Крымский фотоальбом люфтваффе появился на интернет-аукционе

Сакские грязи от нечистой силы

Как известно, согласно планам Гитлера, Крым должен был быть присоединён к Германии и заселён чистокровными арийцами. Центр области, Симферополь, переименовывался в Готсбург (город готов), а Севастополь должен был получить название Теодорихсхафен (гавань Теодориха, короля остготов). К 75-летию боёв за обладание Крымом между немецкими захватчиками и советскими войсками на аукционе eBay появилось несколько лотов, посвящённых событиям 1942 года на полуострове.

Фотографии на память о будущем

Острые зубцы скал, уютные гавани, руины готских сооружений, на фоне которых они позировали, были предметом восхищения немецких солдат и офицеров. Но каждый клочок земли немцы старались запечатлеть на плёнке не только поэтому, а чтобы в первую очередь сформировать общее впечатление о будущих землях, на которые им предстояло переселяться. Возможно, кто-то из фотографов уже присматривал на них себе местечко под строительство семейного гнёздышка в традиционном немецком стиле... Один из наиболее толстых фотоальбомов, снимки которого прежде ещё не появлялись в свободном доступе, был собран в издании под названием Luftwaffe Photo Book. Уникальность его в том, что большинство кадров сделаны из кабин немецких самолётов, делавших облёты по полуострову сразу после вторжения армии Эриха фон Манштейна.

Как известно, 18 октября 1941года 11-я армия вермахта под командованием Манштейна начала операцию по захвату Крыма, и к 16 ноября 1941 года весь Крым, кроме Севастополя, был оккупирован. На фотографиях, собранных в альбоме, есть виды западного побережья, окраин Севастополя, Керчи. Начальная цена фотоальбома на популярном аукционе eBay в 299 долларов на данный момент увеличена за счёт торгов до 375.

Ещё одно издание под названием Crimea Book 1940s WWII Eastern Front Krim, в котором собрано более 70 уникальных немецких фотографий, также выставлено на продажу. В нём можно увидеть сцены боёв, взятие в плен советских солдат и матросов и даже сюжеты из жизни населения оккупированных крымских городов.

Аукционные рекорды

Вообще аукционные лоты, связанные с Крымом, как правило, в последнее время бьют все рекорды. До сих пор среди нумизматов не преодолена планка в 3,8 миллиона долларов — сумма, за которую пять лет назад была продана золотая боспорская монета, греческий статер, найденный на раскопках в Керчи. История умалчивает о том, как вместо музейной экспозиции артефакт оказался среди лотов аукционного дома Baldwin’s, но приобрёл её, по слухам, некий шейх из Арабских Эмиратов, бывавший в Крыму по приглашению местных чиновников. Среди продаваемых предметов на международных аукционах встречаются и скифские украшения из крымских курганов, готские предметы одежды, всевозможная лепная керамика, оружие и детали формы участников Крымской войны, награды советских и немецких солдат времён Великой Отечественной, в том числе немецкие кресты. Причём германские знаки отличия почему-то ценятся во много раз выше, нежели советские.

С каждым годом увеличиваются в цене и фотокарточки, сделанные в период Второй мировой войны и запечатлевшие нашу историю в пейзажах и лицах, ведь их становится все меньше и меньше.