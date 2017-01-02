Верной дорогой

Круговорот асфальта в Крыму, и почему нормальных дорог не будет

В минувшее воскресенье в крымской столице разбились два парня. Причина аварии — гололёд и огромная выбоина, после которой машину швырнуло на бетонные ограждения. Вот уже который год плохие дороги республики укатывают новым асфальтом, чтобы после зимы они снова превратились в полосу препятствий... иногда уже непреодолимую. Почему так происходит, мы с вами догадываемся. Однако в чём видят причину этого странного круговорота асфальта в природе должностные лица республики, когда закончатся многочасовые пробки под летним солнцепёком из-за «очередного» и почти уже традиционного ремонта дорог, а также как обстоят дела в соседних с полуостровом регионах, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Версия первая: плохие подрядчики

"В этом году мы подводим черту по всем подрядчикам, которые работали на дорожном строительстве, с точки зрения качества и выполнения работ в срок. Считаю, что половина подрядчиков работать в будущем году не будет. В договорах будут указаны жесточайшие санкции«,— пообещал Сергей Аксёнов директору ГУП РК «Служба технического надзора».

Крымский премьер пригрозил недобросовестным дорожникам за затягивание сроков и плохое качество работ неоплатой по договору. И обещал поспособствовать тому, чтобы на территории Крыма эти подрядчики работу больше не нашли. Дело было в октябре позапрошлого года. Однако ситуация с тех пор не изменилась.

Более того, чёрный список подрядчиков, которым не будет больше работы на полуострове, в очередной раз пообещали создать только в конце прошлого года. В частности, депутат крымского парламента Валерий Аксёнов заявил: «Мы сделаем так, чтобы в министерстве были чёрные списки тех, кто на сегодняшний день не умеет работать... Тот, кто нахалтурит, чтобы в Крыму больше не появлялся». Однако, по состоянию на день сдачи номера в печать, на официальном сайте Министерства транспорта Крыма такой список найти не удалось. А значит, нет никаких гарантий, что и в следующем году не окажутся виноваты «недобросовестные подрядчики».

Версия вторая: это всё грузовики

«Наши дороги длительное время уничтожаются большегрузными машинами. По шоссе ездят фуры с грузом более двадцати и тридцати тонн, хотя они рассчитаны всего на двенадцать», — заявил в марте прошлого года глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу крымского парламента Пётр Запорожец.

По его словам, до конца 2015 года в Крыму планировали установить четыре весовых пункта и проанализировать состояние участков дорог, по которым проходят перегруженные авто, но до дела так и не дошло. «Я считаю, что это реальный саботаж! Уже из-за этих весов надо возбуждать уголовное дело! Наверное, я напишу заявление в прокуратуру, потому что считаю, что это реальный подрыв экономики! Диверсия даже — дороги-то разрушаются! Нужно найти виновных, без виновных никак нельзя! В Уголовный кодекс нужно вводить статью за вредительство», — возмутился тогда его коллега по профильному комитету депутат Павел Шперов (ныне — депутат Госдумы РФ).

Отметим, что в июне прошлого года в Ленинском районе, у села Фонтаны, запустили работу первого мобильного поста весогабаритного контроля крупногабаритных транспортных средств. Насколько интенсивно используется этот пост и сколько средств насобирал на восстановление с машин массой более двенадцати тонн — неизвестно. Найти такие сведения в открытом доступе не удалось. Как и обнаружить у села Фонтаны мобильный пост весогабаритного контроля...

Собственно, весы не помогут, дороги будут и дальше разрушаться, считает директор государственного унитарного предприятия «Служба технического надзора» Владимир Александренко: «В СССР дорога была рассчитана максимум на десятитонные МАЗы. Сейчас же по ней проходят сорокатонные машины и основание под асфальтом не выдерживает. Нужно уложить новое основание».

Версия третья: сжатые сроки

Наиболее ярко это всплыло в ситуации с реконструкцией центральных улиц Симферополя, когда, по словам гендиректора фирмы-подрядчика Валерия Писарева, такое количество брака вызвано сжатыми сроками, прописанными в контракте. Подрядчик пытался выбить их продление, но не вышло.

«Появились „волны“ ввиду того, что работы выполнены лишь за половину срока, который необходим технологически. По условиям контракта, срок окончания работ — конец года. Мы просили перенос, поскольку, согласно СНИПу, устройство покрытий из тротуаров и асфальтовых дорог необходимо проводить в плюсовую погоду. Контракт не продлевали, поэтому мы вынуждены были проводить работы», — пояснил Писарев.

Между тем чиновники городской администрации тоже оказались зажаты в тиски бюджетного законодательства и угроз о срыве запланированных сроков. «Главы тех муниципальных образований Крыма, администрации которых не вовремя выполнили возложенные на них задачи, в том числе и по дорожной сети, возможно, будут заменены на других должностных лиц, более компетентных и ответственных», — заявлял в декабре прошлого года вице-премьер крымского правительства Олег Казурин. Вот и попробуй после этого согласуй продление сроков только потому, что не было плюсовой температуры.

Версия четвёртая: виноваты проектировщики

На полуострове практически нет квалифицированных технических специалистов и проектировщиков дорог. Такое мнение высказал директор ГУП «Служба технического контроля» Владимир Александренко в эфире одной из радиостанций. По его словам, за 23 года нахождения Крыма в Украинском государстве технические специалисты и проектировщики не были востребованы.

Мнение это звучит более чем экзотично, потому что, во-первых, никто более из чиновников о наличии такой проблемы никогда не говорил, а во-вторых, отсутствие местных специалистов (при наличии целой строительной академии) вовсе не означает, что техническую документацию не могут разработать где-то за пределами полуострова.

Впрочем, за время подготовки этого материала нам встретилось по меньшей мере пять версий «от Александренко» о том, почему же всё-таки дороги получаются такими плохими. Кстати, ещё по одной из них: не в последнюю очередь потому, что их не проверяет Служба технического контроля, потому что на эти цели у заказчиков нет средств.

Версия пятая: виноваты заказчики

Как ни парадоксально, но эту версию практически не озвучивают должностные лица, за исключением того же Владимира Александренко. Однако на самом деле именно заказчики — муниципалитеты, а также Служба автомобильных дорог, глава которой так показательно вляпался в коррупционный скандал, — стоят у истоков тех версий, которые были приведены выше.

Это они проводят процедуры выбора подрядчиков. Причём, как уже рассказывал «Крымский ТелеграфЪ» (статья «Две беды крымских дорог», № 373 от 1 апреля 2016 года), процедура аукционных госзакупок длительное время не находит применения именно в инфраструктурных проектах, порождая своей непрозрачностью и непубличностью подозрения в коррупционной подоплёке.

Это заказчик принимает проекты ремонта и реконструкции, не обращая внимания на отсутствие систем водоотведения, и он же не контролирует выполнение параметров, предусмотренных проектом: наличие указанной марки асфальта, размер материала в основании, пропорции слоёв и условия их нанесения.

Да и сроки выполнения ремонтных работ зависят в первую очередь от заказчика — от его расторопности и профессионализма в получении субвенции, перечислении авансового платежа, согласовании проектно-сметной документации и так далее. И не от хорошей жизни зачастую подрядчик вынужден вываливать тонны асфальта в сугробы и лужи — сроки выполнения проекта априори важнее качества.

Наконец, приём отремонтированной дороги в эксплуатацию осуществляет тоже заказчик. И с претензиями по гарантии работает, а чаще не работает, тоже он. Как справедливо было замечено одним из популярнейших российских блогеров, какой будет дорога и сколько раз её придётся переделывать — заказчика вообще не волнует, он свою высокую зарплату получает стабильно и независимо от результатов работы.

Как у других?

Справедливости ради отметим, что проблема с качеством дорог — не сугубо крымская. В других регионах с лёгкостью можно найти всё то же самое. Причём как в северных, так и в южных. Вот, к примеру Краснодаре, который по рейтингам позапрошлого года является одним из наиболее благоустроенных городов. Сеть порвали кадры грузовой «ГАЗели», которая по самое лобовое стекло ушла в лужу. Местные жители говорят, за неделю тонут по шесть-семь машин. Замеры показали, что глубина ямы в дороге — 86 сантиметров. А в Ейске жители одной из улиц даже решением суда не могут заставить местные власти отремонтировать дорогу — согласно одному из ответов, ремонт там... уже проводился в прошлом году.

А в Ростове-на-Дону и вовсе около семисот улиц не имеют асфальтового покрытия, и глава местного дорожного ведомства не видит в этом никаких проблем, поясняя, что ездили же люди раньше как-то по грунтовкам, так что, если их правильно содержать, они проблем создавать не будут. Тем временем недавно заасфальтированные улицы снова покрывают асфальтом.

В ответ на обвинения в коррупции в дорожной сфере со стороны общественников (мол, при ремонте воруют щебень и применяют некачественный битум, замминистра транспорта региона Сергей Плешаков жалуется: «Дошли до того, что украсть нечего, такие средства выделяются». И добавляет, что из-за резких перепадов температуры количество разрушений дорог увеличились в разы, обещая в ближайшее время поставить пункты весового контроля для большегрузов. При этом чиновник не теряет оптимизма: «Было время, когда и жжёным кирпичом заделывали ямы, а сейчас применяются новые технологии».

Кстати, инновациями могут похвастаться не все регионы. Согласно сообщениям на информационном портале «Дороги без проблем», как минимум в Ивановской области, включая областной центр, ямочные ремонты выполняются по-прежнему банальной засыпкой ям битым кирпичом и другим строительным мусором.

Сколько денег закатали в крымский асфальт

В ушедшем году на ремонт наиболее проблемных участков дорог в Крыму в бюджеты всех уровней было заложено почти 8,5 миллиарда рублей. Кроме того, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, правительство одобрило выделение дополнительных средств — четыре с половиной миллиарда Республике Крым и пятьсот миллионов — городу Севастополю.

Рейтинг Крыма по уровню безопасности дорог

В прошлом году межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» представил результаты мониторинга в виде рейтинга безопасности автомобильных дорог. Общественники в расчётной формуле при составлении рейтинга учитывали население региона, количество ДТП в связи с неудовлетворительным состоянием дорог, число раненых и погибших в ДТП, протяжённость дорог региона и размер автопарка. Из 53 попавших в мониторинг субъектов Крым оказался по уровню безопасности дорог ближе к концу — на тридцатой позиции, однако впереди соседних Краснодарского и Ставропольского краёв. Самые безопасные дороги в Тюменской области, а самые рискованные — в Татарстане и Перми.