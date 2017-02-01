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Мина из XIX века

Несколько дней назад информационное пространство буквально забурлило от новостей о том, что Симферопольская и Крымская епархия заявила имущественные претензии на 24 объекта в знаменитом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Какие только предположения не высказывались по поводу дальнейшей судьбы заповедника и его имущества!

Самый распространённый комментарий по этому поводу: «Попы посягнули на историческую ценность». Впрочем, претензии церкви не беспочвенны — прежде на территории нынешнего центрального комплекса заповедника находился монастырь, и епархия претендует именно на его здания. Однако вряд ли этот процесс окажется успешным. Дело в том, что епархия смогла предоставить в Росимущество архивные данные только на два объекта недвижимости музея-заповедника «Херсонес Таврический» из 24, на которые претендует. Это и стало одной из причин, по которой Росимущество отказало в рассмотрении обращения.

Более того, Росимущество вряд ли дождётся от епархии требуемых архивных справок из-за ошибки, допущенной ещё в позапрошлом веке. Ведь земля на территории городища Херсонес, которую морское ведомство передало тогда монастырю, на самом деле была общественной, то есть городской. Таким образом, разрешение на строительство монастыря было выдано с нарушением закона. Кстати, церковь ещё в 1910 году пыталась подтвердить свои права на земли Херсонеса, но попытка окончилась неудачей.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 271 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:01

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