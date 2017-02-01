Компенсация морального вреда

Как получить деньги за специфический ущерб

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о компенсации морального вреда. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Теория и практика

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Если гражданину причинён моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Другими словами, моральный вред — это переживания, страдания, трата нервов, которые человек испытал или понёс ввиду нарушения его прав.

Нравственные страдания потерпевшей стороны могут произойти из-за потери рабочего места, утраты родственников, раскрытия семейной, врачебной тайны. Также такие переживания могут возникнуть на фоне распространения лживой информации, которая порочит имя, честь и деловую репутацию человека, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причинённым увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий. Сюда относится и невозможность дальше продолжать активную общественную жизнь.

В качестве примера можно привести несколько вариантов событий, за которые можно и нужно требовать компенсации морального вреда. Во-первых, это совершение уголовно наказуемых деяний в отношении вас: это может быть угроза или реальное причинение физического вреда, по которым возбуждено уголовное дело, либо вы подали заявление в полицию. Во-вторых, нарушение ваших прав в любой сфере жизни, будь то приобретение некачественного товара или принуждение к увольнению. Это также может быть отказ какого-либо должностного лица выполнить ваши законные требования, например, принять документы на рассмотрение для получения пособия, регистрации по месту жительства или отказ выдать документ, положенный вам по закону.

Нарушение имущественных прав

Если моральный вред причинён действиями или бездействием, нарушающими имущественные права гражданина, он подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. При этом моральный вред компенсируется независимо от возмещения имущественного вреда.

Нарушение неимущественных прав

Основанием для возмещения морального вреда являются действия, нарушающие личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, в частности такие, как:

• нарушение прав и интересов в результате распространения ненадлежащей рекламы;

• нарушение прав в области персональных данных;

• нарушение прав и интересов в связи с разглашением информации ограниченного доступа;

• невыполнение условий договора о реализации туристического продукта туроператором или турагентом;

• нарушение изготовителем, исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, при наличии вины причинителем вреда.

Главное — правильное оформление

Ответственность за причинение морального вреда возлагается на лицо, причинившее такой вред. Доказать отсутствие вины в причинении вреда обязан причинитель вреда. Согласно статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Вы можете потребовать любую сумму. Однако размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения ущерба. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учётом фактических обстоятельств, при которых был причинён моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Получить компенсацию морального вреда можно, если потерпевший соберёт и правильно оформит необходимые документы.

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