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СпецпроектИстория

Сакские грязи от нечистой силы

Как Гоголь хотел вылечить недуги и улучшить материальное состояние, но вместо этого вернулся в реальность

Гоголь упоминал Крым в своих произведениях. И не раз. Но было это до той единственной поездки на полуостров, которая состоялась скорее волею судьбы, нежели в силу горячего желания самого писателя.

Край света, где побывала смерть

Всё было, как в истории о мазохистко-платонической любви, которая может существовать только при условии недоступности предмета вожделения. Гоголь был склонен мифологизировать и мистифицировать Крым. Он вводит его, как некое чуждое героям пространство, в самый первый цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки», порождая в русском культурном сознании миф о некоей малороссийской Аркадии — месте, где уже побывала смерть. Дальше — больше. Во второй части этого же цикла Крым вообще некий аналог конца света, во всех — и географическом, и теософском смыслах.

Все гоголевские герои, имеющие или имевшие связь с полуостровом, — личности весьма подозрительные, образно говоря, имеющие двойное дно. А Потёмкин и того хуже. Литературоведы отмечают, что в «Ночи перед Рождеством» светлейший князь, один из главных виновников присоединения полуострова к России, преподнесён читателям как персонаж явно нечестивый. Об этом свидетельствуют его растрёпанные волосы и косоглазие — характерные для восточнославянского фольклора признаки последствий регулярного сотрудничества с тёмными силами.

Странно, что после таких инсинуаций Гоголь вдруг отправился в Крым. И не просто для изучения чуждого ему пространства, а чтобы поправить собственное здоровье, физическое и психическое.

Так лечились в XIX веке

Вначале было слово

Гоголь мало чем отличался от своих персонажей в том смысле, что тоже имел двойное дно. Николай Васильевич очень уважал Александра Сергеевича (Пушкина), а последний, как известно, Крымом весьма вдохновлялся. Это был аргумент, способный отогнать все тёмные призраки, засевшие в гоголевской голове. Гоголь хотел быть «сопричастным великому поэту» и давно задумал посетить пушкинские места — Кавказ или Крым, или и то и другое. Потому задолго до поездки стал знакомиться с источниками, в которых можно было почерпнуть правдивые сведения о реалиях этих мест. Историю Крыма Николай Васильевич изучал по трудам естествоиспытателя, доктора медицины, профессора натуральной истории, члена Российской Императорской Академии наук и Санкт-Петербургского Вольного экономического общества П. С. Палласа, митрополита римско-католической церкви в России, историка и переводчика С. Сестренцевича-Богуша, а также естествоиспытателя, ботаника, путешественника, сенатора, тайного советника и писателя в одном лице — К. И. Габлица.

Из книг узнал он и о том, что в Крыму лечат грязями. Информацию эту Гоголь извлёк из фолианта под названием «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году». Её автор, один из первых крымских путешественников, натуралист и юрист П. И. Сумароков, в частности, писал: «Озеро Сак близ деревни сего же имени достойно, чтобы о нём сообщить. Оно имеет чудесное действие подавать скорое исцеление от многих болезней. <...> Стекающая и солнцем испаряемая вода оставляет у берегов род ила или грязи, в котором выкапывают глубокие ямы, наподобие могил, и в них зарывают недугующих по самую шею, так, что лежащие в них не могут иметь никакого движения. Над головой делают из ветвей подобие шатра, дабы охранить её от раскалённых лучей. Сидят в ямах по часу и более, переменяя грязь свежею, и сила-то оной приносит облегчение страждущим... Обитающие в здешних окрестностях крымцы стекались издавна толпами к сему спасательному месту и, возвратясь здравыми в дома свои, прославляли премудрость провидения. Ныне же многие из чиновных российских... удостоверились в истине сего чудотворения. Были примеры, что единожды и дважды употреблённое сие средство освобождало от жестоких и продолжительных болезней без всяких потом следствий... Но сожалительно, что оное остаётся малоизвестным, а важность оного заслуживает всяких над ним изысканий и утверждений».

Сумароков не был голословен. В своём труде он привёл куда больше полезной информации, чем содержится во многих современных путеводителях для «чайников». А в доказательство пользы грязелечения привёл имена, фамилии и даже адреса чудодейственно исцелённых граждан.

В роли катализатора для потенциального туриста Гоголя выступило мнение его лечащего врача, которого вызвали в связи с обострением болезни писателя аж из самой Полтавы. Осмотрев Николая Васильевича, доктор, недолго думая, порекомендовал пациенту отправляться в Саки.

Потянулся прямо в Крым

Здоровье Гоголя действительно было не ахти. Он страдал и от частых простуд, и от ещё более частых приступов депрессии. В письме М. Максимовичу он жаловался: «Мне надоел Петербург, или, лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает». Допёк. И вопрос о путешествии на юг встал, что называется, ребром.

В мае 1835 года Николай Васильевич позволил себе взять отпуск в Петербургском университете и Патриотическом институте — для поездки на четыре месяца в Кавказскую губернию «для лечения». Но, в конце концов, решил ехать в Крым. Причём весьма сознательно, хотя позже почему-то оправдывался, что, мол, просто на Кавказ денег не хватило. «Сижу дома на перепутье около недели уже, — писал Гоголь близкому другу, поэту и редактору своего первого 4-томного Собрания сочинений Н. Я. Прокоповичу, — не зная, куда лучше ехать — на Кавказ или в Крым, где ныне славятся минеральные грязи и купальни в море...» (письмо от 24 мая 1835 г.).

Наконец решился: в Крым. И тут же стал сочинять ироническую кантату для прославления будущего вояжа. Как следует из мемуаров, Гоголь в течение нескольких вечеров «беспрестанно тянул»: «И с Матрёной наш Яким потянулся прямо в Крым».

Яким — крепостной Гоголей-Яновских, который был отправлен с Гоголем в Петербург, а Матрёна — его жена.

Изгнание бесов

В первых числах июня 1835 г. Гоголь приехал в Саки, селение из 130 домов, насчитывавшее не более 600 жителей. Где останавливался Николай Васильевич — в чьём-то частном доме или в казённом при грязелечебнице, до сих пор достоверно не известно. Мнения на этот счёт расходятся. Но большинство исследователей всё же склонны считать, что писатель жил в небольшой гостинице на 12 номеров прямо на берегу лечебного озера. Построена она была в 1833 году при содействии генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского Михаила Воронцова. До наших дней это здание, увы, не сохранилось: оно было разрушено во время Крымской кампании 1854–1856 гг.

В Сакской грязелечебнице в то время работал её первый врач Николай Антонович Оже, свято веривший в чудодейственность исповедуемых им методик лечения: «Многие больные, будучи оставленные врачами и не получившие никакого облегчения от своих страданий от минеральных вод различных стран, здесь в благодатном иле исцелились от своих недугов и возвратились совершенно здоровыми».

Наверное, по отношению к Гоголю эти слова врача-энтузиаста можно назвать пророческими — все литературоведы единогласно отмечают, что после поездки в Крым Гоголь ощутил необычайный подъём работоспособности и прилив вдохновения. Правда о самом Крыме Николай Васильевич больше не писал. Ничего. Лишь иногда с осторожностью упоминал...

Елена БОНДАРЮК
Фото wikimedia.org, ledi-hotel.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 414 от 27 января 2017 года

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Просмотров: 158 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 13:03

:: Комментарий #1 написал: ГоГо Ль   |   Вчера, 14:55   |  



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Комментариев: 0
так Великий рюССькай писатель ЗНАЛ о Чём пишить.пуйловским говном вас "лечать"

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