — кошмар, другие — что дела улучшаются. Кто прав? Мы решили задать вопросы генеральному директору ГАУК «Крымская государственная филармония» Олесе Костенко.

Конфликтная ситуация

— Одна из проблем, озвучиваемых сразу, когда заходит разговор о работе филармонии: руководит ею человек без профильного образования, без опыта работы в этой сфере. Как вы стали генеральным директором?

— В России не в каждой филармонии генеральный директор имеет образование в сфере культуры и искусства. При этом под руководством этих людей учреждения расцветают. В пример могу привести глубоко уважаемого мною директора Свердловской государственной детской филармонии Людмилу Скосырскую, которая всегда с улыбкой рассказывает, что она по образованию биолог. Когда мы посетили учреждение, то были поражены и его материально-технической базой, и чётко отлаженной системой работы, а какие высокопрофессиональные концерты дают ребята — они же вызывают бурю положительных эмоций! Эти примеры показывают, что филармонии в качестве руководителя нужен не столько творческий человек, сколько хороший организатор, идущий в ногу со временем. И, конечно, здесь не обойтись без любви к своему делу, к музыкальному искусству. Быть фанатом своего дела — это рецепт успеха таких руководителей. И я стараюсь равняться на них. Могу предположить, что в вопросе моего назначения на должность руководителя филармонии, скорее всего, решающим стала работа в киноконцертном зале «Юбилейный». Я не люблю давать себе оценок, но в 2015 году «Юбилейный» впервые за 23 года вышел на прибыль и заплатил налог. Что касается образования, то у меня за плечами факультет управления, специальность — менеджмент организаций. Это профильное образование, которое позволяет мне занимать эту должность.

— То есть, выражаясь современным языком, вы — топ-менеджер, который знает, как зарабатывать деньги...

— В нашей ситуации я бы даже сказала — антикризисный менеджер... На мне хозяйственные, организационно-правовые, юридические, финансовые вопросы, т. е. всё то, что обеспечивает жизнедеятельность учреждения. Сегодня артистам уже не надо волноваться по поводу рекламы своих концертов, продажи билетов, покупки костюмов и реквизитов, транспорта — все эти вопросы решает административная команда, которая постепенно формируется из преданных делу людей. Хотя, уверена, что у артистов и коллективов ещё свежи воспоминания, когда всё это лежало на их плечах: костюмы и реклама оплачивались из их кошельков; помнят, как не на чем было ездить на концерты. Проблем накопилось очень много, наша задача — постепенно решить их все. Костяк творческой команды формируют художественные руководители коллективов. Как правило, это люди, которые либо стояли у истоков формирования коллектива, либо работали с ним достаточно долгое время. Все художественные руководители — музыканты высокого уровня, с большим опытом. Они разрабатывают стратегию творческого развития. Никто лучше, чем они не знают каким путём идти коллективу, каких целей нужно достигнуть. Конечно, в творческих моментах я полагаюсь на их опыт. Для того, чтобы добиться успеха, мы все — и представители администрации, и артистического состава — должны смотреть в одну сторону. Пока идёт процесс притирания. Но я очень надеюсь, что вскоре он благополучно завершится, и мы вместе направим свои усилия на то, чтобы имя Крымской государственной филармонии зазвучало на всю Россию, как это было в советское время.

— Некоторые представители творческих кругов считают, что вы не на своём месте...

— Каждый имеет право на свою точку зрения. Просто хотелось бы, чтобы о людях судили не по слухам, а по их делам. Справляюсь я или нет со своими обязанностями можно оценивать по выполнению госзадания, финансируемого из бюджета. Критериев выполнения государственного задания три: количество концертов, количество зрителей и доходы от реализации билетов. Всё просто: если мы не выполним задание, то не получим финансирование, а это значит, что руководитель не справляется со своей работой. Так вот, в 2015 году доходы от деятельности филармонии составили 10,3 млн руб. Это заслуга предыдущего руководства, поскольку меня на должность назначили в конце ноября 2015 года. В 2016 году мы получили доход от филармонической деятельности в размере 17,9 млн рублей. Прочие доходы в 2015 составили 1, 7 млн, в то время как в 2016 году мы получили 14,3 млн. рублей, что стало возможным благодаря сдаче в аренду гастролёрам концертных залов «Юбилейный» в Ялте и «Звёздный» в Феодосии, переданных в ведение филармонии в прошлом году. Таким образом, наш доход за первый год работы антикризисных менеджеров (улыбается) составил более 32 миллионов рублей. Ещё один важный для меня показатель — увеличение числа абонементов с двух до одиннадцати. Это, конечно, не так много, если сравнивать с другими филармониями, но мы не собираемся на этом останавливаться.

— ...при этом, кроме художественных руководителей коллективов, должен быть и художественный руководитель филармонии, который будет определять, как должна в творческом плане развиваться вся филармония. Некая точка опоры для топ-менеджера, который зарабатывает деньги. То есть, речь о Владимире Николенко, с которым у вас, насколько мне известно, произошёл конфликт. Он уволен?

— Он не уволен. У него закончился срок договора. К тому же, художественные руководители коллективов на собрании, которое состоялось на днях, высказались за сокращение должности художественного руководителя филармонии. Это общее мнение и есть соответствующий протокол. Владимир Михайлович продолжает работу в филармонии в качестве художественного руководителя знаменитого Камерного хора «Таврический благовест».

— Почему Вы решили сократить его должность?

— Как я говорила ранее, специфика работы Крымской филармонии в том, что у каждого коллектива есть свой художественный руководитель, который определяет вектор развития. Когда у нас появляется проект, в котором участвует несколько коллективов, то приказом назначается его куратор. Практика показала эффективность такого подхода. Для налаживания коммуникации с артистами введена должность заместителя по творчеству, на которую назначен человек, имеющий и творческое, и управленческое образование. Он как раз и должен стать тем мостиком, который, мы надеемся, поможет соединить два берега одной реки. Сейчас филармония находится в поиске наиболее оптимальных форм управления. Мы практическим путём, конечно, опираясь на опыт коллег, построим систему, которая и должна обеспечить эффективность работы. От этого во многом зависит благополучие учреждения в целом и каждого сотрудника в отдельности. В данном случае мы не можем руководствоваться чьими бы то ни было амбициями: есть общий дом, который мы должны привести в порядок, чтобы с гордостью приглашать в него гостей. Возможно, со временем кто-то сможет равняться на нас, как мы сегодня равняемся на тех, кто смог в непростые времена не только выстоять, но и достичь определённых высот. Это кропотливый труд, но всё возможно, когда есть команда.

Денег меньше, работы больше?

— Но здесь возникает очередная претензия. Речь о том, что артистов, дескать, ставят в «железные» условия: заработок филармонии — превыше всего. И при этом страдает качество. У творческих людей другие приоритеты, другой, так скажем, жизненный уклад. Артист, в первую очередь, должен думать о творчестве.

— Артисты не стали работать больше. У нас как была норма около 1100 концертов в год, так и осталась. Нет такого, что мы получили в два раза больше доходов из-за того, что дали в два раза больше концертов. Увеличение доходов произошло только за счёт подключения менеджмента. Другой момент, что многие художественные руководители коллективов откликнулись и начали активно работать со своими администраторами, что позволило в целом работать на принципиально другом уровне.

— Были нарекания на ремонт, вернее на его отсутствие в здании филармонии в Симферополе...

— Мы, конечно, хоть сегодня можем вложить в ремонт здания определённую сумму, но вопрос в целесообразности. Наше здание, расположенное на улице Пушкина, 3, в Симферополе, — памятник культурного наследия. На его ремонт уже выделены средства, которые будет осваивать Госкомитет по культурному наследию. Наши же доходы нам понадобятся для решения других проблем, в том числе обновления материально-технической базы, которая, мягко сказать, устарела. Вероятно, здесь моё упущение, что ранее не довела эту информацию до коллектива.

Будет лучше?

— Вот ещё такой вопрос по кадрам. Говорят, что сокращается творческий коллектив для того, чтобы на высвободившиеся ставки набрать администраторов. И на административные должности приходят родственники, друзья, друзья друзей... кумовство, в общем...

— Существует норма соотношения творческого состава к администрации, и мы её выдерживаем. Административный аппарат увеличился где-то на 10 человек. Но это необходимость. Например, вы можете себе представить, чтобы в такой крупной концертной организации не было отдела по связям с общественностью, в число задач которого входит изготовление рекламной полиграфической продукции? А его до 2016 года не было. Десять человек — это не так много, если учесть объёмы работы, которые необходимо эффективно выполнять ежедневно. Родственников моих в филармонии нет и не будет. Друзья... Да, я пригласила мою подругу, которую знаю много лет. Признаюсь, я её полгода из Минтуризма переманивала в концертный отдел сугубо по профессиональным качествам, а не по личным. Потому, что знаю — она человек ответственный, грамотный и большая умница. И ещё главный бухгалтер, так сказать, из моих. Так как ушла прежний главный бухгалтер, я вынуждена была искать замену. И не просто кого-нибудь, а из проверенных людей, потому что главный бухгалтер — это стена, защита учреждения. Генеральный директор должен быть уверен, что эта стена не даст трещину. И пришел человек, с которым я знакома 20 лет.

Когда создаёшь команду практически с нуля, то сначала, естественно, привлекаешь людей, в профессиональных и человеческих качествах которых у тебя нет сомнений. Это основа для старта.

Потом появляются люди извне: кто-то остаётся, кто-то сходит с дистанции, не выдержав нагрузки. Пройдёт несколько лет прежде, чем команда сформируется окончательно. Останутся самые выносливые и самые преданные делу люди.

— Следующая претензия — понизили зарплаты...

— Да, проблема есть. В среднем по филармонии зарплата понизилась меньше чем на 1000 рублей. Но на это есть объяснение. У нас, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось бюджетное финансирование зарплат на 15%. Чтобы выйти на показатели 2015 года, мы из доходов на заработные платы выделили около 7 миллионов рублей. В 2017 году нам выделили больше чем в 2015-м, так что в этом году зарплаты пусть не на много, но увеличатся. Моя позиция — мы должны повышать уровень зарплат, но это будет происходить постепенно, поскольку, понятно, что ни одно учреждение не может позволить себе все доходы отдать в фонд заработной платы. Мы должны развиваться, а это с учётом нынешнего положения требует существенных капиталовложений.

— Деньги деньгами, а как насчёт творческих прорывов, всё-таки филармония — дом музыкального искусства...

— К сожалению, сегодня творческие прорывы находятся в жёсткой зависимости от финансов. Любой крупный проект требует больших затрат, на которые филармония пока не заработала достаточно средств. Но и в нашей копилке уже есть проекты, которыми мы гордимся. Например, в этом году артисты Крымской филармонии поставили первую в Крыму оперу. До нас ещё никто на крымской земле не развивал этот жанр. Свой первый шаг мы начали с лёгкой по настроению оперы «Служанка-госпожа» Джованни Перголези. Премьера прошла с успехом, хотя были и критики, которые осуждали постановку. По их мнению, это не очень удачный выбор. Но для нас это невероятный опыт, а если учесть, что мы её поставили исключительно за счёт собственных средств, то и большая гордость. Постановку оценили на высоком уровне — она получила специальный приз Первой российской национальной оперной премии «Онегин». В этом году мы порадуем своего зрителя ещё одной постановкой — оперой «Дон Жуан». Также в 2016 году мы запустили проект «Музыка во дворцах», в рамках которого в необыкновенной атмосфере наших дворцово-парковых музеев с успехом проходят академические концерты. Проект стал лауреатом первой степени Всероссийского конкурса в области событийного туризма. Кроме этого, в августе 2016 года стартовала кампания «Слушай крымское», под брендом которой проходят яркие концерты. С каждого из них зрители уходят под большим впечатлением от режиссёрской постановки, живого звука и профессионального исполнения. Мы не изменяем и традициям. Так, в ушедшем году успешно прошли Международный фестиваль камерной музыки «Крымская осень», Международный хоровой фестиваль-конкурс «Родная гавань», Благотворительный фестиваль «Мастера искусств Крыма — детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями». Уверена, что подобных интересных проектов с каждым годом будет становиться больше. Артисты филармонии побывали с гастролями в Челябинске, Новороссийске, Анапе, Крымске, Тамани и других городах нашей необъятной родины. Везде их встречали очень тепло, и сегодня к нам поступают письма с предложениями организовать новые гастроли. Так что твёрдо идём к нашей цели и верим, что Крымская филармония, как и прежде, будет стоять в ряду лучших из лучших.

Досье

Костенко Олеся Владимировна.

Родилась 23 апреля 1972 года в г. Благовещенск, Амурской области, в семье военного. В 1983 году переехала в Симферополь. Образование: в 1989 году окончила среднюю школу № 27 г. Симферополя, в 1991-1994 гг. — Симферопольский коммерческий техникум, в 2000-2006 гг. — ТНУ им. Вернадского, факультет управления. Трудовую деятельность начала сразу после окончания школы в 1989 году в фирме «Наш Дом». С 2000 по 2002 год работала заместителем генерального директора туристическо-оздоровительного комплекса «Поляна Сказок». С 2002 по 2010 год работала в сфере строительства и проектирования в должности исполнительного директора. С 2013 года по 2015 год — директор киноконцертного комплекса «Юбилейный». 25 ноября 2015 г назначена генеральным директором ГАУК «Крымская государственная филармония».