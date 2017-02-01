Чтобы будни не стали рутиной

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Гонка вооружений в ванной комнате

Как самостоятельно приготовить бурлящие бомбочки для водных процедур.

Ингредиенты:

. пищевая сода — 10 ст. л.

. лимонная кислота — 5 ст. л.

. морская соль — 2 ст. л.

. кукурузный крахмал — 2 ст. л.

. пищевой краситель

. 1/2 чайной ложки воды

. 1/4 чайной ложки кокосового масла

. эфирное масло (на ваш вкус) — около 20 капель;

. формы для бомбочек (можно использовать формы для льда)

Перед тем, как приступить к процедуре приготовления, нужно обязательно надеть перчатки!

В стеклянной посудине следует смешать лимонную кислоту и соду. Должна получиться однородная масса. Далее нужно добавить пищевой краситель любого цвета и морскую соль. Смешать компоненты.

Влить эфирное и кокосовое масло. Затем добавить крахмал. Перемешать смесь до однородности. Правильно замешанная смесь будет хорошо лепиться. Если же она рассыпчатая, то нужно добавить немного воды. Проделать это следует очень осторожно, чтобы преждевременно не началась реакция. Если же шипение все-таки началось, быстро добавьте немного кислоты и соды.

Из полученной смеси формируется шарик будущей бомбочки для ванны — смесь плотно утрамбовывается в формочки (под формы для бомбочек можно использовать теннисные мячики, разрезанные пополам, а так же — детские игрушки, ячейки для яиц).

Теперь смесь должна подсохнуть. На это уйдет 15-20 минут. Далее уже готовые бомбочки извлекают из формы. Если все этапы процесса проведены правильно они извлекутся достаточно легко и не будут рассыпаться в руках.

Необременительные вкусняшки

Рецепт творожных пончиков для тех, кто любит поесть, но не любит тратить много времени на приготовление пищи.

Ингредиенты:

• 200-250 г творога (9-18%)

• 1 яйцо

• 3 ст.л. сахара

• 1/2 ч.л. разрыхлителя

• 100 г муки + ещё немного, если понадобится

• щепотка соли

• растительное масло для жарки.

Приготовление:

Творог растереть с сахаром и яйцом. Добавить разрыхлитель и соль, постепенно всыпать муку и замешать однородное мягкое тесто (оно может липнуть к рукам лишь немного).

Разделить тесто на 4 части. Из каждой раскатать колбаску толщиной около 3,5 см. Нарезать колбаску на небольшие кусочки. Если не лень, каждый кусочек раскатать в форме шарика.

В кастрюльке на среднем огне разогреть растительное масло. Его должно быть столько, чтобы кусочки теста в нём плавали. В разогретое масло порциями погрузить нарезанное тесто и обжарить до золотисто-коричневого цвета со всех сторон (пончики сами переворачиваются в масле).

Блюдо готово. Остается только посыпать пончики сахарной пудрой и подать к чаю.

Глас народа

Куда жаловаться на незаконные стройки и дорожные ямы

Администрация столицы Крыма сообщила о телефонах для приёма жалоб на нарушения правил благоустройства — «нарушений градостроительного законодательства при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Сообщить о таких фактах можно по телефону (3652) 25-25-68, предоставить лично либо письменно по адресу: Симферополь, проспект Кирова, 52, каб. 73.

Также принимаются жалобы на электронную почту control@simgov.ru.

Информацию о ямах на дорогах можно передать по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9:00 до 18:00 ежедневно, а также оставить сообщение на сайте Службы в разделе «Общественная приёмная».

Кроме этого, сообщить о ямах на дорогах Симферополя также можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу «1563» или в Департамент городского хозяйства: 600-342.